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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участников. Пользователи имеют возможность обновиться, подписавшись на один из планов, самый высокий из которых позволяет одновременно использовать до 1000 человек без ограничений по времени. Во время пандемии COVID-19 значительно возросло использование Zoom и аналогичных продуктов для удаленная работа, дистанционное образование и социальные отношения в Интернете.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождает сотрудников, чтобы они могли работать более продуктивно, профессионально и удовлетворенно. Экономьте время и повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, форм и отчетов, ориентированных на мобильные устройства; Планируйте смены и отслеживайте рабочее время с помощью GPS-часов; Упростите общение сотрудников, повысьте профессиональные навыки, управляйте повседневными задачами и многое другое — и все это в одном приложении. Обеспечьте безопасный и простой вход в систему для системных администраторов с помощью системы единого входа в Active Directory (SSO).
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно интегрировать с продуктами сторонних производителей. Microsoft Teams является конкурентом таких сервисов, как Slack, и представляет собой путь развития и обновления Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft анонсировала Teams на мероприятии в Нью-Йорке и запустила эту службу по всему миру 14 марта 2017 года. Она была создана в ходе внутреннего хакатон в штаб-квартире компании, и в настоящее время его возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице-президент Microsoft.
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкастов. Попробуйте бесплатно прямо сейчас.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб-дизайна на разработку веб-приложений. Его первым коммерческим приложением был Basecamp, за ним последовали Backpack, Campfire и Highrise. Платформа веб-приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails изначально была создана для внутреннего использования в 37signals, а затем была публично выпущена в 2004 году. В феврале 2014 года компания приняла новую стратегию, полностью сосредоточившись на своем флагманском продукте, пакете программного обеспечения, также называемом Basecamp. и переименование компании из 37signals в Basecamp. Джейсон Фрид и Дэвид Хайнемайер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37signals.
Twist
twist.com
Инструменты командной работы, такие как электронная почта и групповой чат, дезорганизованы, нефункциональны и отвлекают. Twist — это приложение для командного общения, которое способствует осознанному общению и дает современным командам центральное место для расширения своей базы знаний и организации организованных разговоров по теме, доступных каждому. Twist дает командам возможность полностью обсудить сложные идеи и проекты от начала до конца, не заставляя людей чувствовать, что они что-то упускают, если не отреагируют немедленно.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — приложение для группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в режиме реального времени и повышение производительности команд.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, вырезайте, ищите и делитесь собраниями — никаких дополнений не требуется! Основные функции: - Сводные данные о собраниях на основе искусственного интеллекта, доступные мгновенно после того, как вы повесите трубку. - Действия на основе искусственного интеллекта (предлагаемые в режиме реального времени). - MeetingGPT, вопросы и ответы на основе искусственного интеллекта для собраний. - Резюме встреч в формате Catch Me Up. в вашем браузере - Записывайте и расшифровывайте одним щелчком мыши, даже при использовании бесплатного плана - Совместная работа над повестками дня и заметками о встречах в режиме реального времени (включая действия) - Ищите каждое слово, когда-либо сказанное, во всем содержимом вашего собрания - Интеграция Zapier - Запись встречи моменты и делитесь ими для мгновенного контекста. Сделайте встречи более инклюзивными с помощью отслеживания времени разговора, смайликов, поднятия рук и многого другого. Попробуйте Vowel бесплатно сегодня!
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди множества функций Missive есть четыре ключевых: - Входящие команды. - Внутренний командный чат. - Правила автоматизации рабочих процессов. - Интеграции.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа расширяет возможности профессиональных услуг с помощью сотен продвинутых, но интуитивно понятных функций для совместной работы в режиме реального времени, управления проектами и информацией и даже создания контента. Предлагайте услуги под своим брендом и обеспечивайте исключительное персонализированное обслуживание клиентов с помощью клиентских порталов с белой маркировкой, которые централизуют общение, отслеживание хода выполнения проекта и управление знаниями. Используйте инновационный конструктор документов с возможностью перетаскивания для создания интерактивных супердокументов с любыми форматами файлов и встраивания из более чем 2000 поддерживаемых интеграций. Попробуйте канбан-доски, инструменты отслеживания проектов, редактирование в реальном времени и другие функции в рабочих пространствах команд FuseBase (ранее Nimbus) для продуктивного сотрудничества. Оптимизируйте повседневные операции с помощью усовершенствованного ИИ-помощника FuseBase (ранее Nimbus), автоматизируйте такие задачи, как создание и перевод контента, получайте ценную информацию для принятия решений на основе данных и освободите время для масштабирования бизнеса.
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и используется более чем 85 000 командами по всему миру, включая Netflix, Google, NASA, Nike и Trip Advisor. ProofHub — это удивительно простое, но мощное программное обеспечение для управления проектами, которое обеспечивает консолидированное представление задач и прогресса. Это программное обеспечение для управления проектами позволяет командам общаться во время работы из любого места, используя любое устройство. Благодаря богатому набору функций, собранных в одном месте, этот онлайн-инструмент SaaS призван помочь предприятиям быстро планировать, координировать, организовывать и реализовывать проекты любого размера. ProofHub — это экономичное решение, используемое командами и предприятиями любого размера в различных секторах. ProofHub может помочь компаниям структурировать свой рабочий процесс, экономя при этом время и ресурсы, благодаря различным функциям: от управления задачами до отслеживания времени, индивидуальных рабочих процессов до онлайн-проверки и многого другого. ProofHub предлагает множество функций совместной работы, таких как чат, обсуждения, объявления, сторонние интеграции, передача файлов и многое другое. ProofHub имеет понятный, простой макет и низкую потребность в обучении, благодаря чему пользователи чувствуют себя как дома. Помимо английского, ProofHub доступен на немецком, испанском, португальском, французском, русском, итальянском, голландском, китайском (Тайвань), турецком и польском языках. ProofHub — это экономичное решение, которое могут использовать команды и предприятия в различных секторах. ProofHub предоставляет все функции, необходимые для эффективного выполнения работы: от создания проекта до назначения задач, отслеживания прогресса, взаимодействия с командой и, в конечном итоге, своевременного завершения проектов.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — это современный IRC-клиент, который позволяет вам оставаться на связи без лишнего багажа. Оставайтесь синхронизированными и получайте уведомления, где бы вы ни находились, с помощью наших веб-приложений и мобильных приложений.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — это безопасный бизнес-мессенджер, соответствующий требованиям GDPR, который упрощает мобильную связь в компаниях и организациях. Приложение для обмена сообщениями простое в использовании и не требует номера телефона или адреса электронной почты. С помощью Threema Broadcast компании могут одним щелчком мыши охватить весь свой персонал, отдельных получателей и внешних партнеров. Threema MDM позволяет администраторам предварительно настроить приложение и убедиться, что оно используется в соответствии с корпоративными политиками. Видео: Безопасный обмен деловыми сообщениями с помощью Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи компаний зависят от платформы безопасности и управления паролями Keeper, которая позволяет управлять, защищать и обеспечивать соблюдение надежных паролей для всех учетных записей сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper напрямую во всех мобильных операционных системах, настольных компьютерах и браузерах. С помощью Keeper ваш бизнес может автоматически генерировать надежные пароли, защищать конфиденциальные файлы в зашифрованном цифровом хранилище, безопасно обмениваться записями с командами и легко интегрироваться с SSO, LDAP и 2FA. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию прямо сейчас.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей вашей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни находились. С Kaizala вы эффективно назначаете и отслеживаете задачи или собираете данные с отдельными людьми или большими группами, даже если они не входят в вашу организацию.
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
Slenke
slenke.com
Мы создали Slenke, чтобы устранить барьеры между командами, чтобы ваши команды могли сосредоточиться на выполнении работы. Что можно сделать со Сленке? Организуйте проекты и управляйте ими. Общайтесь со своей командой. Управляйте задачами и назначайте их. Следите за своим временем. Управляйте всем своим бизнесом с помощью Slenke.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks — это служба SMS, которая дает компаниям возможность мгновенно связаться со своей аудиторией прямо на их мобильных телефонах. Платформа обмена текстовыми сообщениями TextMarks позволяет легко отправлять и планировать массовые текстовые сообщения, распространять информацию и привлекать потенциальных клиентов с помощью SMS. С 2006 года надежная и проверенная SMS-платформа TextMarks позволила тысячам клиентов развивать свой бизнес, повышать вовлеченность клиентов и сотрудников и доставлять своевременную информацию более чем 10 миллионам пользователей в США. SMS-продукты включают в себя: - SMS-маркетинг - Массовый обмен текстовыми сообщениями - Текстовые сообщения -для информации -генерация лидов по SMS -SMS для внутренних коммуникаций
Textellent
textellent.com
Надежные службы текстовых сообщений для бизнеса Textellents предоставляют возможности SMS, MMS для обслуживания клиентов, программ продаж и маркетинга текстовых сообщений. Решение Textellent для деловых текстовых сообщений и маркетинга текстовых сообщений упрощают разработку, управление, измерение и интеграцию кампаний SMS и MMS. Независимо от того, используется ли Textellent для обслуживания клиентов, продаж или маркетинга, ваш клиентский путь поддерживается простым в использовании сервисом, который позволяет использовать текстовые сообщения для местных бизнес-направлений и обслуживает предприятия любого размера. Также доступны надежное планирование и напоминания о встречах, а также ключевые слова и короткие коды для удобного участия в программах с поддержкой TCPA от искусственного интеллекта. Кроме того, деловые текстовые сообщения непосредственно из любого веб-приложения или веб-страницы также поддерживаются через Textellent Messenger (бесплатное расширение Google Chrome).
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths и другие, предоставляет все необходимое для выравнивания линии фронта.
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger — это идеальный и простой в использовании инструмент для обмена сообщениями в офисе с безупречным пользовательским интерфейсом и UX. Функции и их функциональные возможности хорошо продуманы во всем приложении, что упрощает процесс обучения даже для начинающего пользователя. Он предлагает широкий спектр функций, таких как обмен сообщениями один на один, групповые беседы, предварительный просмотр файлов, голосовые видеозвонки, совместное использование экрана, Burnout, Forkout и т. д., для обеспечения бесперебойных рабочих процессов. Он был разработан как бизнес-модель с бесплатными ценами, подходящая для предприятий всех форм и размеров: от малых, средних, крупных до государственных. Бизнес-пользователи, зарегистрировавшиеся на бесплатную пробную версию, смогут пользоваться функциями версии Enterprise в течение первых 30 дней. На каждом корпоративном рабочем месте необходим отличный инструмент для общения и совместной работы, чтобы всегда оставаться на связи друг с другом. Troop Messenger — одно из таких программ для делового общения, которое помогает командам работать лучше благодаря своему мощному набору функций. Это позволяет командам оставаться на связи круглосуточно на платформах Windows, Linux, Mac OS, Android и iOS. Одно из лучших приложений условно-бесплатной бизнес-модели на основе SaaS, доступное в любом из ваших веб-браузеров. Он предоставляет варианты доставки самостоятельного хостинга, пользовательских приложений и API для удовлетворения разнообразных потребностей отрасли. Где бы вы ни находились, в любой точке земного шара, просто войдите в свое веб-приложение, настольное или мобильное приложение, используя свои учетные данные, чтобы сотрудничать с коллегами и получать доступ к работе.
Trillian
trillian.im
Trillian — это современный и безопасный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения. Более 20 лет Trillian помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian обеспечивает безопасный (и соответствующий требованиям HIPAA) обмен сообщениями для медицинских работников и предприятий любого размера. И, верные нашим корням, если вы просто ищете бесплатный обмен мгновенными сообщениями, мы можем помочь и с этим!
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-единственная платформа с лучшей в своем классе клиентских операций в сочетании с простым в использовании управления проектами, которую любят команды. Доставлять работу во времени и бюджета, устранить хаос клиента и понимать прибыльность, все на одной платформе. Штаб -квартира в Корке, Ирландия, и основанная командой, которая раньше управляла агентством, в команде.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Swit
swit.io
Swit — это рабочий центр каждой команды, который объединяет в одном месте все необходимое для совместной работы: задачи, чат, цели, утверждения и интеграцию с Google Workspace и Microsoft 365. Он специально создан для обеспечения взаимодействия сотрудников там, где это важно. Объедините всю свою компанию на единой платформе, которая поддерживает общение, управление работой, отслеживание задач, постановку целей и многое другое! Swit является гибким и масштабируемым для удовлетворения потребностей любой организации любого размера. Перетаскивайте электронные письма в каналы или преобразуйте их в карточки задач. Перетащите карточки задач в каналы или личные сообщения. Прикрепляйте утверждения или OKR непосредственно к картам задач. Узнайте, почему Swit любят организации всех размеров — от малого бизнеса до корпоративных клиентов.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требованиям DSGVO, но и отвечает самым высоким стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Все данные хранятся в Германии, доступ за пределы ЕС невозможен. Кроме того, Stackfield — единственный поставщик, который защищает все управление проектами и все рабочие процессы с помощью сквозного шифрования. Таким образом, никто не сможет увидеть содержимое сообщений чата, задач или файлов — даже сотрудники Stackfield. Более 10 000 компаний используют универсальный инструмент для совместной работы для управления своими проектами, лучшего взаимодействия в команде и достижения своих целей.
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и объединяясь в одну команду. Мы создаем эти цифровые дома, уникальные для каждого клиента, и предоставляем им пространство для решения проблем, с которыми сталкиваются внутренние операции. Затем мы сочетаем это с нашими возможностями искусственного интеллекта, которые интуитивно обучаются и растут вместе с компанией и каждым пользователем, автоматизируют трудоемкие процессы, требующие ручного управления, и обеспечивают организационную согласованность посредством быстрого и интеллектуального обнаружения информации.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Nucleus
nucleusapp.io
Объедините общение на рабочем месте. Единая платформа для встреч, обмена сообщениями, задач, заметок и документов. Предназначен для улучшения концентрации внимания и продуктивности.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что составляют 80% мировой рабочей силы, хронически недооценены, когда дело касается технологий на рабочем месте. С помощью системы Frontline Success от Beekeeper компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любой точки мира, а также повышать вовлеченность, производительность и безопасность команд, работающих на передовой.
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобства вы можете установить его на свой компьютер или мобильный телефон.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении владения данными, настройки или интеграции. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, ВМС США и Credit Suisse, каждый день доверяют Rocket.Chat, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и безопасность своих коммуникаций.
Coast
coastapp.com
Coast — это универсальное рабочее пространство для команд, которые хотят лучше управлять командными коммуникациями, задачами, контрольными списками, планированием и рабочими процессами. С вашего телефона на рабочий стол Coast легко доступен из любого места в любое время. Тысячи команд и предприятий используют Coast для замены электронной почты, текстовых сообщений, электронных таблиц, а также бумажных контрольных списков и расписаний. Благодаря тому, что все ваши сотрудники работают в одном месте, Coast повышает производительность и ответственность вашей команды, а также экономит часы времени каждую неделю.
Deskree
deskree.com
Deskree — это облачная платформа, которая упрощает и оптимизирует серверную разработку и управление инфраструктурой для предприятий и разработчиков.
Nynja
nynja.io
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