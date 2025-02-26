Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Туркменистан

OurPeople

ourpeople.com

Проблема с командной коммуникацией? Не смотрите дальше - Наипл будет предоставить именно то, что нужно! Ourpeople-это инновационная технология мобильных устройств, которая позволяет небольшим, средним и предприимчивым предприятиям лучше общаться со всеми. Платформа предлагает эксклюзивные методы доставки, которые нацелены на правильную аудиторию, используя теги, чтобы гарантировать, что каждый, кому нужно получить сообщение. Orepeople предоставляет многочисленные инструменты для улучшения коммуникации, взаимодействия и обучения для передовых команд. Зачем использовать наших людей? * Важные обновления, прямо к вам. Пользователи могут попрощаться с прокруткой и привет целевым сообщениям. Нет больше бесконечных электронных писем «всем» - просто посмотрите, что актуально. Срочные уведомления о собрании или решающие обновления безопасности мгновенно доставляются на их телефон или устройство по выбору. * Мгновенный чат. Пользователи могут прямо на ответы, которые им нужны с командным чатом для групп или отдельных лиц, разработанных с учетом занятых людей. Чаты могут быть организованы по местоположению, проекту или команде всего за несколько секунд на своем телефоне - просто скачать и начать общаться. * Все в одном месте. Пользователи могут найти и делиться файлами, где бы они ни работали. Доступ к центру знаний нашего Pople с их телефона обеспечивает последние версии важных видео, PDF -файлов, текстовых документов и многого другого. Все в руках, без необходимости в столе или компьютере. * Формы и контрольные списки. Повседневные задачи упрощены, что позволяет пользователям быстро входить в систему важной информации. Платформа устраняет бумажный хаос, потерянные документы и плохую подачу. Команда использует одни и те же формы одинаково каждый день - просто заполняйте форму и выполняют работу. * Смена смены с вашего телефона. Пользователи могут оставаться на вершине изменений и изменений смены, не проверяя электронные письма. Функция OpePeople Open Shifts позволяет всей команде регистрировать, отслеживать и смены обложки. Они могут забронировать его, подтвердить, и он зарегистрирован - доступен с любого устройства.