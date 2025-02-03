Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Сингапур

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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно интегрировать с продуктами сторонних производителей. Microsoft Teams является конкурентом таких сервисов, как Slack, и представляет собой путь развития и обновления Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft анонсировала Teams на мероприятии в Нью-Йорке и запустила эту службу по всему миру 14 марта 2017 года. Она была создана в ходе внутреннего хакатон в штаб-квартире компании, и в настоящее время его возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице-президент Microsoft.
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Zoom
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участников. Пользователи имеют возможность обновиться, подписавшись на один из планов, самый высокий из которых позволяет одновременно использовать до 1000 человек без ограничений по времени. Во время пандемии COVID-19 значительно возросло использование Zoom и аналогичных продуктов для удаленная работа, дистанционное образование и социальные отношения в Интернете.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа расширяет возможности профессиональных услуг с помощью сотен продвинутых, но интуитивно понятных функций для совместной работы в режиме реального времени, управления проектами и информацией и даже создания контента. Предлагайте услуги под своим брендом и обеспечивайте исключительное персонализированное обслуживание клиентов с помощью клиентских порталов с белой маркировкой, которые централизуют общение, отслеживание хода выполнения проекта и управление знаниями. Используйте инновационный конструктор документов с возможностью перетаскивания для создания интерактивных супердокументов с любыми форматами файлов и встраивания из более чем 2000 поддерживаемых интеграций. Попробуйте канбан-доски, инструменты отслеживания проектов, редактирование в реальном времени и другие функции в рабочих пространствах команд FuseBase (ранее Nimbus) для продуктивного сотрудничества. Оптимизируйте повседневные операции с помощью усовершенствованного ИИ-помощника FuseBase (ранее Nimbus), автоматизируйте такие задачи, как создание и перевод контента, получайте ценную информацию для принятия решений на основе данных и освободите время для масштабирования бизнеса.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths и другие, предоставляет все необходимое для выравнивания линии фронта.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождает сотрудников, чтобы они могли работать более продуктивно, профессионально и удовлетворенно. Экономьте время и повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, форм и отчетов, ориентированных на мобильные устройства; Планируйте смены и отслеживайте рабочее время с помощью GPS-часов; Упростите общение сотрудников, повысьте профессиональные навыки, управляйте повседневными задачами и многое другое — и все это в одном приложении. Обеспечьте безопасный и простой вход в систему для системных администраторов с помощью системы единого входа в Active Directory (SSO).
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкастов. Podbean — это служба публикации и монетизации подкастов, предоставляющая бесплатные и премиальные пакеты хостинга для частных лиц и предприятий. Podbean предлагает удобный интерфейс, который объединяет инструменты публикации, управления, распространения и анализа в простой в использовании пакет подкастинга. Эта веб-система позволяет пользователям публиковать, управлять и продвигать подкасты в среде, похожей на блог, требующей минимальных технических знаний. Инструменты Podbean для совместного использования и встраивания позволяют издателям легко интегрировать подкасты в свои веб-сайты, блоги и социальные сети, включая Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube и WordPress. Приложение Podbean — одно из самых популярных приложений для подкастов для iOS и Android, которое также можно использовать для воспроизведения подкастов через Amazon Alexa. Это отличный вариант для зрителей подкастов: они могут наслаждаться любимыми подкастами где угодно и когда угодно. Подкастеры также могут записывать и публиковать прямо из приложения Podbean.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении владения данными, настройки или интеграции. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, ВМС США и Credit Suisse, каждый день доверяют Rocket.Chat, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и безопасность своих коммуникаций.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей вашей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни находились. С Kaizala вы эффективно назначаете и отслеживаете задачи или собираете данные с отдельными людьми или большими группами, даже если они не входят в вашу организацию.
Text Request
textrequest.com
Text Request — это платформа для деловых текстовых сообщений, созданная для стимулирования взаимодействия с клиентами. Мы разработали готовые решения для обмена сообщениями для решения ваших повседневных проблем со связью, чтобы вы могли избавиться от шума и общаться с клиентами в любое время и в любом месте. Текстовый запрос предназначен для масштабирования вместе с вами: от одного человека, ведущего несколько разговоров, до тысяч сотрудников, отправляющих миллионы сообщений, до индивидуальных решений, созданных на основе нашего API. Узнайте больше о том, как мы помогаем таким занятым бизнес-лидерам, как вы, с помощью текстовых сообщений и взаимодействия с клиентами на textrequest.com.
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотрудников. Доказано, что он обеспечивает 13-кратную окупаемость инвестиций за счет оптимизации расписания, снижения текучести кадров, повышения производительности и операционной эффективности. Legion предлагает передовые технологии в простой в использовании платформе и мобильном приложении, которые нравятся сотрудникам. Улучшенное планирование: -Стратегическая информация -Составление бюджета на рабочую силу -Прогнозирование спроса Оптимизация исполнения: -Оптимизация труда -Автоматическое планирование -Учет рабочего времени и посещаемости. Расширение возможностей сотрудников: -Фронтовые коммуникации -Legion InstantPay -Производительность и вознаграждение сотрудников.
Cleary
gocleary.com
Добро пожаловать своим сотрудникам в цифровое лобби распределенных команд. Cleary выполняет тяжелую работу, чтобы помочь лучшим компаниям мира предоставить наиболее важные компоненты цифрового опыта сотрудников. - Кураторские коммуникации. Управляйте изменениями, руководите взаимодействием, уменьшайте перегрузку сотрудников и укрепляйте доверие с помощью адаптированных коммуникаций. - Связанная культура. Создайте культуру, в которой каждый будет чувствовать себя частью компании, будучи более связанным и менее разрозненным в цифровой среде. - Межкомандная эффективность. Создайте центральный виртуальный центр для быстрого поиска и обмена наиболее важной информацией, чтобы команды могли быстро сотрудничать. - Целостно. Обеспечьте сотрудникам цифровой опыт мирового класса в любой момент, который важен для распределенных команд, начиная с удаленного внедрения и заканчивая другими этапами. Компания Cleary, основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, создает будущее работы для некоторых крупнейших имен Кремниевой долины. Нас поддерживают Quiet, Crosslink Capital и другие влиятельные инвесторы, такие как Дик Костоло, бывший генеральный директор Twitter, и Джордж Ху, главный операционный директор Twilio. Для получения дополнительной информации посетите www.gocleary.com.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
Trillian
trillian.im
Trillian — это современный и безопасный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения. Более 20 лет Trillian помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian обеспечивает безопасный (и соответствующий требованиям HIPAA) обмен сообщениями для медицинских работников и предприятий любого размера. И, верные нашим корням, если вы просто ищете бесплатный обмен мгновенными сообщениями, мы можем помочь и с этим!
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобства вы можете установить его на свой компьютер или мобильный телефон.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, управления задачами и проектами, а также оркестрации рабочих процессов в единую платформу для гибкой разработки программного обеспечения. Платформа Mattermost с открытым исходным кодом, основанная в 2016 году, обеспечивает работу более 800 000 рабочих мест по всему миру при поддержке более 4 000 участников из сообщества разработчиков. Компания обслуживает более 800 клиентов, включая Европейский парламент, НАСА, Nasdaq, Samsung, SAP, ВВС США и Wealthfront, и пользуется поддержкой инвесторов мирового уровня, включая Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Чтобы узнать больше, посетите www.mattermost.com.
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи компаний зависят от платформы безопасности и управления паролями Keeper, которая позволяет управлять, защищать и обеспечивать соблюдение надежных паролей для всех учетных записей сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper напрямую во всех мобильных операционных системах, настольных компьютерах и браузерах. С помощью Keeper ваш бизнес может автоматически генерировать надежные пароли, защищать конфиденциальные файлы в зашифрованном цифровом хранилище, безопасно обмениваться записями с командами и легко интегрироваться с SSO, LDAP и 2FA. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию прямо сейчас.
Gitter
gitter.im
Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания единого частного чата, а также платной подпиской для частных лиц и организаций, которая позволяет им создавать произвольное количество частных чатов. комнаты. Для отдельных репозиториев git на GitHub можно создать отдельные чаты. Конфиденциальность чата соответствует настройкам конфиденциальности соответствующего репозитория GitHub: таким образом, чат для частного (т. е. только для участников) репозитория GitHub также является частным для тех, у кого есть доступ к репозиторию. Графический значок, ссылающийся на чат, можно затем поместить в файл README репозитория git, привлекая к нему внимание всех пользователей и разработчиков проекта. Пользователи могут общаться в чатах или получать доступ к частным чатам для репозиториев, к которым у них есть доступ, войдя в Gitter через GitHub (что не предполагает передачу пароля пользователя GitHub Gitter). Gitter похож на Slack. Как и Slack, он автоматически регистрирует все сообщения в облаке.
Tipi
tipihub.com
Отвечайте в удобное время, из любого места, в полных мыслях, сохраняя полную историю решений.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную систему.
Workdeck
workdeck.com
Платформа, управляемая искусственным интеллектом, для управления полностью оцифрованным рабочим местом и проверки работы локальных, удаленных и гибридных команд с помощью одной интуитивно понятной точки взаимодействия для продуктивной работы из любой точки мира. Интегрированные инструменты для: • Управление проектами/услугами • Выполнение задач • Планирование ресурсов • Финансы • Репозитории документов • Общение (чат, обмен мгновенными сообщениями) • Календари • Управление отпусками • Учет рабочего времени • Управление покупками и расходами • Управление командировками • Интеграция с Google ( G-Suite) и Microsoft Office 365 • Веб-приложения и приложения для смартфонов.
TruHu
truhu.com
TruHu — это простая в использовании платформа для общения сотрудников, которая обеспечит связь, вовлеченность и информированность ваших сотрудников — как в офисе, так и на местах.
Deskree
deskree.com
Deskree — это облачная платформа, которая упрощает и оптимизирует серверную разработку и управление инфраструктурой для предприятий и разработчиков.
Textellent
textellent.com
Надежные службы текстовых сообщений для бизнеса Textellents предоставляют возможности SMS, MMS для обслуживания клиентов, программ продаж и маркетинга текстовых сообщений. Решение Textellent для деловых текстовых сообщений и маркетинга текстовых сообщений упрощают разработку, управление, измерение и интеграцию кампаний SMS и MMS. Независимо от того, используется ли Textellent для обслуживания клиентов, продаж или маркетинга, ваш клиентский путь поддерживается простым в использовании сервисом, который позволяет использовать текстовые сообщения для местных бизнес-направлений и обслуживает предприятия любого размера. Также доступны надежное планирование и напоминания о встречах, а также ключевые слова и короткие коды для удобного участия в программах с поддержкой TCPA от искусственного интеллекта. Кроме того, деловые текстовые сообщения непосредственно из любого веб-приложения или веб-страницы также поддерживаются через Textellent Messenger (бесплатное расширение Google Chrome).
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — это решение Push To Talk с приложением для смартфонов и программным обеспечением для оперативного управления с определением местоположения пользователя, записью сообщений и многим другим. Это общение в реальном времени в одном мощном приложении «нажми и говори» (PTT). BiPTT идеально подходит для компаний с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, которым необходима эффективная и безопасная связь в режиме реального времени.
Coast
coastapp.com
Coast — это универсальное рабочее пространство для команд, которые хотят лучше управлять командными коммуникациями, задачами, контрольными списками, планированием и рабочими процессами. С вашего телефона на рабочий стол Coast легко доступен из любого места в любое время. Тысячи команд и предприятий используют Coast для замены электронной почты, текстовых сообщений, электронных таблиц, а также бумажных контрольных списков и расписаний. Благодаря тому, что все ваши сотрудники работают в одном месте, Coast повышает производительность и ответственность вашей команды, а также экономит часы времени каждую неделю.
Nynja
nynja.io
Встроенные решения для встреч на вашем веб-сайте 9,99 долларов США в месяц, клиенты БЕСПЛАТНО! Полная платформа инструментов для решения встреч с вашим брендом! Что вы получаете... Аудио- и видеоконференции - Совместное использование экрана Передача больших файлов - Мгновенные индивидуальные и групповые чаты Накопитель данных - Автоматический онлайн-перевод чата на более чем 101 язык. Посмотрите, как это работает, на вашем сайте NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
Journyz
journyz.com
Journyz — это SaaS-платформа, которая помогает CXO настраивать уникальные бизнес-решения и вовлекать все заинтересованные стороны в работу над этими решениями. Journyz помогает лидерам оцифровывать бизнес-процессы, уникальные для каждого предприятия (или даже групп внутри предприятия), предоставляя пользователям ценную информацию лидерам, которые будут лучше подготовлены к принятию решений на основе данных. Руководители могут настроить пользовательский интерфейс, чтобы вовлекать команды в бизнес-процессы, с помощью «сценариев», включающих управление задачами, формы ввода данных, чаты, опросы, игровые задачи, внутренние социальные сети и многое другое. Представления и информационные панели Journyz обеспечивают видимость и визуализацию данных для всей организации.
TIMU
timu.com
Чаты, встречи, задачи и хранилище файлов — все в одном месте. TIMU — лучший способ сотрудничать и встречаться с вашими коллегами, поставщиками и клиентами.
Cynoia
cynoia.com
Команды устали отслеживать поток информации. Cynoia объединяет безболезненный процесс, реализующий синхронную связь.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и реализованным в своей профессиональной среде. В основе нашей деятельности лежит стремление возглавить технологическую эволюцию и предоставить нашим клиентам необходимые инструменты для будущего успеха. Мы верим в возможность расширения возможностей бизнеса для достижения экспоненциального роста благодаря возможностям программного обеспечения как услуги (SaaS). Наша миссия — предоставлять передовые технологические решения, которые не только упрощают бизнес-операции, но и оптимизируют процессы, обеспечивая эффективность и результативность по всем направлениям.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely предоставляет внутренний канал связи в режиме реального времени, который объединяет каждого сотрудника, независимо от его функций, местоположений и часовых поясов. Его легко развернуть, и он предоставит вашей организации инструменты, необходимые для создания и измерения вовлеченности сотрудников.
OurPeople
auth.ourpeople.com
Проблемы с командным общением? Не ищите дальше: OurPeople предоставит именно то, что вы ищете! OurPeople — это инновационная мобильная технология, которая позволяет предприятиям малого, среднего и корпоративного бизнеса лучше общаться со всеми. Платформа OurPeople предлагает эксклюзивные методы доставки, ориентированные на нужную аудиторию, с тегами, которые гарантируют, что каждый, кому необходимо получить сообщение, получит его. OurPeople предоставляет множество инструментов для улучшения коммуникации, взаимодействия и обучения команд, работающих на переднем крае.
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