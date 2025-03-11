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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций
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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams - платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чат, видео встречи и интеграцию приложений.

Slack

Slack

slack.com

Slack - это платформа для бизнес-коммуникации, позволяющая обмениваться сообщениями, создавать каналы и интегрироваться с другими приложениями.

Otter

Otter

otter.ai

Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

monday.com

monday.com

monday.com

Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Zoho Cliq — это платформа для делевой коммуникации, позволяющая организовывать чаты, видеозвонки и обмен файлами для повышения продуктивности команд.

Podbean

Podbean

podbean.com

Podbean - это платформа для хостинга и управления подкастами. Пользователи могут записывать, публиковать и продвигать подкасты, а также анализировать аудиторию.

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

Element

Element

element.io

Element - это безопасная платформа для общения, основанная на децентрализованном протоколе Matrix, предлагающая чат, видеозвонки и управление данными.

Guru

Guru

getguru.com

Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala — это мобильное приложение для общения в больших группах и управления рабочими процессами.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork — это приложение для группового чата, которое позволяет безопасно обмениваться сообщениями, управлять задачами, проводить видеоконференции и делиться файлами.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

Workplace Chat - это приложение для общения и сотрудничества, позволяющее командам обмениваться сообщениями и файлами в группах и личных чатах.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IRCCloud - современный клиент IRC, который обеспечивает синхронизацию и уведомления на мобильных и веб-приложениях для общения на различных платформах.

Copilot

Copilot

copilot.com

Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost - платформа с открытым исходным кодом для безопасного совместного управления проектами и коммуникацией в командах разработчиков.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway — приложение для живого чата, позволяющее работать с клиентами в реальном времени и обеспечивающее поддержку на веб-сайтах через настраиваемые виджеты.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.

Legion

Legion

legion.co

Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

Threema Work - безопасный мессенджер для бизнеса, обеспечивающий шифрование, управление пользователями и совместимость с GDPR.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat - это платформа для безопасного сотрудничества и обмена сообщениями в реальном времени, обеспечивающая контроль над данными и высокой степенью настройки.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.

Zello

Zello

zello.com

Zello - приложение для голосовых сообщений, превращающее мобильные устройства в рации, с функцией записи и отправки экстренных оповещений.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter — это платформа для мгновенного обмена сообщениями и чатов для разработчиков GitHub и GitLab, позволяющая создавать публичные и приватные чаты для репозиториев.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble — бесплатное приложение для командного чата, позволяющее сотрудничать без ограничений по количеству пользователей и доступом к неограниченной истории чатов.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.

Hive

Hive

hive.com

Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.

Dex

Dex

getdex.com

Dex — это личный CRM, который напоминает о поддержании контактов, помогает запоминать, на чем вы остановились, и устанавливать напоминания для общения.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip — это платформа для группового чата с открытым исходным кодом, поддерживающая потоковые разговоры и интеграции с различными инструментами.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.

Twist

Twist

twist.com

Twist — это приложение для командной коммуникации, позволяющее организовать разговоры и асинхронное общение без необходимости немедленного ответа.

Flock

Flock

flock.com

Flock — это приложение для общения и совместной работы, позволяющее командам управлять задачами, общаться и интегрироваться с другими инструментами.

Hibox

Hibox

hibox.co

Hibox — это инструмент управления задачами, который объединяет командную работу, планирование и коммуникацию в одном приложении.

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