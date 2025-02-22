Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - это платформа связи и совместной работы, которая объединяет чат на рабочем месте, видео встречи, хранение файлов и интеграцию приложений. Сервис интегрируется с набором производительности Office Office Office Office Office и оснащена расширениями, которые могут интегрироваться с не Microsoft Products. Microsoft Teams является конкурентом в таких услугах, как Slack, и это Evolution и Pathrage от Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft объявила команды на мероприятии в Нью -Йорке и запустила услугу по всему миру 14 марта 2017 года. Он был создан во время внутреннего Хакатон в штаб -квартире компании, и в настоящее время возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице -президент Microsoft.
Zoom
zoom.us
Zoom - это программа VideoTelephony, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно до 100 устройств, с 40-минутным ограничением времени для бесплатных счетов, имеющих встречи из трех или более участников. У пользователей есть возможность обновляться, подписываясь на один из своих планов, причем максимально высочайший допускает до 1000 человек, без ограничения времени. Отдаленная работа, дистанционное обучение и онлайн -социальные отношения.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Slack
slack.com
Slack - это проприетарная коммуникационная платформа, разработанная американской компанией Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, в том числе постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частным группам и прямым сообщениям.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы учетных записей добавляют, удаляют и группируют команды через централизованную веб-консоль управления. Каналы являются гибкими, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, особенно в сфере гостеприимства, производства, строительства, транспорта и розничной торговли. Zello идеально подходит для предприятий с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, полевыми работниками, удаленными работниками и одинокими работниками. Случаи использования в этой категории включают гостиницы с разнообразным персоналом, строительные бригады на шумных рабочих площадках и розничных продавцов в торговом зале. Присоединяйтесь к миллионам пользователей Zello, которые общаются в режиме реального времени через любую беспроводную сеть или сеть передачи данных, чтобы делиться обновлениями, подключаться в чрезвычайных ситуациях и решать проблемы. Zello обслуживает тысячи предприятий и имеет более 130 миллионов пользователей по всему миру. В число текущих клиентов входят Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) и YRC Freight. Zello признан надежным коммуникационным решением такими авторитетными источниками, как Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today и TechCrunch.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, управления задачами и проектами, а также оркестрации рабочих процессов в единую платформу для гибкой разработки программного обеспечения. Платформа Mattermost с открытым исходным кодом, основанная в 2016 году, обеспечивает работу более 800 000 рабочих мест по всему миру при поддержке более 4 000 участников из сообщества разработчиков. Компания обслуживает более 800 клиентов, включая Европейский парламент, НАСА, Nasdaq, Samsung, SAP, ВВС США и Wealthfront, и пользуется поддержкой инвесторов мирового уровня, включая Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Чтобы узнать больше, посетите www.mattermost.com.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — это безопасный бизнес-мессенджер, соответствующий требованиям GDPR, который упрощает мобильную связь в компаниях и организациях. Приложение для обмена сообщениями простое в использовании и не требует номера телефона или адреса электронной почты. С помощью Threema Broadcast компании могут одним щелчком мыши охватить весь свой персонал, отдельных получателей и внешних партнеров. Threema MDM позволяет администраторам предварительно настроить приложение и убедиться, что оно используется в соответствии с корпоративными политиками. Видео: Безопасный обмен деловыми сообщениями с помощью Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger — это идеальный и простой в использовании инструмент для обмена сообщениями в офисе с безупречным пользовательским интерфейсом и UX. Функции и их функциональные возможности хорошо продуманы во всем приложении, что упрощает процесс обучения даже для начинающего пользователя. Он предлагает широкий спектр функций, таких как обмен сообщениями один на один, групповые беседы, предварительный просмотр файлов, голосовые видеозвонки, совместное использование экрана, Burnout, Forkout и т. д., для обеспечения бесперебойных рабочих процессов. Он был разработан как бизнес-модель с бесплатными ценами, подходящая для предприятий всех форм и размеров: от малых, средних, крупных до государственных. Бизнес-пользователи, зарегистрировавшиеся на бесплатную пробную версию, смогут пользоваться функциями версии Enterprise в течение первых 30 дней. На каждом корпоративном рабочем месте необходим отличный инструмент для общения и совместной работы, чтобы всегда оставаться на связи друг с другом. Troop Messenger — одно из таких программ для делового общения, которое помогает командам работать лучше благодаря своему мощному набору функций. Это позволяет командам оставаться на связи круглосуточно на платформах Windows, Linux, Mac OS, Android и iOS. Одно из лучших приложений условно-бесплатной бизнес-модели на основе SaaS, доступное в любом из ваших веб-браузеров. Он предоставляет варианты доставки самостоятельного хостинга, пользовательских приложений и API для удовлетворения разнообразных потребностей отрасли. Где бы вы ни находились, в любой точке земного шара, просто войдите в свое веб-приложение, настольное или мобильное приложение, используя свои учетные данные, чтобы сотрудничать с коллегами и получать доступ к работе.
Podbean
podbean.com
Начав подкаст точно так, как вы хотите. С помощью Podbean вы получаете весь пакет - надежный хостинг подкастов, неограниченное количество хранения и пропускной способности, рекламные инструменты, реклама подкастов и премиум -контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean, чтобы создать свои потрясающие подкасты. Podbean - это служба издательства и монетизации подкастов, предоставляющая бесплатные и премиальные хостинг -пакеты для отдельных лиц и предприятий. Podbean предлагает удобный интерфейс, который интегрирует инструменты публикации, управления, синдикации и анализа в простой в использовании пакет подкастинга. Эта веб-система позволяет пользователям публиковать, управлять и продвигать подкасты в блог-среде, требующая минимальных технических знаний. Инструменты Podbean's Share and Enged позволяют издателям интегрировать подкасты в свои веб -сайты, блоги и социальные сети, включая Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube и WordPress. Приложение Podbean является одним из самых популярных приложений для подкастов для iOS и Android, а также может использоваться для воспроизведения подкастов через Amazon Alexa. Это отличный вариант для подкастов, чтобы насладиться своими любимыми подкастами в любом месте, в любое время. Подкастеры также могут записывать и публиковать прямо из приложения Podbean.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — более умное и простое приложение для обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы помогаем организациям любого размера выполнять свою работу с помощью простого в использовании приложения для обмена текстовыми сообщениями, созданного для обслуживания, продаж и поддержки. Добавляйте текстовые сообщения на любой рабочий номер телефона, включая VoIP и стационарные телефоны. Используйте общий командный почтовый ящик SMS MessageDesk и массовые текстовые рассылки, чтобы доставить нужное сообщение нужным людям в нужное время. Оптимизируйте обмен SMS-сообщениями и сэкономьте время с помощью запланированных текстовых сообщений, автоответчиков на основе ключевых слов, автоматизации и предварительно сохраненных шаблонов текстовых сообщений.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который меняет представление о совместной работе команд. Hibox позволяет создавать проекты, просматривать статус задач, визуализировать и планировать сроки выполнения с помощью календаря, создавать подзадачи и повторяющиеся задачи, получать уведомления о задачах и многое другое. Hibox объединяет командный обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте, поэтому вы можете сотрудничать со своими коллегами в режиме реального времени без необходимости брать трубку телефона или координировать личные встречи. У Hibox есть мобильное приложение для Android и iOS, благодаря которому вы можете управлять своими задачами и проектами откуда угодно.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — это современный IRC-клиент, который позволяет вам оставаться на связи без лишнего багажа. Оставайтесь синхронизированными и получайте уведомления, где бы вы ни находились, с помощью наших веб-приложений и мобильных приложений.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams — это центр общения вашей команды, включающий: — Групповой чат и обмен мобильными сообщениями — Видео- и аудиоконференции — Общие документы, календари, задачи и заметки — Рабочие пространства для команд uShare.to CX позволяет организациям привлекать клиентов на протяжении всего их пути. Оно включает в себя: - Рабочие области клиентов - Чат на веб-сайте и аудио/видео - Совместное использование экрана и совместный просмотр - Универсальную папку входящих сообщений и циклический перебор
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — лучший универсальный инструмент для совместной работы для бизнеса. Это не просто слова, Wimi включает в выделенные рабочие области: социальные сети, обмен файлами и дисками, управление задачами, общий доступ к календарю, обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции. Благодаря этому полному набору функций, тщательно продуманному в интуитивно понятном и мощном решении, тысячи предприятий, от небольших до компаний из списка Fortune 500, каждый день экономят время и позволяют своим командам работать более продуктивно.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.chat - Безопасное сотрудничество для высокорегистрированных организаций, созданных для организаций, которые нуждаются в большем контроле над их сообщением, это обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов по владению данными, настройками или интеграциями. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, военно -морской флот США и Credit Suisse Trust.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Deskree
deskree.com
Deskree — это облачная платформа, которая упрощает и оптимизирует серверную разработку и управление инфраструктурой для предприятий и разработчиков.
Textellent
textellent.com
Надежные службы текстовых сообщений для бизнеса Textellents предоставляют возможности SMS, MMS для обслуживания клиентов, программ продаж и маркетинга текстовых сообщений. Решение Textellent для деловых текстовых сообщений и маркетинга текстовых сообщений упрощают разработку, управление, измерение и интеграцию кампаний SMS и MMS. Независимо от того, используется ли Textellent для обслуживания клиентов, продаж или маркетинга, ваш клиентский путь поддерживается простым в использовании сервисом, который позволяет использовать текстовые сообщения для местных бизнес-направлений и обслуживает предприятия любого размера. Также доступны надежное планирование и напоминания о встречах, а также ключевые слова и короткие коды для удобного участия в программах с поддержкой TCPA от искусственного интеллекта. Кроме того, деловые текстовые сообщения непосредственно из любого веб-приложения или веб-страницы также поддерживаются через Textellent Messenger (бесплатное расширение Google Chrome).
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — это решение Push To Talk с приложением для смартфонов и программным обеспечением для оперативного управления с определением местоположения пользователя, записью сообщений и многим другим. Это общение в реальном времени в одном мощном приложении «нажми и говори» (PTT). BiPTT идеально подходит для компаний с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, которым необходима эффективная и безопасная связь в режиме реального времени.
Coast
coastapp.com
Coast — это универсальное рабочее пространство для команд, которые хотят лучше управлять командными коммуникациями, задачами, контрольными списками, планированием и рабочими процессами. С вашего телефона на рабочий стол Coast легко доступен из любого места в любое время. Тысячи команд и предприятий используют Coast для замены электронной почты, текстовых сообщений, электронных таблиц, а также бумажных контрольных списков и расписаний. Благодаря тому, что все ваши сотрудники работают в одном месте, Coast повышает производительность и ответственность вашей команды, а также экономит часы времени каждую неделю.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect представляет собой универсальное приложение для общения с клиентами и совместной работы в команде, предлагающее вашей команде набор функций, включая чат, голосовые и видеозвонки, конференц-связь, совместное использование экрана, общий доступ к файлам и бесшовную интеграцию с CRM и различными другими бизнес-приложениями. Thirdlane Connect, облегчающий многоканальное общение с клиентами и совместную работу в команде, предназначен как для локальных, так и для удаленных сотрудников и поддерживает веб-браузеры, устройства iPhone, Android, а также настольные компьютеры Windows, Linux и Mac. Это мощное приложение полностью интегрировано с платформами телефонной системы для бизнеса Thirdlane или многопользовательской УАТС Thirdlane и работает на них. Эти платформы можно безопасно развернуть в различных условиях: локально, в частных или общедоступных облаках, обеспечивая гибкость и безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры.
Edworking
edworking.com
Edworking - это платформа для вашей команды и вашей работы. Единственное решение для команд со всем, что им нужно, чтобы работать удаленно. Все ваши задачи, файлы, изображения и разговоры в одном месте и просто уникальная подписка. Команды используют Edworking для координации, общения и управления работой. Наши клиенты перешли от использования многих платформ к сотрудничеству со своей командой, такими как Trello и Jira для управления задачами, Slack и Zoom для связи, или Dropbox и Drive для передачи файлов, чтобы просто Edworking. Это означает больше не переключение между приложениями! Присоединяйтесь к нашему сообществу: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в режиме реального времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) Мгновенно загружайте и делитесь документами и видео. (2) Разговор или видеочат через VOIP и телефонные линии. (3) Редактировать конфиденциальные поля ввода или другие элементы экрана. (4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получите углубленную аналитику (6) Запись сессий Samesurf поддерживает разнообразные варианты использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи.
Nynja
nynja.io
Встроенные решения для встреч на вашем веб-сайте 9,99 долларов США в месяц, клиенты БЕСПЛАТНО! Полная платформа инструментов для решения встреч с вашим брендом! Что вы получаете... Аудио- и видеоконференции - Совместное использование экрана Передача больших файлов - Мгновенные индивидуальные и групповые чаты Накопитель данных - Автоматический онлайн-перевод чата на более чем 101 язык. Посмотрите, как это работает, на вашем сайте NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое универсальное рабочее пространство для современных команд Принимая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру легко подключаться, создавать, координировать свои действия и доставлять удовольствие своим клиентам. Благодаря своей миссии по упрощению технологий Matilda дает организациям возможность делать больше с меньшими затратами, что делает ее важным инструментом как для стартапов, так и для компаний из списка Fortune 500. Ключевые особенности: - В комплект входят мощные приложения: Matilda поставляется с набором мощных приложений, включая «Документы», «Проекты», «Таблицы», «Чат», «Клиенты» и «Второй пилот», гарантируя, что у команд есть все инструменты, необходимые для достижения успеха. - Создавайте с легкостью: с помощью Документов команды могут совместно редактировать документы в режиме реального времени, что упрощает создание и координацию документов. Эта функция призвана заменить Google Docs, Notion и Coda, обеспечивая более интегрированный и эффективный интерфейс. - Оптимизированное управление проектами: функция «Проекты» Matilda позволяет легко управлять и отслеживать каждый аспект ваших проектов. Благодаря таким возможностям, как автоматическое планирование, он призван заменить такие инструменты, как Jira, Trello и Asana. - Расширенное управление данными: хотя таблицы появятся в ближайшее время, они обещают переосмыслить обработку данных, синхронизируя данные из сотен источников или создавая новые коллекции, стремясь заменить такие инструменты, как Airtable, Notion и Segment. - Бесперебойное общение: чат объединяет все командные коммуникации в одном месте, интегрируя проекты, задачи и документы, обеспечивая альтернативу Slack и MS Teams. - Управление взаимоотношениями с клиентами: функция «Клиенты», которая скоро будет выпущена, позволит командам легко отслеживать потенциальных клиентов и управлять взаимодействием с клиентами в одном оптимизированном интерфейсе, призванном заменить Salesforce и Hubspot. - Помощь на основе искусственного интеллекта: Copilot предлагает специальные помощники на основе искусственного интеллекта, помогающие автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы, стремясь заменить инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Google Bard. Вывод: Matilda Workspace выделяется как комплексное решение, которое не только обещает оптимизировать и упростить работу команд, но и ориентировано на будущее благодаря своим возможностям на базе искусственного интеллекта и приверженности принципам устойчивого развития. Независимо от того, управляете ли вы проектами, координируете работу со своей командой, поддерживаете отношения с клиентами или используете искусственный интеллект для автоматизации, Matilda Workspace предоставляет интуитивно понятную, мощную и адаптируемую платформу для процветания любого типа команды. Попробуйте Matilda сегодня и окунитесь в будущее работы, призванное помочь вам всегда и вовремя реализовывать проекты.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Преобразовать свое рабочее место с помощью Superworks HRMS: повысить производительность и счастье сотрудников Superworks уполномочивает предприятия и малые и малые силы для создания процветающих, продуктивных рабочих мест, оптимизируя HR и эксплуатационные процессы. Наш комплексный комплекс Super HRMS предназначен для упрощения сложных задач и повышения вовлеченности сотрудников, что приводит к ощутимым результатам для вашего бизнеса. Вот что Superworks HRM могут сделать для вас: * Легкая обработка заработной платы: автоматизировать задачи заработной платы, устранить ошибки и обеспечить своевременные платежи для ваших сотрудников. * Беспланное управление командой: упростите поступление, отслеживание производительности, обучение в сотрудничестве и поддержание вашей команды. * Улучшенный опыт сотрудников: SuperWorks HRMS уполномочивает ваших сотрудников инструментами самообслуживания и оптимизированным общением. * Повышенная эффективность: освободить ценное время и ресурсы путем автоматизации повторяющихся задач и получения ценной информации. * Масштабируемый рост: SuperWorks HRMS растет с вашим бизнесом, обеспечивая гибкость и поддержку, которая вам необходима для успеха. Почему выбирают Superworks? 1. Комплексный набор: одна интегрированная платформа для всех ваших HR и оперативных потребностей. 2. Интерфейс, удобный для пользователя: простые в изучении и использовании, минимизация времени обучения и максимизацию принятия. 3. Масштабируемое решение: растет с вашим бизнесом, адаптируясь к вашим изменяющимся потребностям. 4. Выделенная поддержка: ее экспертная команда здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely предоставляет внутренний канал связи в режиме реального времени, который объединяет каждого сотрудника, независимо от его функций, местоположений и часовых поясов. Его легко развернуть, и он предоставит вашей организации инструменты, необходимые для создания и измерения вовлеченности сотрудников.
Cynoia
cynoia.com
Команды устали отслеживать поток информации. Cynoia объединяет безболезненный процесс, реализующий синхронную связь.
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
OurPeople
ourpeople.com
Проблема с командной коммуникацией? Не смотрите дальше - Наипл будет предоставить именно то, что нужно! Ourpeople-это инновационная технология мобильных устройств, которая позволяет небольшим, средним и предприимчивым предприятиям лучше общаться со всеми. Платформа предлагает эксклюзивные методы доставки, которые нацелены на правильную аудиторию, используя теги, чтобы гарантировать, что каждый, кому нужно получить сообщение. Orepeople предоставляет многочисленные инструменты для улучшения коммуникации, взаимодействия и обучения для передовых команд. Зачем использовать наших людей? * Важные обновления, прямо к вам. Пользователи могут попрощаться с прокруткой и привет целевым сообщениям. Нет больше бесконечных электронных писем «всем» - просто посмотрите, что актуально. Срочные уведомления о собрании или решающие обновления безопасности мгновенно доставляются на их телефон или устройство по выбору. * Мгновенный чат. Пользователи могут прямо на ответы, которые им нужны с командным чатом для групп или отдельных лиц, разработанных с учетом занятых людей. Чаты могут быть организованы по местоположению, проекту или команде всего за несколько секунд на своем телефоне - просто скачать и начать общаться. * Все в одном месте. Пользователи могут найти и делиться файлами, где бы они ни работали. Доступ к центру знаний нашего Pople с их телефона обеспечивает последние версии важных видео, PDF -файлов, текстовых документов и многого другого. Все в руках, без необходимости в столе или компьютере. * Формы и контрольные списки. Повседневные задачи упрощены, что позволяет пользователям быстро входить в систему важной информации. Платформа устраняет бумажный хаос, потерянные документы и плохую подачу. Команда использует одни и те же формы одинаково каждый день - просто заполняйте форму и выполняют работу. * Смена смены с вашего телефона. Пользователи могут оставаться на вершине изменений и изменений смены, не проверяя электронные письма. Функция OpePeople Open Shifts позволяет всей команде регистрировать, отслеживать и смены обложки. Они могут забронировать его, подтвердить, и он зарегистрирован - доступен с любого устройства.
TIMU
timu.com
Чаты, встречи, задачи и хранилище файлов — все в одном месте. TIMU — лучший способ сотрудничать и встречаться с вашими коллегами, поставщиками и клиентами.
Tipi
tipihub.com
Отвечайте в удобное время, из любого места, в полных мыслях, сохраняя полную историю решений.
Unipile
unipile.com
Включите API для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
Crypho
crypho.com
Crypho — это решение «Программное обеспечение как услуга» для совместного использования файлов и связи на предприятии со сквозным шифрованием.
Journyz
journyz.com
Journyz — это SaaS-платформа, которая помогает CXO настраивать уникальные бизнес-решения и вовлекать все заинтересованные стороны в работу над этими решениями. Journyz помогает лидерам оцифровывать бизнес-процессы, уникальные для каждого предприятия (или даже групп внутри предприятия), предоставляя пользователям ценную информацию лидерам, которые будут лучше подготовлены к принятию решений на основе данных. Руководители могут настроить пользовательский интерфейс, чтобы вовлекать команды в бизнес-процессы, с помощью «сценариев», включающих управление задачами, формы ввода данных, чаты, опросы, игровые задачи, внутренние социальные сети и многое другое. Представления и информационные панели Journyz обеспечивают видимость и визуализацию данных для всей организации.
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