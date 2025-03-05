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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Zoom
zoom.us
Zoom - это программа VideoTelephony, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно до 100 устройств, с 40-минутным ограничением времени для бесплатных счетов, имеющих встречи из трех или более участников. У пользователей есть возможность обновляться, подписываясь на один из своих планов, причем максимально высочайший допускает до 1000 человек, без ограничения времени. Отдаленная работа, дистанционное обучение и онлайн -социальные отношения.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - это платформа связи и совместной работы, которая объединяет чат на рабочем месте, видео встречи, хранение файлов и интеграцию приложений. Сервис интегрируется с набором производительности Office Office Office Office Office и оснащена расширениями, которые могут интегрироваться с не Microsoft Products. Microsoft Teams является конкурентом в таких услугах, как Slack, и это Evolution и Pathrage от Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft объявила команды на мероприятии в Нью -Йорке и запустила услугу по всему миру 14 марта 2017 года. Он был создан во время внутреннего Хакатон в штаб -квартире компании, и в настоящее время возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице -президент Microsoft.
Slack
slack.com
Slack - это проприетарная коммуникационная платформа, разработанная американской компанией Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, в том числе постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частным группам и прямым сообщениям.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Spike
spikenow.com
Spike решает хаос общения команд и отдельных лиц, объединяя электронную почту, командный чат, совместные документы и встречи, в один канал. Spike для личного использования: получите лучший опыт электронной почты с приложением Spike's Collecting Email, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на платформу обмена сообщениями, которая распределяет ваши самые важные сообщения, поэтому вы можете сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь бессмысленным опытом электронной почты. Спайк для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный набор производительности для команд. Он сочетает в себе командный чат, электронную почту, видео встречи, инструменты искусственного интеллекта и совместные документы в единый канал. Общайтесь и сотрудничайте без особых усилий с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют ли они Spike или нет. Spike - это первая услуга по электронной почте бизнеса, предназначенная для значимых командных взаимодействий. Поддерживайте последовательность бренда, используя свой собственный домен электронной почты или приобретая пользовательский домен из Spike. Наслаждайтесь безопасными, надежными и архивными электронными письмами и сообщениями, которые обеспечивают плавное общение.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — это безопасный бизнес-мессенджер, соответствующий требованиям GDPR, который упрощает мобильную связь в компаниях и организациях. Приложение для обмена сообщениями простое в использовании и не требует номера телефона или адреса электронной почты. С помощью Threema Broadcast компании могут одним щелчком мыши охватить весь свой персонал, отдельных получателей и внешних партнеров. Threema MDM позволяет администраторам предварительно настроить приложение и убедиться, что оно используется в соответствии с корпоративными политиками. Видео: Безопасный обмен деловыми сообщениями с помощью Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp - американская компания веб -программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была соучредителем в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Ким в качестве компании веб -дизайна под названием 37Signals. Его первым коммерческим применением был Basecamp, за которым последовал рюкзак, костров и высокий уровень. Структура веб -приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails была первоначально создана для внутреннего использования в 37Signals, прежде чем публично выпустила в 2004 году. и переименование компании с 37 подписаний до базового лагеря. Джейсон Фрид и Дэвид Хейнемиер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37Signals.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - это единое решение для цифровых рабочих мест, предназначенное для подключения и расширения возможностей без рабочих сотрудников через одну комплексную платформу. Этот инновационный инструмент предназначен специально для передовых команд в различных отраслях, включая розничную торговлю, гостеприимство, производство, логистику и здравоохранение. Упрощая операции и улучшая общение, WorkJam повышает производительность и эффективность за счет плавной интеграции с существующими системами управления рабочей силой (WFM). Платформа служит разнообразной целевой аудитории, сосредоточившись на организациях со значительным количеством работников без стола, которым требуются эффективные инструменты для управления своими ежедневными задачами. WorkJam решает уникальные проблемы, с которыми сталкиваются эти сотрудники, такие как ограниченный доступ к информации и ресурсам, предоставляя централизованный центр для всех их оперативных потребностей. Это особенно полезно в быстро меняющихся средах, где своевременное общение и управление задачами имеют решающее значение для успеха. WorkJam охватывает ряд функций, которые удовлетворяют конкретные потребности передовых работников. Платформа включает в себя управление задачами для организации ежедневных обязанностей, инструментов связи для обновлений и сотрудничества в реальном времени, а также ресурсов обучения и развития для облегчения постоянного обучения. Кроме того, функции самообслуживания позволяют сотрудникам самостоятельно управлять своими графиками и задачами, в то время как уникальный рынок открытых сменов обеспечивает гибкое обмена и охват гибкого смены. Эти функции в совокупности улучшают опыт сотрудников, способствуя чувству собственности и участия в рабочей силе. Согласившись с передовыми командами с организационными целями, WorkJam оптимизирует ежедневные операции и повышает общее участие. Платформа не только облегчает улучшение коммуникации и управления задачами, но и способствует культуре непрерывного обучения и развития. Этот целостный подход к управлению рабочей силой позволяет организациям развивать более счастливую, более продуктивную передовую рабочую силу, в конечном итоге способствуя успеху в бизнесе и повышая лояльность клиентов. Дополняемый мировыми брендами, такими как Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO и Woolworths, WorkJam выделяется в своей категории, предлагая интегрированное решение, которое удовлетворяет конкретные потребности безлетных сотрудников. Его способность создавать подключенный опыт для передовых работников является ключевым отличием, что делает его бесценным инструментом для организаций, стремящихся оптимизировать свою деятельность и расширить возможности их рабочей силы.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте - это веселый, интуитивно понятный и быстрый способ общаться с кем угодно в любое время и в любом месте. Workplace - это платформа подключения к предприятию, разработанную Facebook, Inc., и включает в себя использование групп, мгновенные сообщения и новостную ленту. Развитие возглавляет Жюльен Кодорниу, вице -президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, глава рабочего места.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius - это первая платформа для совместной работы, которая объединяет изначально в Google Workspace (ранее G Suite) и соединяет ее с другими приложениями, используемыми вашей компанией, такими как Slack или Trello. Gmelius позволяет командам сотрудничать, работая над инструментами, которые они уже знают и любят. Нет необходимости переносить данные в другое стороннее решение или научиться использовать другое приложение. Gmelius делает отличную командную работу, которая происходит прямо из почтового ящика Gmail. Начиная с мощных общих внутренних ящиков, общих лейблов Gmail, визуальных канбанских плат и интеллектуальных автоматизаций рабочих процессов прямо внутри Gmail, Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными приложениями пользователя. Пользователь может подключить свои любимые инструменты вместе с уникальными двусторонними интеграциями (включая Slack и Trello), публичным API или через Zapier. * Упростить управление электронной почтой * Повышение прозрачности и подотчетности * Автоматизировать и оптимизировать распределение рабочей нагрузки * Опросение рабочих процессов и автоматизируйте любую хриплую работу Gmelius предлагает ведущее общее решение для ящиков на рынке, и вот почему: 1. Gmelius плавно интегрируется с существующими инструментами. Гмелиус живет прямо в почтовом ящике Gmail, позволяя им работать в экосистеме, с которой им удобно. Это экономит время и деньги на миграцию, администрацию и обучение. 2. Gmelius масштабируется с потребностями. Его уникальная архитектура поддерживает как небольшие, так и крупные организации на ежедневной основе. Его крупнейшие клиенты насчитывают более 8000 активных общих внутренних ящиков и десятков тысяч пользователей. 3. Gmelius обеспечивает строгую конфиденциальность по модели дизайна. Его штаб -квартира находится в Швейцарии, Европе, и конфиденциальность всегда была активно интегрирована в платформу. В отличие от других сервисов, Gmelius никогда не хранит содержание электронных писем пользователя.
Verizon
verizon.com
Verizon - это американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
Chanty
chanty.com
Shanty-это облачная платформа для совместной работы, которая объединяет коммуникацию, управление проектами и автоматизацию, чтобы помочь командам работать вместе более эффективно. Этот инструмент позволяет вам: * Общайтесь с членами вашей команды; * Сообщайте, используя группу и 1 на 1 аудио/видеозвонки и поделитесь своим экраном; * Поделиться мгновенными сообщениями, файлами или любого другого контента, который вам нравится; * Создать, назначить, установить сроки и обсудить задачи непосредственно в печени; * Интегрируйте обмен сообщениями с различными приложениями, такими как Google Drive, Dropbox, Trello, Github, Zapier, Jira, Asana и многие другие; * Отслеживать рабочий процесс команды с помощью Kanban Board; * Смотреть видео, GIF -файлы и контент в социальных сетях YouTube; * Иметь быстрый доступ ко всем чатам, задачам и файлам через Teambook. Пелени помогает командам повысить производительность и деловую связь. Неограниченная история сообщений, управление задачами, обмен файлами и мощные уведомления организуют и сохраняют ваш день. Сотрудничать и эффективно общаться в одном месте.
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы учетных записей добавляют, удаляют и группируют команды через централизованную веб-консоль управления. Каналы являются гибкими, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, особенно в сфере гостеприимства, производства, строительства, транспорта и розничной торговли. Zello идеально подходит для предприятий с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, полевыми работниками, удаленными работниками и одинокими работниками. Случаи использования в этой категории включают гостиницы с разнообразным персоналом, строительные бригады на шумных рабочих площадках и розничных продавцов в торговом зале. Присоединяйтесь к миллионам пользователей Zello, которые общаются в режиме реального времени через любую беспроводную сеть или сеть передачи данных, чтобы делиться обновлениями, подключаться в чрезвычайных ситуациях и решать проблемы. Zello обслуживает тысячи предприятий и имеет более 130 миллионов пользователей по всему миру. В число текущих клиентов входят Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) и YRC Freight. Zello признан надежным коммуникационным решением такими авторитетными источниками, как Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today и TechCrunch.
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Text Request
textrequest.com
Text Request — это платформа для деловых текстовых сообщений, созданная для стимулирования взаимодействия с клиентами. Мы разработали готовые решения для обмена сообщениями для решения ваших повседневных проблем со связью, чтобы вы могли избавиться от шума и общаться с клиентами в любое время и в любом месте. Текстовый запрос предназначен для масштабирования вместе с вами: от одного человека, ведущего несколько разговоров, до тысяч сотрудников, отправляющих миллионы сообщений, до индивидуальных решений, созданных на основе нашего API. Узнайте больше о том, как мы помогаем таким занятым бизнес-лидерам, как вы, с помощью текстовых сообщений и взаимодействия с клиентами на textrequest.com.
Swit
swit.io
Swit — это рабочий центр каждой команды, который объединяет в одном месте все необходимое для совместной работы: задачи, чат, цели, утверждения и интеграцию с Google Workspace и Microsoft 365. Он специально создан для обеспечения взаимодействия сотрудников там, где это важно. Объедините всю свою компанию на единой платформе, которая поддерживает общение, управление работой, отслеживание задач, постановку целей и многое другое! Swit является гибким и масштабируемым для удовлетворения потребностей любой организации любого размера. Перетаскивайте электронные письма в каналы или преобразуйте их в карточки задач. Перетащите карточки задач в каналы или личные сообщения. Прикрепляйте утверждения или OKR непосредственно к картам задач. Узнайте, почему Swit любят организации всех размеров — от малого бизнеса до корпоративных клиентов.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требованиям DSGVO, но и отвечает самым высоким стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Все данные хранятся в Германии, доступ за пределы ЕС невозможен. Кроме того, Stackfield — единственный поставщик, который защищает все управление проектами и все рабочие процессы с помощью сквозного шифрования. Таким образом, никто не сможет увидеть содержимое сообщений чата, задач или файлов — даже сотрудники Stackfield. Более 10 000 компаний используют универсальный инструмент для совместной работы для управления своими проектами, лучшего взаимодействия в команде и достижения своих целей.
Slenke
slenke.com
Мы создали Slenke, чтобы устранить барьеры между командами, чтобы ваши команды могли сосредоточиться на выполнении работы. Что можно сделать со Сленке? Организуйте проекты и управляйте ими. Общайтесь со своей командой. Управляйте задачами и назначайте их. Следите за своим временем. Управляйте всем своим бизнесом с помощью Slenke.
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и используется более чем 85 000 командами по всему миру, включая Netflix, Google, NASA, Nike и Trip Advisor. ProofHub — это удивительно простое, но мощное программное обеспечение для управления проектами, которое обеспечивает консолидированное представление задач и прогресса. Это программное обеспечение для управления проектами позволяет командам общаться во время работы из любого места, используя любое устройство. Благодаря богатому набору функций, собранных в одном месте, этот онлайн-инструмент SaaS призван помочь предприятиям быстро планировать, координировать, организовывать и реализовывать проекты любого размера. ProofHub — это экономичное решение, используемое командами и предприятиями любого размера в различных секторах. ProofHub может помочь компаниям структурировать свой рабочий процесс, экономя при этом время и ресурсы, благодаря различным функциям: от управления задачами до отслеживания времени, индивидуальных рабочих процессов до онлайн-проверки и многого другого. ProofHub предлагает множество функций совместной работы, таких как чат, обсуждения, объявления, сторонние интеграции, передача файлов и многое другое. ProofHub имеет понятный, простой макет и низкую потребность в обучении, благодаря чему пользователи чувствуют себя как дома. Помимо английского, ProofHub доступен на немецком, испанском, португальском, французском, русском, итальянском, голландском, китайском (Тайвань), турецком и польском языках. ProofHub — это экономичное решение, которое могут использовать команды и предприятия в различных секторах. ProofHub предоставляет все функции, необходимые для эффективного выполнения работы: от создания проекта до назначения задач, отслеживания прогресса, взаимодействия с командой и, в конечном итоге, своевременного завершения проектов.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork - это приложение группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в реальном времени и повысить производительность для команд.
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы для современных команд и предприятий. Flock расширяет возможности команд, предоставляя им множество встроенных инструментов повышения производительности, таких как общие заметки, напоминания, задачи и опросы. Пользователи могут общаться с удаленными командами посредством аудио- и видеозвонков. Совместное использование экрана позволяет командам лучше сотрудничать и обмениваться информацией. Flock также глубоко интегрирован с Google Drive. Другие популярные сторонние интеграции включают в себя Календарь Google, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook и многие другие. Магазин приложений Flock позволяет командам подключать приложения к Flock и устранять необходимость переключения между несколькими инструментами для выполнения работы. Такие функции Flock, как всплывающее окно недавних разговоров, простые сочетания клавиш и предварительный просмотр последнего сообщения, позволяют командам легко использовать чаты, а не индивидуально нажимать на вкладки чата. Волшебный поиск Flock автоматически отображает важные частные каналы и контакты без необходимости ввода текста. Flock позволяет легко переключаться между командами, беседами, приложениями и многим другим. Приложения Flock органично сочетаются с основным продуктом, обеспечивая более интегрированный опыт.
heycollab
heycollab.com
Heycollab — это инструмент, который помогает вам оставаться организованными, управлять задачами и помогает сотрудникам сотрудничать, предоставляя командам возможность работать вместе. Это универсальный инструмент управления производительностью для команд и фрилансеров, который сочетает в себе совместную работу с обширными функциями, которые помогут вам управлять ресурсами и поддерживать прозрачность проектов. Вы можете общаться в режиме реального времени, обмениваться файлами, управлять рабочим процессом и поддерживать организованность своей команды. С Heycollab вы можете легко разбивать проекты на задачи, устанавливать сроки выполнения, отслеживать рабочую нагрузку команды, а также обмениваться файлами и изображениями с членами команды. Используйте один инструмент с первого дня до крайнего срока, чтобы планировать и организовывать проекты, общаться и сотрудничать.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который меняет представление о совместной работе команд. Hibox позволяет создавать проекты, просматривать статус задач, визуализировать и планировать сроки выполнения с помощью календаря, создавать подзадачи и повторяющиеся задачи, получать уведомления о задачах и многое другое. Hibox объединяет командный обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте, поэтому вы можете сотрудничать со своими коллегами в режиме реального времени без необходимости брать трубку телефона или координировать личные встречи. У Hibox есть мобильное приложение для Android и iOS, благодаря которому вы можете управлять своими задачами и проектами откуда угодно.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo является ведущей платформой коммуникации сотрудников, позволяющей вам выравнивать всю свою рабочую силу, улучшить вовлечение сотрудников и повысить производительность вашего рабочего места. Haiilo помогает связывать ваших сотрудников с целью общения и сообществ. Более 1000 международных клиентов, включая Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce и Deutsche Bahn, уже используют Haiilo для достижения, привлечения и понимания более 2,5 миллионов сотрудников каждый день. Ранее Койо (Германия), Смрп (Финляндия) и Джубиви (Франция)
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод расширяет возможности передового бизнеса и их работников цифровыми решениями, которые им необходимы для выполнения своей наилучшей возможной работы. Основанная в 2012 году, платформа Beekeeper's Mobile-Prirst была разработана и построена для работников без столов, которые, несмотря на 80% глобальной рабочей силы, были хронически недостаточно обслуживались, когда дело доходит до технологии рабочего места. Благодаря системе успеха пчеловода, компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любого места и улучшать взаимодействие, производительность и безопасность фронт-команд.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную систему.
Workdeck
workdeck.com
Платформа, управляемая искусственным интеллектом, для управления полностью оцифрованным рабочим местом и проверки работы локальных, удаленных и гибридных команд с помощью одной интуитивно понятной точки взаимодействия для продуктивной работы из любой точки мира. Интегрированные инструменты для: • Управление проектами/услугами • Выполнение задач • Планирование ресурсов • Финансы • Репозитории документов • Общение (чат, обмен мгновенными сообщениями) • Календари • Управление отпусками • Учет рабочего времени • Управление покупками и расходами • Управление командировками • Интеграция с Google ( G-Suite) и Microsoft Office 365 • Веб-приложения и приложения для смартфонов.
TruHu
truhu.com
TruHu — это простая в использовании платформа для общения сотрудников, которая обеспечит связь, вовлеченность и информированность ваших сотрудников — как в офисе, так и на местах.
Deskree
deskree.com
Deskree — это облачная платформа, которая упрощает и оптимизирует серверную разработку и управление инфраструктурой для предприятий и разработчиков.
Textellent
textellent.com
Надежные службы текстовых сообщений для бизнеса Textellents предоставляют возможности SMS, MMS для обслуживания клиентов, программ продаж и маркетинга текстовых сообщений. Решение Textellent для деловых текстовых сообщений и маркетинга текстовых сообщений упрощают разработку, управление, измерение и интеграцию кампаний SMS и MMS. Независимо от того, используется ли Textellent для обслуживания клиентов, продаж или маркетинга, ваш клиентский путь поддерживается простым в использовании сервисом, который позволяет использовать текстовые сообщения для местных бизнес-направлений и обслуживает предприятия любого размера. Также доступны надежное планирование и напоминания о встречах, а также ключевые слова и короткие коды для удобного участия в программах с поддержкой TCPA от искусственного интеллекта. Кроме того, деловые текстовые сообщения непосредственно из любого веб-приложения или веб-страницы также поддерживаются через Textellent Messenger (бесплатное расширение Google Chrome).
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — это решение Push To Talk с приложением для смартфонов и программным обеспечением для оперативного управления с определением местоположения пользователя, записью сообщений и многим другим. Это общение в реальном времени в одном мощном приложении «нажми и говори» (PTT). BiPTT идеально подходит для компаний с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, которым необходима эффективная и безопасная связь в режиме реального времени.
Crypho
crypho.com
Crypho — это решение «Программное обеспечение как услуга» для совместного использования файлов и связи на предприятии со сквозным шифрованием.
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое универсальное рабочее пространство для современных команд Принимая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру легко подключаться, создавать, координировать свои действия и доставлять удовольствие своим клиентам. Благодаря своей миссии по упрощению технологий Matilda дает организациям возможность делать больше с меньшими затратами, что делает ее важным инструментом как для стартапов, так и для компаний из списка Fortune 500. Ключевые особенности: - В комплект входят мощные приложения: Matilda поставляется с набором мощных приложений, включая «Документы», «Проекты», «Таблицы», «Чат», «Клиенты» и «Второй пилот», гарантируя, что у команд есть все инструменты, необходимые для достижения успеха. - Создавайте с легкостью: с помощью Документов команды могут совместно редактировать документы в режиме реального времени, что упрощает создание и координацию документов. Эта функция призвана заменить Google Docs, Notion и Coda, обеспечивая более интегрированный и эффективный интерфейс. - Оптимизированное управление проектами: функция «Проекты» Matilda позволяет легко управлять и отслеживать каждый аспект ваших проектов. Благодаря таким возможностям, как автоматическое планирование, он призван заменить такие инструменты, как Jira, Trello и Asana. - Расширенное управление данными: хотя таблицы появятся в ближайшее время, они обещают переосмыслить обработку данных, синхронизируя данные из сотен источников или создавая новые коллекции, стремясь заменить такие инструменты, как Airtable, Notion и Segment. - Бесперебойное общение: чат объединяет все командные коммуникации в одном месте, интегрируя проекты, задачи и документы, обеспечивая альтернативу Slack и MS Teams. - Управление взаимоотношениями с клиентами: функция «Клиенты», которая скоро будет выпущена, позволит командам легко отслеживать потенциальных клиентов и управлять взаимодействием с клиентами в одном оптимизированном интерфейсе, призванном заменить Salesforce и Hubspot. - Помощь на основе искусственного интеллекта: Copilot предлагает специальные помощники на основе искусственного интеллекта, помогающие автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы, стремясь заменить инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Google Bard. Вывод: Matilda Workspace выделяется как комплексное решение, которое не только обещает оптимизировать и упростить работу команд, но и ориентировано на будущее благодаря своим возможностям на базе искусственного интеллекта и приверженности принципам устойчивого развития. Независимо от того, управляете ли вы проектами, координируете работу со своей командой, поддерживаете отношения с клиентами или используете искусственный интеллект для автоматизации, Matilda Workspace предоставляет интуитивно понятную, мощную и адаптируемую платформу для процветания любого типа команды. Попробуйте Matilda сегодня и окунитесь в будущее работы, призванное помочь вам всегда и вовремя реализовывать проекты.
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