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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участников. Пользователи имеют возможность обновиться, подписавшись на один из планов, самый высокий из которых позволяет одновременно использовать до 1000 человек без ограничений по времени. Во время пандемии COVID-19 значительно возросло использование Zoom и аналогичных продуктов для удаленная работа, дистанционное образование и социальные отношения в Интернете.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно интегрировать с продуктами сторонних производителей. Microsoft Teams является конкурентом таких сервисов, как Slack, и представляет собой путь развития и обновления Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft анонсировала Teams на мероприятии в Нью-Йорке и запустила эту службу по всему миру 14 марта 2017 года. Она была создана в ходе внутреннего хакатон в штаб-квартире компании, и в настоящее время его возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице-президент Microsoft.
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождает сотрудников, чтобы они могли работать более продуктивно, профессионально и удовлетворенно. Экономьте время и повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, форм и отчетов, ориентированных на мобильные устройства; Планируйте смены и отслеживайте рабочее время с помощью GPS-часов; Упростите общение сотрудников, повысьте профессиональные навыки, управляйте повседневными задачами и многое другое — и все это в одном приложении. Обеспечьте безопасный и простой вход в систему для системных администраторов с помощью системы единого входа в Active Directory (SSO).
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — это современный IRC-клиент, который позволяет вам оставаться на связи без лишнего багажа. Оставайтесь синхронизированными и получайте уведомления, где бы вы ни находились, с помощью наших веб-приложений и мобильных приложений.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и используется более чем 85 000 командами по всему миру, включая Netflix, Google, NASA, Nike и Trip Advisor. ProofHub — это удивительно простое, но мощное программное обеспечение для управления проектами, которое обеспечивает консолидированное представление задач и прогресса. Это программное обеспечение для управления проектами позволяет командам общаться во время работы из любого места, используя любое устройство. Благодаря богатому набору функций, собранных в одном месте, этот онлайн-инструмент SaaS призван помочь предприятиям быстро планировать, координировать, организовывать и реализовывать проекты любого размера. ProofHub — это экономичное решение, используемое командами и предприятиями любого размера в различных секторах. ProofHub может помочь компаниям структурировать свой рабочий процесс, экономя при этом время и ресурсы, благодаря различным функциям: от управления задачами до отслеживания времени, индивидуальных рабочих процессов до онлайн-проверки и многого другого. ProofHub предлагает множество функций совместной работы, таких как чат, обсуждения, объявления, сторонние интеграции, передача файлов и многое другое. ProofHub имеет понятный, простой макет и низкую потребность в обучении, благодаря чему пользователи чувствуют себя как дома. Помимо английского, ProofHub доступен на немецком, испанском, португальском, французском, русском, итальянском, голландском, китайском (Тайвань), турецком и польском языках. ProofHub — это экономичное решение, которое могут использовать команды и предприятия в различных секторах. ProofHub предоставляет все функции, необходимые для эффективного выполнения работы: от создания проекта до назначения задач, отслеживания прогресса, взаимодействия с командой и, в конечном итоге, своевременного завершения проектов.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобства вы можете установить его на свой компьютер или мобильный телефон.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Chanty
chanty.com
Chanty — это облачная платформа для совместной работы, которая сочетает в себе коммуникацию, управление проектами и автоматизацию, помогая командам работать более эффективно. Этот инструмент позволяет вам: · Общаться с членами вашей команды; · Общайтесь с помощью групповых аудио/видеозвонков и 1 на 1 и делитесь своим экраном; · Делитесь мгновенными сообщениями, файлами или любым другим контентом, который вам нравится; · Создавайте, назначайте, устанавливайте сроки и обсуждайте задачи прямо в Chanty; · Интегрируйте обмен сообщениями с различными приложениями, такими как Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana и многими другими; · Отслеживайте рабочий процесс команды с помощью Kanban Board; · Смотрите видео на YouTube, GIF-файлы и контент из социальных сетей; · Получите быстрый доступ ко всем вашим чатам, задачам и файлам через Teambook. Chanty помогает командам повысить производительность и деловое общение. Неограниченная история сообщений, управление задачами, обмен файлами и мощные уведомления организуют и экономят ваш день. Эффективно сотрудничайте и общайтесь в одном месте.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, вырезайте, ищите и делитесь собраниями — никаких дополнений не требуется! Основные функции: - Сводные данные о собраниях на основе искусственного интеллекта, доступные мгновенно после того, как вы повесите трубку. - Действия на основе искусственного интеллекта (предлагаемые в режиме реального времени). - MeetingGPT, вопросы и ответы на основе искусственного интеллекта для собраний. - Резюме встреч в формате Catch Me Up. в вашем браузере - Записывайте и расшифровывайте одним щелчком мыши, даже при использовании бесплатного плана - Совместная работа над повестками дня и заметками о встречах в режиме реального времени (включая действия) - Ищите каждое слово, когда-либо сказанное, во всем содержимом вашего собрания - Интеграция Zapier - Запись встречи моменты и делитесь ими для мгновенного контекста. Сделайте встречи более инклюзивными с помощью отслеживания времени разговора, смайликов, поднятия рук и многого другого. Попробуйте Vowel бесплатно сегодня!
ChangeEngine
changeengine.com
Повышение квалификации лидеров персонала, чтобы они доставляли сотрудникам наиболее важные моменты. Проблема, с которой сталкиваются лидеры, заключается в том, что процесс проектирования опыта сотрудников происходит в распределенных командах, разрозненных системах управления персоналом и, во многих случаях, в электронных таблицах и Powerpoint. После запуска программ по работе с людьми возникает первоначальный ажиотаж, затем через шестьдесят дней они уходят под ковер и переходят к следующей острой потребности. Создание и реализация лучших в своем классе программ по работе с персоналом, позволяющих относиться к сотрудникам как к внутренним клиентам, требует чрезвычайно ручного труда и отнимает много времени — они включают в себя множество движущихся частей, таких как цели, брендинг, контент, коммуникации, сроки, вознаграждения и рентабельность инвестиций. На гибридном рабочем месте нет эффективного способа справиться с этим. Мы здесь, чтобы изменить это: наша цель — повысить роль людей-лидеров во всем мире и помочь им поддерживать эффективность использования своих кадровых программ с течением времени. Мы даем им возможность демонстрировать влияние кадровой организации своей руководящей команде и совету директоров, одновременно помогая им заручиться поддержкой руководства и высвободить больше внутреннего бюджета для экспериментов и запуска инновационных кадровых программ.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который меняет представление о совместной работе команд. Hibox позволяет создавать проекты, просматривать статус задач, визуализировать и планировать сроки выполнения с помощью календаря, создавать подзадачи и повторяющиеся задачи, получать уведомления о задачах и многое другое. Hibox объединяет командный обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте, поэтому вы можете сотрудничать со своими коллегами в режиме реального времени без необходимости брать трубку телефона или координировать личные встречи. У Hibox есть мобильное приложение для Android и iOS, благодаря которому вы можете управлять своими задачами и проектами откуда угодно.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную систему.
Thrive.App
thrive.app
Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себя ответственность за коммуникацию вашей компании, создавая и добавляя контент на единую коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства ваших команд. Наши клиенты варьируются от компаний малого и среднего бизнеса до крупнейших транснациональных организаций, которые используют платформу TheAppBuilder для создания и адаптации своих собственных приложений для общения с сотрудниками, чтобы улучшить свои внутренние коммуникации и еще больше вовлечь свои распределенные команды. Это программное обеспечение как сервисное решение позволяет специалистам по кадрам, маркетингу, внутренним коммуникациям, корпоративным коммуникациям, ИТ и другим специалистам создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и персонализированную информацию для своих «труднодоступных» команд. Те, у кого нет доступа или ограничен доступ к электронной почте. В отличие от других, мы специализируемся на том, чтобы вдохновлять и обучать наших клиентов на пути к цифровой трансформации с помощью нашей платформы SaaS, а также на их успешной адаптации и постоянной поддержке. Платформа общения сотрудников Thrive используется клиентами во многих отраслях по всему миру. Среди наших клиентов; Carlsberg, SSE, Biffa, Медицинский центр Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN и многие другие. Для получения дополнительной информации посетите www.thrive.app.
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и реализованным в своей профессиональной среде. В основе нашей деятельности лежит стремление возглавить технологическую эволюцию и предоставить нашим клиентам необходимые инструменты для будущего успеха. Мы верим в возможность расширения возможностей бизнеса для достижения экспоненциального роста благодаря возможностям программного обеспечения как услуги (SaaS). Наша миссия — предоставлять передовые технологические решения, которые не только упрощают бизнес-операции, но и оптимизируют процессы, обеспечивая эффективность и результативность по всем направлениям.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата и вовлеченности, увеличение входящих продаж или поиск следующего сотрудника-суперзвезды, у DSMN8 есть решение. Мы упрощаем организациям использование влияния своих сотрудников, помогая им стать защитниками бренда и более эффективными продавцами в социальных сетях. Наши инновационные решения позволяют вашим сотрудникам с легкостью находить, создавать и делиться одобренным компанией контентом. В простейшей форме это работает следующим образом: Шаг 1. Централизуйте контент вашей организации в собственной ленте новостей. Шаг 2. Предоставьте сотрудникам доступ к контенту, одобренному компанией. Шаг 3. Отслеживайте результаты и рентабельность инвестиций с помощью нашего ведущего в отрасли аналитического пакета. Крупнейшие мировые компании доверяют DSMN8 поддержку своих программ по защите интересов сотрудников, в том числе McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM и Snap Inc. Помощь нашим клиентам в расширении возможностей своих сотрудников — это то, что определяет нашу работу каждый раз. день и мотивирует нас предлагать передовые решения.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams — это центр общения вашей команды, включающий: — Групповой чат и обмен мобильными сообщениями — Видео- и аудиоконференции — Общие документы, календари, задачи и заметки — Рабочие пространства для команд uShare.to CX позволяет организациям привлекать клиентов на протяжении всего их пути. Оно включает в себя: - Рабочие области клиентов - Чат на веб-сайте и аудио/видео - Совместное использование экрана и совместный просмотр - Универсальную папку входящих сообщений и циклический перебор
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкастов. Попробуйте бесплатно прямо сейчас.
WorkStep
workstep.com
Для работодателей: программное обеспечение WorkStep помогает компаниям нанимать и удерживать своих сотрудников на всех этапах цепочки поставок. Для соискателей: Сеть вакансий для людей, которые производят, доставляют, загружают, ремонтируют и доводят дело до конца. Получите работу. Изучите новые навыки. Постройте карьеру.
Crypho
crypho.com
Crypho — это решение «Программное обеспечение как услуга» для совместного использования файлов и связи на предприятии со сквозным шифрованием.
Nynja
nynja.io
Встроенные решения для встреч на вашем веб-сайте 9,99 долларов США в месяц, клиенты БЕСПЛАТНО! Полная платформа инструментов для решения встреч с вашим брендом! Что вы получаете... Аудио- и видеоконференции - Совместное использование экрана Передача больших файлов - Мгновенные индивидуальные и групповые чаты Накопитель данных - Автоматический онлайн-перевод чата на более чем 101 язык. Посмотрите, как это работает, на вашем сайте NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
Journyz
journyz.com
Journyz — это SaaS-платформа, которая помогает CXO настраивать уникальные бизнес-решения и вовлекать все заинтересованные стороны в работу над этими решениями. Journyz помогает лидерам оцифровывать бизнес-процессы, уникальные для каждого предприятия (или даже групп внутри предприятия), предоставляя пользователям ценную информацию лидерам, которые будут лучше подготовлены к принятию решений на основе данных. Руководители могут настроить пользовательский интерфейс, чтобы вовлекать команды в бизнес-процессы, с помощью «сценариев», включающих управление задачами, формы ввода данных, чаты, опросы, игровые задачи, внутренние социальные сети и многое другое. Представления и информационные панели Journyz обеспечивают видимость и визуализацию данных для всей организации.
TIMU
timu.com
Чаты, встречи, задачи и хранилище файлов — все в одном месте. TIMU — лучший способ сотрудничать и встречаться с вашими коллегами, поставщиками и клиентами.
Tipi
tipihub.com
Отвечайте в удобное время, из любого места, в полных мыслях, сохраняя полную историю решений.
Unipile
unipile.com
Включите API для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect представляет собой универсальное приложение для общения с клиентами и совместной работы в команде, предлагающее вашей команде набор функций, включая чат, голосовые и видеозвонки, конференц-связь, совместное использование экрана, общий доступ к файлам и бесшовную интеграцию с CRM и различными другими бизнес-приложениями. Thirdlane Connect, облегчающий многоканальное общение с клиентами и совместную работу в команде, предназначен как для локальных, так и для удаленных сотрудников и поддерживает веб-браузеры, устройства iPhone, Android, а также настольные компьютеры Windows, Linux и Mac. Это мощное приложение полностью интегрировано с платформами телефонной системы для бизнеса Thirdlane или многопользовательской УАТС Thirdlane и работает на них. Эти платформы можно безопасно развернуть в различных условиях: локально, в частных или общедоступных облаках, обеспечивая гибкость и безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры.
Edworking
edworking.com
Edworking - это платформа для вашей команды и вашей работы. Единственное решение для команд со всем, что им нужно, чтобы работать удаленно. Все ваши задачи, файлы, изображения и разговоры в одном месте и просто уникальная подписка. Команды используют Edworking для координации, общения и управления работой. Наши клиенты перешли от использования многих платформ к сотрудничеству со своей командой, такими как Trello и Jira для управления задачами, Slack и Zoom для связи, или Dropbox и Drive для передачи файлов, чтобы просто Edworking. Это означает больше не переключение между приложениями! Присоединяйтесь к нашему сообществу: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в режиме реального времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) Мгновенно загружайте и делитесь документами и видео. (2) Разговор или видеочат через VOIP и телефонные линии. (3) Редактировать конфиденциальные поля ввода или другие элементы экрана. (4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получите углубленную аналитику (6) Запись сессий Samesurf поддерживает разнообразные варианты использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое универсальное рабочее пространство для современных команд Принимая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру легко подключаться, создавать, координировать свои действия и доставлять удовольствие своим клиентам. Благодаря своей миссии по упрощению технологий Matilda дает организациям возможность делать больше с меньшими затратами, что делает ее важным инструментом как для стартапов, так и для компаний из списка Fortune 500. Ключевые особенности: - В комплект входят мощные приложения: Matilda поставляется с набором мощных приложений, включая «Документы», «Проекты», «Таблицы», «Чат», «Клиенты» и «Второй пилот», гарантируя, что у команд есть все инструменты, необходимые для достижения успеха. - Создавайте с легкостью: с помощью Документов команды могут совместно редактировать документы в режиме реального времени, что упрощает создание и координацию документов. Эта функция призвана заменить Google Docs, Notion и Coda, обеспечивая более интегрированный и эффективный интерфейс. - Оптимизированное управление проектами: функция «Проекты» Matilda позволяет легко управлять и отслеживать каждый аспект ваших проектов. Благодаря таким возможностям, как автоматическое планирование, он призван заменить такие инструменты, как Jira, Trello и Asana. - Расширенное управление данными: хотя таблицы появятся в ближайшее время, они обещают переосмыслить обработку данных, синхронизируя данные из сотен источников или создавая новые коллекции, стремясь заменить такие инструменты, как Airtable, Notion и Segment. - Бесперебойное общение: чат объединяет все командные коммуникации в одном месте, интегрируя проекты, задачи и документы, обеспечивая альтернативу Slack и MS Teams. - Управление взаимоотношениями с клиентами: функция «Клиенты», которая скоро будет выпущена, позволит командам легко отслеживать потенциальных клиентов и управлять взаимодействием с клиентами в одном оптимизированном интерфейсе, призванном заменить Salesforce и Hubspot. - Помощь на основе искусственного интеллекта: Copilot предлагает специальные помощники на основе искусственного интеллекта, помогающие автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы, стремясь заменить инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Google Bard. Вывод: Matilda Workspace выделяется как комплексное решение, которое не только обещает оптимизировать и упростить работу команд, но и ориентировано на будущее благодаря своим возможностям на базе искусственного интеллекта и приверженности принципам устойчивого развития. Независимо от того, управляете ли вы проектами, координируете работу со своей командой, поддерживаете отношения с клиентами или используете искусственный интеллект для автоматизации, Matilda Workspace предоставляет интуитивно понятную, мощную и адаптируемую платформу для процветания любого типа команды. Попробуйте Matilda сегодня и окунитесь в будущее работы, призванное помочь вам всегда и вовремя реализовывать проекты.
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь несколько причин. Методы старой школы, такие как интранет, рассылка электронной почты, бумажные руководства и доски объявлений, больше не подходят. Они создают то, что мы называем