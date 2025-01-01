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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Zoom
zoom.us
Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чат, видео встречи и интеграцию приложений.
Slack
slack.com
Slack - это платформа для бизнес-коммуникации, позволяющая обмениваться сообщениями, создавать каналы и интегрироваться с другими приложениями.
Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это платформа для делевой коммуникации, позволяющая организовывать чаты, видеозвонки и обмен файлами для повышения продуктивности команд.
Podbean
podbean.com
Podbean - это платформа для хостинга и управления подкастами. Пользователи могут записывать, публиковать и продвигать подкасты, а также анализировать аудиторию.
Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.
Workplace
workplace.com
Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Element
element.io
Element - это безопасная платформа для общения, основанная на децентрализованном протоколе Matrix, предлагающая чат, видеозвонки и управление данными.
Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение для общения в больших группах и управления рабочими процессами.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — это приложение для группового чата, которое позволяет безопасно обмениваться сообщениями, управлять задачами, проводить видеоконференции и делиться файлами.
Webex
webex.com
Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Lark
larksuite.com
Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat - это приложение для общения и сотрудничества, позволяющее командам обмениваться сообщениями и файлами в группах и личных чатах.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud - современный клиент IRC, который обеспечивает синхронизацию и уведомления на мобильных и веб-приложениях для общения на различных платформах.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost - платформа с открытым исходным кодом для безопасного совместного управления проектами и коммуникацией в командах разработчиков.
Chatway
chatway.app
Chatway — приложение для живого чата, позволяющее работать с клиентами в реальном времени и обеспечивающее поддержку на веб-сайтах через настраиваемые виджеты.
Legion
legion.co
Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Threema Work
threema.ch
Threema Work - безопасный мессенджер для бизнеса, обеспечивающий шифрование, управление пользователями и совместимость с GDPR.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - это платформа для безопасного сотрудничества и обмена сообщениями в реальном времени, обеспечивающая контроль над данными и высокой степенью настройки.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Missive
missiveapp.com
Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.
Zello
zello.com
Zello - приложение для голосовых сообщений, превращающее мобильные устройства в рации, с функцией записи и отправки экстренных оповещений.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.
Gitter
gitter.im
Gitter — это платформа для мгновенного обмена сообщениями и чатов для разработчиков GitHub и GitLab, позволяющая создавать публичные и приватные чаты для репозиториев.
Speakap
speakap.com
Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Pumble
pumble.com
Pumble — бесплатное приложение для командного чата, позволяющее сотрудничать без ограничений по количеству пользователей и доступом к неограниченной истории чатов.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.
Hive
hive.com
Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.
Dex
getdex.com
Dex — это личный CRM, который напоминает о поддержании контактов, помогает запоминать, на чем вы остановились, и устанавливать напоминания для общения.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Zulip
zulip.com
Zulip — это платформа для группового чата с открытым исходным кодом, поддерживающая потоковые разговоры и интеграции с различными инструментами.
Twist
twist.com
Twist — это приложение для командной коммуникации, позволяющее организовать разговоры и асинхронное общение без необходимости немедленного ответа.
Jostle
jostle.us
Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы, позволяющее командам управлять задачами, общаться и интегрироваться с другими инструментами.
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