Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Сингапур

Gitter

gitter.im

Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания единого частного чата, а также платной подпиской для частных лиц и организаций, которая позволяет им создавать произвольное количество частных чатов. комнаты. Для отдельных репозиториев git на GitHub можно создать отдельные чаты. Конфиденциальность чата соответствует настройкам конфиденциальности соответствующего репозитория GitHub: таким образом, чат для частного (т. е. только для участников) репозитория GitHub также является частным для тех, у кого есть доступ к репозиторию. Графический значок, ссылающийся на чат, можно затем поместить в файл README репозитория git, привлекая к нему внимание всех пользователей и разработчиков проекта. Пользователи могут общаться в чатах или получать доступ к частным чатам для репозиториев, к которым у них есть доступ, войдя в Gitter через GitHub (что не предполагает передачу пароля пользователя GitHub Gitter). Gitter похож на Slack. Как и Slack, он автоматически регистрирует все сообщения в облаке.