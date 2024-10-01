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Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения - Камерун
Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней упрощает создание, распространение и управление информационными бюллетенями внутри организации. Эти информационные бюллетени, предназначенные для внутренней аудитории, такой как сотрудники и внешние заинтересованные стороны, играют жизненно важную роль в повышении вовлеченности сотрудников и укреплении организационной культуры. Упрощая передачу важной информации, обновлений, объявлений и другого соответствующего контента, это программное обеспечение поддерживает эффективную внутреннюю коммуникацию. Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней, которое часто интегрируется в комплексные коммуникационные платформы для сотрудников, которые облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх, также может использоваться как автономное решение. Это идеально подходит для компаний, которые предпочитают информационные бюллетени другим методам внутренней коммуникации, таким как личные обновления, интрасети или мобильные приложения. Помимо новостей и объявлений, охватывающих всю компанию, отдельные отделы или команды могут адаптировать информационные бюллетени для более целенаправленной и сегментированной коммуникации. Они также универсальны и способны охватывать офисных, гибридных, удаленных и рядовых сотрудников.
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Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...
Fellow
fellow.app
Fellow — единственное универсальное программное обеспечение для транскрипции и управления собраниями с использованием искусственного интеллекта для удаленных и гибридных команд. Проводите меньше встреч и бесед один на один, но они будут более эффективными благодаря искусственному интеллекту, функция...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного ...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет вам своевременно отправлять обновления сотрудникам через почтовый клиент (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует способы связи, общения и взаимодействия ведущих мировых организаций со сво...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
Poppulo
poppulo.com
Представьте себе, что вы доносите именно то сообщение, которое нужно каждому человеку, — именно то, как, когда и где это для него наиболее важно. Сообщения более эффективны, когда они релевантны, персонализированы и измеримы. Популо делает это легко. Платформа Poppulo Harmony помогает корпоративным ...
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms — это компания Everbridge, единственное в мире комплексное решение для управления важными событиями и коммуникации между сотрудниками. Наше программное обеспечение, разработанное с учетом всех рабочих мест, позволяет информировать и вовлекать каждого сотрудника в обход электронной почты. Д...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast стремится помочь вам отправить нужные сообщения нужным сотрудникам по предпочитаемым ими каналам. Cerkl Broadcast — это целостный подход к общению сотрудников, управляемый из одного места. В отличие от существующих решений для отслеживания электронной почты или бесконтактных решений ...
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по эле...