Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Тайвань

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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Zoom
zoom.us
Zoom - это программа VideoTelephony, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно до 100 устройств, с 40-минутным ограничением времени для бесплатных счетов, имеющих встречи из трех или более участников. У пользователей есть возможность обновляться, подписываясь на один из своих планов, причем максимально высочайший допускает до 1000 человек, без ограничения времени. Отдаленная работа, дистанционное обучение и онлайн -социальные отношения.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - это платформа связи и совместной работы, которая объединяет чат на рабочем месте, видео встречи, хранение файлов и интеграцию приложений. Сервис интегрируется с набором производительности Office Office Office Office Office и оснащена расширениями, которые могут интегрироваться с не Microsoft Products. Microsoft Teams является конкурентом в таких услугах, как Slack, и это Evolution и Pathrage от Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft объявила команды на мероприятии в Нью -Йорке и запустила услугу по всему миру 14 марта 2017 года. Он был создан во время внутреннего Хакатон в штаб -квартире компании, и в настоящее время возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице -президент Microsoft.
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы учетных записей добавляют, удаляют и группируют команды через централизованную веб-консоль управления. Каналы являются гибкими, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, особенно в сфере гостеприимства, производства, строительства, транспорта и розничной торговли. Zello идеально подходит для предприятий с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, полевыми работниками, удаленными работниками и одинокими работниками. Случаи использования в этой категории включают гостиницы с разнообразным персоналом, строительные бригады на шумных рабочих площадках и розничных продавцов в торговом зале. Присоединяйтесь к миллионам пользователей Zello, которые общаются в режиме реального времени через любую беспроводную сеть или сеть передачи данных, чтобы делиться обновлениями, подключаться в чрезвычайных ситуациях и решать проблемы. Zello обслуживает тысячи предприятий и имеет более 130 миллионов пользователей по всему миру. В число текущих клиентов входят Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) и YRC Freight. Zello признан надежным коммуникационным решением такими авторитетными источниками, как Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today и TechCrunch.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
Slack
slack.com
Slack - это проприетарная коммуникационная платформа, разработанная американской компанией Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, в том числе постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частным группам и прямым сообщениям.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork - это приложение группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в реальном времени и повысить производительность для команд.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Threema Work
threema.ch
Threema Work — это безопасный бизнес-мессенджер, соответствующий требованиям GDPR, который упрощает мобильную связь в компаниях и организациях. Приложение для обмена сообщениями простое в использовании и не требует номера телефона или адреса электронной почты. С помощью Threema Broadcast компании могут одним щелчком мыши охватить весь свой персонал, отдельных получателей и внешних партнеров. Threema MDM позволяет администраторам предварительно настроить приложение и убедиться, что оно используется в соответствии с корпоративными политиками. Видео: Безопасный обмен деловыми сообщениями с помощью Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, управления задачами и проектами, а также оркестрации рабочих процессов в единую платформу для гибкой разработки программного обеспечения. Платформа Mattermost с открытым исходным кодом, основанная в 2016 году, обеспечивает работу более 800 000 рабочих мест по всему миру при поддержке более 4 000 участников из сообщества разработчиков. Компания обслуживает более 800 клиентов, включая Европейский парламент, НАСА, Nasdaq, Samsung, SAP, ВВС США и Wealthfront, и пользуется поддержкой инвесторов мирового уровня, включая Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Чтобы узнать больше, посетите www.mattermost.com.
Gitter
gitter.im
Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания единого частного чата, а также платной подпиской для частных лиц и организаций, которая позволяет им создавать произвольное количество частных чатов. комнаты. Для отдельных репозиториев git на GitHub можно создать отдельные чаты. Конфиденциальность чата соответствует настройкам конфиденциальности соответствующего репозитория GitHub: таким образом, чат для частного (т. е. только для участников) репозитория GitHub также является частным для тех, у кого есть доступ к репозиторию. Графический значок, ссылающийся на чат, можно затем поместить в файл README репозитория git, привлекая к нему внимание всех пользователей и разработчиков проекта. Пользователи могут общаться в чатах или получать доступ к частным чатам для репозиториев, к которым у них есть доступ, войдя в Gitter через GitHub (что не предполагает передачу пароля пользователя GitHub Gitter). Gitter похож на Slack. Как и Slack, он автоматически регистрирует все сообщения в облаке.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте - это веселый, интуитивно понятный и быстрый способ общаться с кем угодно в любое время и в любом месте. Workplace - это платформа подключения к предприятию, разработанную Facebook, Inc., и включает в себя использование групп, мгновенные сообщения и новостную ленту. Развитие возглавляет Жюльен Кодорниу, вице -президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, глава рабочего места.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Coast
coastapp.com
Coast — это универсальное рабочее пространство для команд, которые хотят лучше управлять командными коммуникациями, задачами, контрольными списками, планированием и рабочими процессами. С вашего телефона на рабочий стол Coast легко доступен из любого места в любое время. Тысячи команд и предприятий используют Coast для замены электронной почты, текстовых сообщений, электронных таблиц, а также бумажных контрольных списков и расписаний. Благодаря тому, что все ваши сотрудники работают в одном месте, Coast повышает производительность и ответственность вашей команды, а также экономит часы времени каждую неделю.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp - американская компания веб -программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была соучредителем в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Ким в качестве компании веб -дизайна под названием 37Signals. Его первым коммерческим применением был Basecamp, за которым последовал рюкзак, костров и высокий уровень. Структура веб -приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails была первоначально создана для внутреннего использования в 37Signals, прежде чем публично выпустила в 2004 году. и переименование компании с 37 подписаний до базового лагеря. Джейсон Фрид и Дэвид Хейнемиер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37Signals.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи предприятий зависят от платформы безопасности паролей и управления хранителем для управления, обеспечения и обеспечения сильных паролей во всех входах на работу сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper на всех мобильных операционных системах, настольных компьютерах и браузерах. С Keeper ваш бизнес может автоматически генерировать высокопрочные пароли, защищать конфиденциальные файлы в зашифрованном цифровом хранилище, надежно обмениваться записями с командами и плавно интегрировать с SSO, LDAP и 2FA. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию сейчас.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа расширяет возможности профессиональных услуг с помощью сотен продвинутых, но интуитивно понятных функций для совместной работы в режиме реального времени, управления проектами и информацией и даже создания контента. Предлагайте услуги под своим брендом и обеспечивайте исключительное персонализированное обслуживание клиентов с помощью клиентских порталов с белой маркировкой, которые централизуют общение, отслеживание хода выполнения проекта и управление знаниями. Используйте инновационный конструктор документов с возможностью перетаскивания для создания интерактивных супердокументов с любыми форматами файлов и встраивания из более чем 2000 поддерживаемых интеграций. Попробуйте канбан-доски, инструменты отслеживания проектов, редактирование в реальном времени и другие функции в рабочих пространствах команд FuseBase (ранее Nimbus) для продуктивного сотрудничества. Оптимизируйте повседневные операции с помощью усовершенствованного ИИ-помощника FuseBase (ранее Nimbus), автоматизируйте такие задачи, как создание и перевод контента, получайте ценную информацию для принятия решений на основе данных и освободите время для масштабирования бизнеса.
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — более умное и простое приложение для обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы помогаем организациям любого размера выполнять свою работу с помощью простого в использовании приложения для обмена текстовыми сообщениями, созданного для обслуживания, продаж и поддержки. Добавляйте текстовые сообщения на любой рабочий номер телефона, включая VoIP и стационарные телефоны. Используйте общий командный почтовый ящик SMS MessageDesk и массовые текстовые рассылки, чтобы доставить нужное сообщение нужным людям в нужное время. Оптимизируйте обмен SMS-сообщениями и сэкономьте время с помощью запланированных текстовых сообщений, автоответчиков на основе ключевых слов, автоматизации и предварительно сохраненных шаблонов текстовых сообщений.
Statflo
statflo.com
Statflo предоставляет ведущую совместимую платформу индивидуального обмена текстовыми сообщениями для команд, работающих с клиентами. Мы даем возможность компаниям радовать своих клиентов посредством персонализированного общения и двустороннего общения посредством текстовых сообщений. Благодаря встраиваемым инструментам продаж и базам данных CRM, автоматизированным правилам соответствия и целевым информационно-просветительским кампаниям Statflo позволяет компаниям привлекать, удерживать и расширять свою клиентскую базу в рамках единой платформы.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect представляет собой универсальное приложение для общения с клиентами и совместной работы в команде, предлагающее вашей команде набор функций, включая чат, голосовые и видеозвонки, конференц-связь, совместное использование экрана, общий доступ к файлам и бесшовную интеграцию с CRM и различными другими бизнес-приложениями. Thirdlane Connect, облегчающий многоканальное общение с клиентами и совместную работу в команде, предназначен как для локальных, так и для удаленных сотрудников и поддерживает веб-браузеры, устройства iPhone, Android, а также настольные компьютеры Windows, Linux и Mac. Это мощное приложение полностью интегрировано с платформами телефонной системы для бизнеса Thirdlane или многопользовательской УАТС Thirdlane и работает на них. Эти платформы можно безопасно развернуть в различных условиях: локально, в частных или общедоступных облаках, обеспечивая гибкость и безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры.
Edworking
edworking.com
Edworking - это платформа для вашей команды и вашей работы. Единственное решение для команд со всем, что им нужно, чтобы работать удаленно. Все ваши задачи, файлы, изображения и разговоры в одном месте и просто уникальная подписка. Команды используют Edworking для координации, общения и управления работой. Наши клиенты перешли от использования многих платформ к сотрудничеству со своей командой, такими как Trello и Jira для управления задачами, Slack и Zoom для связи, или Dropbox и Drive для передачи файлов, чтобы просто Edworking. Это означает больше не переключение между приложениями! Присоединяйтесь к нашему сообществу: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в режиме реального времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) Мгновенно загружайте и делитесь документами и видео. (2) Разговор или видеочат через VOIP и телефонные линии. (3) Редактировать конфиденциальные поля ввода или другие элементы экрана. (4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получите углубленную аналитику (6) Запись сессий Samesurf поддерживает разнообразные варианты использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Преобразовать свое рабочее место с помощью Superworks HRMS: повысить производительность и счастье сотрудников Superworks уполномочивает предприятия и малые и малые силы для создания процветающих, продуктивных рабочих мест, оптимизируя HR и эксплуатационные процессы. Наш комплексный комплекс Super HRMS предназначен для упрощения сложных задач и повышения вовлеченности сотрудников, что приводит к ощутимым результатам для вашего бизнеса. Вот что Superworks HRM могут сделать для вас: * Легкая обработка заработной платы: автоматизировать задачи заработной платы, устранить ошибки и обеспечить своевременные платежи для ваших сотрудников. * Беспланное управление командой: упростите поступление, отслеживание производительности, обучение в сотрудничестве и поддержание вашей команды. * Улучшенный опыт сотрудников: SuperWorks HRMS уполномочивает ваших сотрудников инструментами самообслуживания и оптимизированным общением. * Повышенная эффективность: освободить ценное время и ресурсы путем автоматизации повторяющихся задач и получения ценной информации. * Масштабируемый рост: SuperWorks HRMS растет с вашим бизнесом, обеспечивая гибкость и поддержку, которая вам необходима для успеха. Почему выбирают Superworks? 1. Комплексный набор: одна интегрированная платформа для всех ваших HR и оперативных потребностей. 2. Интерфейс, удобный для пользователя: простые в изучении и использовании, минимизация времени обучения и максимизацию принятия. 3. Масштабируемое решение: растет с вашим бизнесом, адаптируясь к вашим изменяющимся потребностям. 4. Выделенная поддержка: ее экспертная команда здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely предоставляет внутренний канал связи в режиме реального времени, который объединяет каждого сотрудника, независимо от его функций, местоположений и часовых поясов. Его легко развернуть, и он предоставит вашей организации инструменты, необходимые для создания и измерения вовлеченности сотрудников.
Cynoia
cynoia.com
Команды устали отслеживать поток информации. Cynoia объединяет безболезненный процесс, реализующий синхронную связь.
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое универсальное рабочее пространство для современных команд Принимая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру легко подключаться, создавать, координировать свои действия и доставлять удовольствие своим клиентам. Благодаря своей миссии по упрощению технологий Matilda дает организациям возможность делать больше с меньшими затратами, что делает ее важным инструментом как для стартапов, так и для компаний из списка Fortune 500. Ключевые особенности: - В комплект входят мощные приложения: Matilda поставляется с набором мощных приложений, включая «Документы», «Проекты», «Таблицы», «Чат», «Клиенты» и «Второй пилот», гарантируя, что у команд есть все инструменты, необходимые для достижения успеха. - Создавайте с легкостью: с помощью Документов команды могут совместно редактировать документы в режиме реального времени, что упрощает создание и координацию документов. Эта функция призвана заменить Google Docs, Notion и Coda, обеспечивая более интегрированный и эффективный интерфейс. - Оптимизированное управление проектами: функция «Проекты» Matilda позволяет легко управлять и отслеживать каждый аспект ваших проектов. Благодаря таким возможностям, как автоматическое планирование, он призван заменить такие инструменты, как Jira, Trello и Asana. - Расширенное управление данными: хотя таблицы появятся в ближайшее время, они обещают переосмыслить обработку данных, синхронизируя данные из сотен источников или создавая новые коллекции, стремясь заменить такие инструменты, как Airtable, Notion и Segment. - Бесперебойное общение: чат объединяет все командные коммуникации в одном месте, интегрируя проекты, задачи и документы, обеспечивая альтернативу Slack и MS Teams. - Управление взаимоотношениями с клиентами: функция «Клиенты», которая скоро будет выпущена, позволит командам легко отслеживать потенциальных клиентов и управлять взаимодействием с клиентами в одном оптимизированном интерфейсе, призванном заменить Salesforce и Hubspot. - Помощь на основе искусственного интеллекта: Copilot предлагает специальные помощники на основе искусственного интеллекта, помогающие автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы, стремясь заменить инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Google Bard. Вывод: Matilda Workspace выделяется как комплексное решение, которое не только обещает оптимизировать и упростить работу команд, но и ориентировано на будущее благодаря своим возможностям на базе искусственного интеллекта и приверженности принципам устойчивого развития. Независимо от того, управляете ли вы проектами, координируете работу со своей командой, поддерживаете отношения с клиентами или используете искусственный интеллект для автоматизации, Matilda Workspace предоставляет интуитивно понятную, мощную и адаптируемую платформу для процветания любого типа команды. Попробуйте Matilda сегодня и окунитесь в будущее работы, призванное помочь вам всегда и вовремя реализовывать проекты.
Crypho
crypho.com
Crypho — это решение «Программное обеспечение как услуга» для совместного использования файлов и связи на предприятии со сквозным шифрованием.
Eko
ekoapp.com
Эко — универсальная платформа для бизнеса с удаленными сотрудниками. Убедитесь, что ваши сотрудники остаются на связи, вовлечены и продуктивны, работая из дома. Работайте и сотрудничайте эффективно, где бы вы ни находились, благодаря функциям сообщества, инструментам связи, управлению проектами и центрам обмена знаниями. С Eko вы можете улучшить общение и сотрудничество (1-1/групповые чаты и звонки, обмен файлами, управление проектами, объявления для всей компании), обеспечить обучение и развитие (система управления знаниями компании), повысить операционную эффективность (цифровые рабочие процессы, делегирование задач). ) и модернизировать управление персоналом (база данных сотрудников, формы и процессы управления персоналом). Eko является мультиплатформенным, настраиваемым и удобным для интеграции.
OurPeople
ourpeople.com
Проблема с командной коммуникацией? Не смотрите дальше - Наипл будет предоставить именно то, что нужно! Ourpeople-это инновационная технология мобильных устройств, которая позволяет небольшим, средним и предприимчивым предприятиям лучше общаться со всеми. Платформа предлагает эксклюзивные методы доставки, которые нацелены на правильную аудиторию, используя теги, чтобы гарантировать, что каждый, кому нужно получить сообщение. Orepeople предоставляет многочисленные инструменты для улучшения коммуникации, взаимодействия и обучения для передовых команд. Зачем использовать наших людей? * Важные обновления, прямо к вам. Пользователи могут попрощаться с прокруткой и привет целевым сообщениям. Нет больше бесконечных электронных писем «всем» - просто посмотрите, что актуально. Срочные уведомления о собрании или решающие обновления безопасности мгновенно доставляются на их телефон или устройство по выбору. * Мгновенный чат. Пользователи могут прямо на ответы, которые им нужны с командным чатом для групп или отдельных лиц, разработанных с учетом занятых людей. Чаты могут быть организованы по местоположению, проекту или команде всего за несколько секунд на своем телефоне - просто скачать и начать общаться. * Все в одном месте. Пользователи могут найти и делиться файлами, где бы они ни работали. Доступ к центру знаний нашего Pople с их телефона обеспечивает последние версии важных видео, PDF -файлов, текстовых документов и многого другого. Все в руках, без необходимости в столе или компьютере. * Формы и контрольные списки. Повседневные задачи упрощены, что позволяет пользователям быстро входить в систему важной информации. Платформа устраняет бумажный хаос, потерянные документы и плохую подачу. Команда использует одни и те же формы одинаково каждый день - просто заполняйте форму и выполняют работу. * Смена смены с вашего телефона. Пользователи могут оставаться на вершине изменений и изменений смены, не проверяя электронные письма. Функция OpePeople Open Shifts позволяет всей команде регистрировать, отслеживать и смены обложки. Они могут забронировать его, подтвердить, и он зарегистрирован - доступен с любого устройства.
Unipile
unipile.com
Включите API для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.
Tipi
tipihub.com
Отвечайте в удобное время, из любого места, в полных мыслях, сохраняя полную историю решений.
TIMU
timu.com
Чаты, встречи, задачи и хранилище файлов — все в одном месте. TIMU — лучший способ сотрудничать и встречаться с вашими коллегами, поставщиками и клиентами.
Journyz
journyz.com
Journyz — это SaaS-платформа, которая помогает CXO настраивать уникальные бизнес-решения и вовлекать все заинтересованные стороны в работу над этими решениями. Journyz помогает лидерам оцифровывать бизнес-процессы, уникальные для каждого предприятия (или даже групп внутри предприятия), предоставляя пользователям ценную информацию лидерам, которые будут лучше подготовлены к принятию решений на основе данных. Руководители могут настроить пользовательский интерфейс, чтобы вовлекать команды в бизнес-процессы, с помощью «сценариев», включающих управление задачами, формы ввода данных, чаты, опросы, игровые задачи, внутренние социальные сети и многое другое. Представления и информационные панели Journyz обеспечивают видимость и визуализацию данных для всей организации.
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
Nynja
nynja.io
Встроенные решения для встреч на вашем веб-сайте 9,99 долларов США в месяц, клиенты БЕСПЛАТНО! Полная платформа инструментов для решения встреч с вашим брендом! Что вы получаете... Аудио- и видеоконференции - Совместное использование экрана Передача больших файлов - Мгновенные индивидуальные и групповые чаты Накопитель данных - Автоматический онлайн-перевод чата на более чем 101 язык. Посмотрите, как это работает, на вашем сайте NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — это решение Push To Talk с приложением для смартфонов и программным обеспечением для оперативного управления с определением местоположения пользователя, записью сообщений и многим другим. Это общение в реальном времени в одном мощном приложении «нажми и говори» (PTT). BiPTT идеально подходит для компаний с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, которым необходима эффективная и безопасная связь в режиме реального времени.
Textellent
textellent.com
Надежные службы текстовых сообщений для бизнеса Textellents предоставляют возможности SMS, MMS для обслуживания клиентов, программ продаж и маркетинга текстовых сообщений. Решение Textellent для деловых текстовых сообщений и маркетинга текстовых сообщений упрощают разработку, управление, измерение и интеграцию кампаний SMS и MMS. Независимо от того, используется ли Textellent для обслуживания клиентов, продаж или маркетинга, ваш клиентский путь поддерживается простым в использовании сервисом, который позволяет использовать текстовые сообщения для местных бизнес-направлений и обслуживает предприятия любого размера. Также доступны надежное планирование и напоминания о встречах, а также ключевые слова и короткие коды для удобного участия в программах с поддержкой TCPA от искусственного интеллекта. Кроме того, деловые текстовые сообщения непосредственно из любого веб-приложения или веб-страницы также поддерживаются через Textellent Messenger (бесплатное расширение Google Chrome).
ChangeEngine
changeengine.com
Создать внутреннюю связь и контент HR нелегко. Группы по персоналу и маркетингу часто сталкиваются с проблемой манипулирования несколькими инструментами или полагаться на основные шаблоны, которые не отражают голос их организации. Это приводит к непоследовательному брендингу, трудоемким ручным процессам и сообщениям, которые не могут связаться с сотрудниками. Но так не должно быть. IndiogEngine объединяет программное обеспечение для внутреннего коммуникации на основе AI с Creative Design Services для решения этих проблем. Он привносит инструменты автоматизации и персонализации в одну платформу, позволяя командам беспрепятственно доставлять сообщения по Slack, командам, электронной почте и SMS при отслеживании взаимодействия с аналитикой в реальном времени. В то же время, специализированная творческая команда ChangeEngine сотрудничает с вами для разработки отточенных, материалов на бренде-таких как информационные бюллетени, справочники и важные кампании-которые выходят далеко за рамки того, что могут предложить только шаблоны. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой командой HR или управляете глобальными коммуникациями, изменение, оптимизирует ваш рабочий процесс и экономит ценное время. Благодаря правильной сочетание интеллектуальных технологий и человеческого творчества, изменение, помогает вам создавать последовательные, значимые общения, которые укрепляют связи сотрудников и поддерживают всех. Речь идет не только о инструментах; Речь идет о преобразовании того, как общается ваша команда. ChangeEngine дает вам все необходимое для создания вдумчивых, эффективных сообщений, все в одном месте.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — самый простой способ создавать видеоролики для сотрудников. За считанные минуты вы можете создавать видеоролики, которые повысят уровень ваших программ «Люди» и «Коммуникации», сэкономят деньги, задействуя свои собственные внутренние голоса, и создадут более человеческие связи. Будь то внутренние коммуникации, DEI, адаптация, брендинг талантов, рекрутинг или обучение и развитие, Spokn упрощает процесс создания аутентичных фирменных видеороликов. Такие компании, как Udemy, Snyk, LifeLabs и другие, полагаются на Spokn для сбора достоверных историй сотрудников.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент актуальным, фирменным и готовым к любым удаленным презентациям продаж или совместному использованию экранов на экранах, которые вам встречаются. - Импортируйте существующие активы для продаж и маркетинга и начните создавать за считанные минуты. Создавайте интересные презентации с фотографиями, документами PDF, ссылками, видео, анимацией и интерактивными формами или калькуляторами. - Загружайте презентации для просмотра и презентации в автономном режиме — больше никогда не беспокойтесь о ненадежном Wi-Fi! - Отправляйте контент потенциальным клиентам прямо со своего устройства, а затем отслеживайте, когда они его открывают, что смотрят и как долго. Улучшите свой последующий звонок, предоставив индивидуальную информацию о том, что на самом деле интересует вашего клиента! - Держите свой отдел продаж в курсе событий с помощью push-уведомлений всякий раз, когда вы обновляете презентацию. Больше не нужно искать последнюю версию или сбивать с толку клиентов устаревшими материалами. - Сэкономьте на расходах на печать, уменьшите выбросы углекислого газа и посадите местные деревья в Новой Зеландии, перейдя на цифровые презентации. Узнайте больше на сайте showcaseworkshop.com или запросите бесплатную демо-версию по адресу bit.ly/my-showcase-demo.
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