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Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней упрощает создание, распространение и управление информационными бюллетенями внутри организации. Эти информационные бюллетени, предназначенные для внутренней аудитории, такой как сотрудники и внешние заинтересованные стороны, играют жизненно важную роль в повышении вовлеченности сотрудников и укреплении организационной культуры. Упрощая передачу важной информации, обновлений, объявлений и другого соответствующего контента, это программное обеспечение поддерживает эффективную внутреннюю коммуникацию. Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней, которое часто интегрируется в комплексные коммуникационные платформы для сотрудников, которые облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх, также может использоваться как автономное решение. Это идеально подходит для компаний, которые предпочитают информационные бюллетени другим методам внутренней коммуникации, таким как личные обновления, интрасети или мобильные приложения. Помимо новостей и объявлений в масштабах всей компании, отдельные отделы или команды могут адаптировать информационные бюллетени для более целенаправленной и сегментированной коммуникации. Они также универсальны и способны охватывать офисных, гибридных, удаленных и рядовых сотрудников.
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Fellow
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Товарищ — лучший инструмент для встреч. От личных встреч до командных встреч: создавайте планы совместных встреч, назначайте действия и записывайте решения.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет вам своевременно отправлять обновления сотрудникам через почтовый клиент (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует способы связи, общения и взаимодействия ведущих мировых организаций со сво...
Simpplr
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Преобразуйте внутренние коммуникации с помощью программного обеспечения для интрасети. Узнайте, как Simpplr объединяет и привлекает сотрудников для повышения производительности и удержания сотрудников.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms — это компания Everbridge, единственное в мире комплексное решение для управления важными событиями и коммуникации между сотрудниками. Наше программное обеспечение, разработанное с учетом всех рабочих мест, позволяет информировать и вовлекать каждого сотрудника в обход электронной почты. Д...
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по эле...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
Cerkl
cerkl.com
Программное обеспечение внутренней связи сделано правильно Программное обеспечение для внутренней связи любого размера и структуры. Узнайте, как платформа Broadcast может помочь вашей организации объединиться. От электронной почты до мобильного телефона — мы поможем вам.
Poppulo
poppulo.com
Повысьте качество общения с клиентами и сотрудниками с помощью омниканальных решений Poppulo, включая электронную почту, цифровые вывески, мобильные приложения и многое другое.