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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
Отправить новое приложение
Textellent
textellent.com
Textellent - это платформа для бизнес-общения через SMS и MMS, предлагающая автоматизацию и аналитику для маркетинга и обслуживания клиентов.
Steeple
steeple.com
Steeple — это инструмент для внутренней коммуникации, который позволяет общаться с каждым сотрудником через интерактивные экраны и мобильное приложение.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
Statflo
statflo.com
Statflo предоставляет ведущую совместимую платформу индивидуального обмена текстовыми сообщениями для команд, работающих с клиентами. Мы даем возможность компаниям радовать своих клиентов посредством персонализированного общения и двустороннего общения посредством текстовых сообщений. Благодаря встраиваемым инструментам продаж и базам данных CRM, автоматизированным правилам соответствия и целевым информационно-просветительским кампаниям Statflo позволяет компаниям привлекать, удерживать и расширять свою клиентскую базу в рамках единой платформы.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Aritic
aritic.com
Улучшите свой процесс продаж, оптимизировав всю воронку продаж с помощью Aritic CRM. Узнайте, какой потенциальный клиент имеет самую высокую ценность конверсии. Управляйте своими контактами на основе их стадии продаж, поведения и намерений совершить покупку. Автоматически распределяйте и разделяйте задачи и контролируйте весь процесс до тех пор, пока сделка не будет выиграна или проиграна. Платформа Aritic — это единая платформа автоматизации. Он включает в себя автоматизацию маркетинга, автоматизацию коммуникаций, приложение CRM для конвейера продаж, приложение службы поддержки и стек автоматизации бизнеса, предназначенный для бизнеса B2B. В настоящее время более 1800 компаний по всему миру используют DataAegis Software Pvt. продукция ООО; которая является материнской компанией Aritic. Некоторые из известных клиентов включают: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum и несколько компаний из списка Fortune 500.
Workiro
workiro.com
Workiro - это платформа для управления задачами, коммуникацией и документами, включая электронную подпись, для повышения продуктивности команд.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby - облачная платформа для обмена сообщениями, упрощает взаимодействие между бизнесом и клиентами через SMS-уведомления и автоматизацию.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep - это программное обеспечение для управления взаимодействием с клиентами, помогающее оптовым дистрибьюторам улучшать связь и увеличивать продажи.
Senter
senterhq.com
Senter — это простое программное обеспечение для управления отзывами и SMS-маркетинга, легко интегрируется с повседневными приложениями.
Webex
webex.com
Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.
Brosix
brosix.com
Brosix-это приложение Chat, которое помогает компаниям, защищенным мгновенным обмену сообщениями,-это приложение для чата, которое помогает предприятиям улучшить внутреннюю связь и оптимизировать рабочие процессы, гарантируя безопасность данных и конфиденциальность. Коммуникация является ключом к более высокой эффективности рабочего места. Каналы обмена сообщениями Brosix в реальном времени способствуют значимому разговору практически в любой ситуации. Потеряйте чат один на один или в группах и сделайте кристально чистые аудио и видеозвонки. Трансляционные сообщения для отобранной аудитории, создавайте пользовательские чаты и общайтесь на ходу благодаря универсальному мобильному приложению. Каждая командная сеть Brosix имеет набор инструментов для совместной работы для улучшения командной работы. Обмен экранами с удаленным управлением рабочим столом, передачей файлов, виртуальной доской и мгновенными скриншотами легко сочетается с каналами связи для оптимизации рабочих процессов и сотрудничества. Brosix - это безопасное, полностью административное и гибкое решение. Командные сети зашифрованы сквозными. Управляйте всем, от пользовательского доступа до платформы до коммуникационных пространств, функций и доступа к пользовательским данным. Доступ к веб -сайту и приложения для устройств Windows, Mac, Android, iOS и Linux и операционных систем обеспечивают мгновенную связь из любого места на любом устройстве. Многоязычная поддержка позволяет межкультурным командам более эффективно передавать свои идеи друг другу, позволяя им легко работать и сотрудничать над проектами.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks — это SMS-сервис для бизнеса, позволяющий отправлять массовые сообщения, генерировать лидов и управлять коммуникацией через мобильные телефоны.
MessageDesk
messagedesk.com
Messagedesk - это приложение для обмена деловыми сообщениями, которое упрощает коммуникацию для организаций любого размера через SMS.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect — приложение для общения и сотрудничества, предлагающее чаты, голосовые и видеозвонки, совместное использование файлов и интеграцию с CRM.
Edworking
edworking.com
Edworking – платформа для удаленной работы команд с управлением задачами, файлами и коммуникацией в одном месте.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — платформа для совместного онлайн-взаимодействия, позволяющая пользователям работать вместе в реальном времени без установки программ.
Appward
appward.com
Appward предлагает более 80 приложений для управления бизнес-процессами, включая ERP, CRM и проектный менеджмент в одном централизованном рабочем пространстве.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway — приложение для живого чата, позволяющее работать с клиентами в реальном времени и обеспечивающее поддержку на веб-сайтах через настраиваемые виджеты.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely предоставляет внутренний канал связи в режиме реального времени, который объединяет каждого сотрудника, независимо от его функций, местоположений и часовых поясов. Его легко развернуть, и он предоставит вашей организации инструменты, необходимые для создания и измерения вовлеченности сотрудников.
Cynoia
cynoia.com
Команды устали отслеживать поток информации. Cynoia объединяет безболезненный процесс, реализующий синхронную связь.
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
Matilda Workspace
matilda.io
Matilda Workspace - универсальное приложение для управления задачами, проектами и командным взаимодействием, объединяющее различные инструменты в одном интерфейсе.
Crypho
crypho.com
Crypho — это решение «Программное обеспечение как услуга» для совместного использования файлов и связи на предприятии со сквозным шифрованием.
Eko
ekoapp.com
Эко — универсальная платформа для бизнеса с удаленными сотрудниками. Убедитесь, что ваши сотрудники остаются на связи, вовлечены и продуктивны, работая из дома. Работайте и сотрудничайте эффективно, где бы вы ни находились, благодаря функциям сообщества, инструментам связи, управлению проектами и центрам обмена знаниями. С Eko вы можете улучшить общение и сотрудничество (1-1/групповые чаты и звонки, обмен файлами, управление проектами, объявления для всей компании), обеспечить обучение и развитие (система управления знаниями компании), повысить операционную эффективность (цифровые рабочие процессы, делегирование задач). ) и модернизировать управление персоналом (база данных сотрудников, формы и процессы управления персоналом). Eko является мультиплатформенным, настраиваемым и удобным для интеграции.
OurPeople
ourpeople.com
Проблема с командной коммуникацией? Не смотрите дальше - Наипл будет предоставить именно то, что нужно! Ourpeople-это инновационная технология мобильных устройств, которая позволяет небольшим, средним и предприимчивым предприятиям лучше общаться со всеми. Платформа предлагает эксклюзивные методы доставки, которые нацелены на правильную аудиторию, используя теги, чтобы гарантировать, что каждый, кому нужно получить сообщение. Orepeople предоставляет многочисленные инструменты для улучшения коммуникации, взаимодействия и обучения для передовых команд. Зачем использовать наших людей? * Важные обновления, прямо к вам. Пользователи могут попрощаться с прокруткой и привет целевым сообщениям. Нет больше бесконечных электронных писем «всем» - просто посмотрите, что актуально. Срочные уведомления о собрании или решающие обновления безопасности мгновенно доставляются на их телефон или устройство по выбору. * Мгновенный чат. Пользователи могут прямо на ответы, которые им нужны с командным чатом для групп или отдельных лиц, разработанных с учетом занятых людей. Чаты могут быть организованы по местоположению, проекту или команде всего за несколько секунд на своем телефоне - просто скачать и начать общаться. * Все в одном месте. Пользователи могут найти и делиться файлами, где бы они ни работали. Доступ к центру знаний нашего Pople с их телефона обеспечивает последние версии важных видео, PDF -файлов, текстовых документов и многого другого. Все в руках, без необходимости в столе или компьютере. * Формы и контрольные списки. Повседневные задачи упрощены, что позволяет пользователям быстро входить в систему важной информации. Платформа устраняет бумажный хаос, потерянные документы и плохую подачу. Команда использует одни и те же формы одинаково каждый день - просто заполняйте форму и выполняют работу. * Смена смены с вашего телефона. Пользователи могут оставаться на вершине изменений и изменений смены, не проверяя электронные письма. Функция OpePeople Open Shifts позволяет всей команде регистрировать, отслеживать и смены обложки. Они могут забронировать его, подтвердить, и он зарегистрирован - доступен с любого устройства.
Unipile
unipile.com
Unipile - платформа для интеграции LinkedIn, Gmail и WhatsApp, позволяющая управлять сообщениями и календарем, а также анализировать данные взаимодействия.
Tipi
tipihub.com
Отвечайте в удобное время, из любого места, в полных мыслях, сохраняя полную историю решений.
TIMU
timu.com
Чаты, встречи, задачи и хранилище файлов в одном месте. Timu - лучший способ сотрудничать и встретиться с вашими коллегами, поставщиками и клиентами.
Journyz
journyz.com
Journyz — это SaaS-платформа, которая помогает CXO настраивать уникальные бизнес-решения и вовлекать все заинтересованные стороны в работу над этими решениями. Journyz помогает лидерам оцифровывать бизнес-процессы, уникальные для каждого предприятия (или даже групп внутри предприятия), предоставляя пользователям ценную информацию лидерам, которые будут лучше подготовлены к принятию решений на основе данных. Руководители могут настроить пользовательский интерфейс, чтобы вовлекать команды в бизнес-процессы, с помощью «сценариев», включающих управление задачами, формы ввода данных, чаты, опросы, игровые задачи, внутренние социальные сети и многое другое. Представления и информационные панели Journyz обеспечивают видимость и визуализацию данных для всей организации.
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты для того, чтобы ваша команда была ориентирована и информировала клиентов. Jumppl останавливает распространение данных вашей команды повсюду.
Nynja
nynja.io
Встроенные решения для встреч на вашем сайте $ 9,99 в месяц, клиенты бесплатны! Полная платформа инструментов для встреч с решением, с вашим брендом на нем! Что вы получаете ... Аудио и видеоконференции - Обмен экранами. Посмотрите, как это работает на вашем сайте Ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast - приложение для управления командными коммуникациями, задачами и рабочими процессами, доступное на мобильных устройствах и компьютерах.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — это решение Push To Talk с приложением для смартфонов и программным обеспечением для оперативного управления с определением местоположения пользователя, записью сообщений и многим другим. Это общение в реальном времени в одном мощном приложении «нажми и говори» (PTT). BiPTT идеально подходит для компаний с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, которым необходима эффективная и безопасная связь в режиме реального времени.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble обеспечивает лучшие, первые мобильные предприятия для внутренней коммуникации, пропаганды сотрудников и вовлечения сотрудников. В качестве программного обеспечения в качестве услуги (SAAS) платформа собирает контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб -сайты компаний и т. Д.) И курационные платформы, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может быть просмотрен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, интрасетах, корпоративных социальных сетях и экранах отображения. Авторизованный контент можно поделиться с одним щелчком по профилям социальных сетей пользователя. Помимо потребления контента, сотрудники также могут взаимодействовать со встроенными тестами и опросами. Особенности включают: * Уведомления о новом контенте и внутренних новостях компании * Обмен на все ваши любимые платформы социальных сетей * Функции внутреннего контента «Like» и «Comment» * Создайте свои собственные сообщения и контент * Участвуйте и проверяйте последние проблемы и призы * Доступность лидера, чтобы увидеть, как вы и ваши коллеги оценили * Создать и реагировать на викторины и опросы Sociabble использует активацию пользователя, вознаграждения и признание на разных уровнях пользовательского опыта, чтобы максимизировать вовлеченность. Его уникальная платформа для общения и адвокации сотрудников делает коммуникации простыми, быстрыми и привлекательными. Сотрудники лучше информируются о новостях компании, обновлениях и их рабочем месте, что приводит к более активной и влиятельной рабочей силе. Компании могут распространять использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или фанатов бренда. Запущенный в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальными сетями и контент -маркетингом, Sociabble в настоящее время используется в более чем 80 странах и приобрел некоторых из самых престижных клиентов мира, включая Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal и PWC. Штаб -квартира в Париже, Франция, Sociabble также работает в Нью -Йорке, Лондоне и Мумбаи.
Zello
zello.com
Zello - приложение для голосовых сообщений, превращающее мобильные устройства в рации, с функцией записи и отправки экстренных оповещений.
Legion
legion.co
Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.
WorkStep
workstep.com
Workstep является ведущим программным решением для взаимодействия с сотрудниками, разработанным для того, чтобы помочь HR и операциям сократить текучесть кадров, повысить производительность и повышение взаимодействия с почасовой рабочей силой. Workstep предоставляет программное обеспечение для вовлечения сотрудников с AI, разработанное специально для фронтальных команд. Расширяя возможности HR и лидеров операций с пониманием в реальном времени, Workstep помогает выявлять и решать риски, прежде чем они станут дорогостоящими проблемами, и продолжает работать без гладких. Решение рабочего опыта работников предоставляет всеобъемлющее прослушивание сотрудников, вовлечение, голос сотрудника и функциональность коммуникации, включая: *Отзывы сотрудников: Workstep собирает информацию от сотрудников в режиме реального времени через Milestone Pulse, Всегда включенные, ежегодные обследования и каналы обратной связи с двукратными направлениями. *Отчеты сотрудников: отчетность предоставляет лидерам HR и OPS данные о поведении сотрудников, которые могут быть сегментированы по различным фильтрам, включая тип роли, местоположение, демографию и срок владения, для определения тенденций и моделей, которые могут повлиять на удержание *Прогнозирующая аналитика: Workstep использует машинное обучение для определения основных областей улучшения, на уровне объекта или уровня роли, а также предлагает высокие действия по сокращению текучести кадров сотрудников. *Анализ воздействия: работодатели могут измерить успех любой инициативы, реализованной путем отслеживания изменений в настроениях и удержании работников по всему пострадавшему населению *Коммуникация: Лидеры могут отвечать на неотложные комментарии и оповещения, сохраняя при этом анонимность сотрудников или широко общаться с сегментами рабочей силы, чтобы привлечь внимание к новым программам, делиться критическими обновлениями, праздновать команды или запросить отзывы. Объединяя данные в реальном времени с аналитикой AI и встроенными инструментами связи, Workstep помогает лидерам EHR и операций выявлять и напрямую устранение возможностей в своих передовых операциях. Это приводит к повышению уровня удержания, повышению производительности и снижению затрат.
Joincube
joincube.com
Простое и интуитивное сотрудничество Сетевая компания быстрее получает результаты. Станьте сильнее вместе с Joincube.
Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd, созданная в 2011 году, предоставляет технологии и поддержку для оказания помощи организациям в «обеспечении» их внутренних коммуникаций и вовлеченности сотрудников. Его интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому, кто находится в организации, брать на себя ответственность за коммуникации компании, создавая и добавляя контент на одну коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства команд. Клиенты варьируются от малых и малых и до крупнейших многонациональных организаций, и все это использует платформу Thrive для создания и адаптации своих собственных приложений по коммуникациям сотрудников для улучшения внутренней связи и дальнейшего привлечения своих распределенных команд. Это программное обеспечение в качестве услуг решения позволяет HR, маркетинг, внутренние коммунальные компании, корпоративные коммунальные компании, ИТ и других специалистов создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и индивидуальную информацию для своих «труднодоступных» команд - тех, кто не имеет доступа или ограниченного доступа к электронной почте. В отличие от других, Thrive специализируется на вдохновлении и обучении клиентов в своем цифровом путешествии по трансформации через свою платформу SaaS, успех клиента и постоянную поддержку. Платформа коммуникационной связи Thrive's Communication используется во всем мире во многих отраслях. Клиентами являются Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN и многие другие. Вдохновите, информируйте и привлекайте сотрудников с платформой связи и взаимодействия, которая является экономически эффективной и смехотворно простым в использовании.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy революционизирует, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими передовыми работниками, предоставляя им наиболее инклюзивную и простую в использовании приложения, когда-либо создавая технологии. В мире, где постоянное общение с передовыми работниками имеет важное значение, Гохаппи понял, что решения на основе приложений, ежедневные толчки и сообщения на пин-досках просто не работают. Ключом к успеху Gohappy является позволяет работодателям охватить 100% своих передовых сотрудников, где они уже находятся в своих текстовых сообщениях. Автоматизированный канал от системы записи работодателя означает, что их активные сотрудники всегда находятся в секундах от получения мгновенного общения. Они способны охватить всех своих сотрудников или конкретных групп, со стандартными текстами или включать видео, изображения, ссылки, опросы и многое другое - все переводятся на их язык. Основанный Шоном Бойером, который также основал Snagajob - крупнейший в стране рынок для почасовой работы - и команда, которая обеспечивает более 100 лет объединенного опыта вовлечения сотрудников, миссия Gohappy - помочь всем передовым работникам чувствовать себя более ценными и связанными, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал. Благодаря надежным возможностям обмена сообщениями и сбором обратной связи, GoHappy возглавляет развитие вовлечения работников передовой и стремится стать лучшей компанией в мире, помогая работодателям максимизировать это вовлечение.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — это SaaS-решение, которое помогает менеджерам по персоналу, менеджерам по связям с общественностью и директорам по обеспечению счастья: - повысить вовлеченность сотрудников посредством пропаганды среди сотрудников, - создать подлинное влияние посредством цифрового сарафанного радио, - привлечь новые таланты и усилить их усилия по социальным продажам. Наш высокий уровень удовлетворенности клиентов достигается в равной степени благодаря простой в использовании платформе и базовой методологии, которая позволяет избежать дешевой тактики геймификации и краткосрочных результатов.
Cleary
gocleary.com
Добро пожаловать своим сотрудникам в цифровое лобби распределенных команд. Cleary выполняет тяжелую работу, чтобы помочь лучшим компаниям мира предоставить наиболее важные компоненты цифрового опыта сотрудников. - Кураторские коммуникации. Управляйте изменениями, руководите взаимодействием, уменьшайте перегрузку сотрудников и укрепляйте доверие с помощью адаптированных коммуникаций. - Связанная культура. Создайте культуру, в которой каждый будет чувствовать себя частью компании, будучи более связанным и менее разрозненным в цифровой среде. - Межкомандная эффективность. Создайте центральный виртуальный центр для быстрого поиска и обмена наиболее важной информацией, чтобы команды могли быстро сотрудничать. - Целостно. Обеспечьте сотрудникам цифровой опыт мирового класса в любой момент, который важен для распределенных команд, начиная с удаленного внедрения и заканчивая другими этапами. Компания Cleary, основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, создает будущее работы для некоторых крупнейших имен Кремниевой долины. Нас поддерживают Quiet, Crosslink Capital и другие влиятельные инвесторы, такие как Дик Костоло, бывший генеральный директор Twitter, и Джордж Ху, главный операционный директор Twilio. Для получения дополнительной информации посетите www.gocleary.com.
Zelos Team Management
getzelos.com
Самое простое в использовании приложение для управления командой с простым планированием, задачами и чатами. Идеально подходит для самостоятельной запланированной рабочей силы, волонтеров или фрилансеров без рабочих мест - на рабочем столе и мобильных устройствах! - Простые расписания - отправка и отслеживание задач - живой чат - внутренний вики - Gamification Zelos очень прост для участников, все еще мощный для администраторов.
ChangeEngine
changeengine.com
Создать внутреннюю связь и контент HR нелегко. Группы по персоналу и маркетингу часто сталкиваются с проблемой манипулирования несколькими инструментами или полагаться на основные шаблоны, которые не отражают голос их организации. Это приводит к непоследовательному брендингу, трудоемким ручным процессам и сообщениям, которые не могут связаться с сотрудниками. Но так не должно быть. IndiogEngine объединяет программное обеспечение для внутреннего коммуникации на основе AI с Creative Design Services для решения этих проблем. Он привносит инструменты автоматизации и персонализации в одну платформу, позволяя командам беспрепятственно доставлять сообщения по Slack, командам, электронной почте и SMS при отслеживании взаимодействия с аналитикой в реальном времени. В то же время, специализированная творческая команда ChangeEngine сотрудничает с вами для разработки отточенных, материалов на бренде-таких как информационные бюллетени, справочники и важные кампании-которые выходят далеко за рамки того, что могут предложить только шаблоны. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой командой HR или управляете глобальными коммуникациями, изменение, оптимизирует ваш рабочий процесс и экономит ценное время. Благодаря правильной сочетание интеллектуальных технологий и человеческого творчества, изменение, помогает вам создавать последовательные, значимые общения, которые укрепляют связи сотрудников и поддерживают всех. Речь идет не только о инструментах; Речь идет о преобразовании того, как общается ваша команда. ChangeEngine дает вам все необходимое для создания вдумчивых, эффективных сообщений, все в одном месте.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент актуальным, фирменным и готовым к любым удаленным презентациям продаж или совместному использованию экранов на экранах, которые вам встречаются. - Импортируйте существующие активы для продаж и маркетинга и начните создавать за считанные минуты. Создавайте интересные презентации с фотографиями, документами PDF, ссылками, видео, анимацией и интерактивными формами или калькуляторами. - Загружайте презентации для просмотра и презентации в автономном режиме — больше никогда не беспокойтесь о ненадежном Wi-Fi! - Отправляйте контент потенциальным клиентам прямо со своего устройства, а затем отслеживайте, когда они его открывают, что смотрят и как долго. Улучшите свой последующий звонок, предоставив индивидуальную информацию о том, что на самом деле интересует вашего клиента! - Держите свой отдел продаж в курсе событий с помощью push-уведомлений всякий раз, когда вы обновляете презентацию. Больше не нужно искать последнюю версию или сбивать с толку клиентов устаревшими материалами. - Сэкономьте на расходах на печать, уменьшите выбросы углекислого газа и посадите местные деревья в Новой Зеландии, перейдя на цифровые презентации. Узнайте больше на сайте showcaseworkshop.com или запросите бесплатную демо-версию по адресу bit.ly/my-showcase-demo.
Spokn
getspokn.com
Spokn помогает создавать видеоролики с историями сотрудников для внутренних коммуникаций, найма и обучения за считанные минуты.
Socxly
socxly.com
Socxly - это набор инструментов для управления социальными медиа, позволяющий сократить ссылки, создавать карточки, добавлять баннеры CTA и делиться файлами.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.
Visibly
visibly.io
В мире, который потребляет продукты, услуги и рабочие места, основанные на из уст в уста, организации должны предоставить исключительный опыт для соискателей, сотрудников, клиентов, партнеров, и выпускников. Через одну унифицированную платформу заметно соединяет точки между вовлеченными и информированными сотрудниками, счастливыми и евангельскими клиентами. Видимо помогает организациям управлять вовлечением, коммуникациями, опытом и пропагандой во всех группах своих сотрудников и клиентов.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь менеджерам Gaggle создавать один раз и распространять навсегда уникальный контент для каждого сотрудника. Благодаря увеличению активности в социальных сетях ваши сотрудники создают свои личные бренды, одновременно расширяя узнаваемость бренда компании, возможности для прессы, привлечение потенциальных клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Участники GaggleAMP получают выгоду от геймификации, списков лидеров и вознаграждений за участие в кампаниях по защите интересов сотрудников своей компании, что позволяет участникам быстро и легко увидеть преимущества участия. Чтобы узнать, насколько эффективной может быть программа по защите интересов сотрудников для вашей компании, посетите наш калькулятор рентабельности инвестиций (адрес электронной почты не требуется): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, которые доверяют нам, чтобы помочь обеспечить масштабное распространение контента, повысить узнаваемость своего бренда и стимулировать рост бизнеса за счет возможностей сетей сотрудников. Независимо от того, являетесь ли вы небольшим стартапом или глобальным предприятием с тысячами сотрудников, ваши потребности одинаковы. Вам нужно расти, а чтобы расти: вам нужно нанимать сотрудников. Вам нужно продавать. Вам нужно продавать.
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