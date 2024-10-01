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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Чили
Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процесс...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любо...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — это современный IRC-клиент, который позволяет вам оставаться на связи без лишнего багажа. Оставайтесь синхронизированными и получайте уведомления, где бы вы ни находились, с помощью наших веб-приложений и мобильных приложений.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в ...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей вашей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни...
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разраб...
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении вл...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — приложение для группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в режиме реального времени и повышение производительности команд.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасет...
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы р...
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, упра...
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи компаний зависят от платформы безопасности и управления паролями Keeper, которая позволяет управлять, защищать и обеспечивать соблюдение надежных паролей для всех учетных записей сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper напрямую во всех моби...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотру...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что состав...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Мы переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее иск...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди м...
Gitter
gitter.im
Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания едино...
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и испо...
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...
Threema Work
threema.ch
Threema Work — это безопасный бизнес-мессенджер, соответствующий требованиям GDPR, который упрощает мобильную связь в компаниях и организациях. Приложение для обмена сообщениями простое в использовании и не требует номера телефона или адреса электронной почты. С помощью Threema Broadcast компании мо...
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах...
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Twist
twist.com
Инструменты командной работы, такие как электронная почта и групповой чат, дезорганизованы, нефункциональны и отвлекают. Twist — это приложение для командного общения, которое способствует осознанному общению и дает современным командам центральное место для расширения своей базы знаний и организаци...
Zulip
zulip.com
Zulip — это мощное приложение для группового чата с открытым исходным кодом, которое сочетает в себе оперативность чата в реальном времени с преимуществами производительности многопоточных бесед. Zulip используется проектами с открытым исходным кодом, компаниями из списка Fortune 500, крупными орган...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требова...
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы уч...
Chanty
chanty.com
Chanty — это облачная платформа для совместной работы, которая сочетает в себе коммуникацию, управление проектами и автоматизацию, помогая командам работать более эффективно. Этот инструмент позволяет вам: · Общаться с членами вашей команды; · Общайтесь с помощью групповых аудио/видеозвонков и 1 на ...
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобс...
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и о...
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы для современных команд и предприятий. Flock расширяет возможности команд, предоставляя им множество встроенных инструментов повышения производительности, таких как общие заметки, напоминания, задачи и опросы. Пользователи могут общаться с удален...
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Trengo
trengo.com
В Trengo мы стремимся доставлять удовольствие клиентам. Мы считаем, что превращение разговоров в отношения — это конкурентное преимущество. А возможность получить больше моментов искреннего удовольствия от каждого взаимодействия будет способствовать этому росту. Восторг клиентов. Всегда. Победы. Дав...
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участи...
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger — это идеальный и простой в использовании инструмент для обмена сообщениями в офисе с безупречным пользовательским интерфейсом и UX. Функции и их функциональные возможности хорошо продуманы во всем приложении, что упрощает процесс обучения даже для начинающего пользователя. Он предла...