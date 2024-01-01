Internal Communications Software - Самые популярные приложения
Internal communications software, often referred to as business messaging software, offers instant messaging platforms for both direct and group communication within an organization. These tools are designed to be user-friendly and efficient, enabling swift interactions among team members. No longer do employees need to send lengthy emails just to get brief replies. Business messaging tools simplify coworker communication, making it as effortless as chatting with friends on social media or via text. Many of these platforms include features like emojis and GIFs to foster genuine and natural conversations in the workplace.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Connecteam
connecteam.com
Управляйте своими сотрудниками с помощью одного решения. Общайтесь, управляйте и обучайте своих сотрудников, не работающих на рабочем месте, с помощью универсального корпоративного приложения Connecteam. Легко использовать, легко настраивать и легко масштабировать.
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...
Element
element.io
Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
FuseBase
nimbusweb.me
Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни наход...
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разраб...
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — это приложение для группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в режиме реального времени и повышение производительности команд.
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...
WorkJam
workjam.com
Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.
Guru
getguru.com
Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.
Workvivo
workvivo.com
Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это автономный онлайн-чат с открытым исходным кодом, функциями обмена файлами, поиска и интеграции. Он разработан как внутренний чат для организаций и компаний и в основном позиционирует себя как альтернативу Slack и Microsoft Teams с открытым исходным кодом.
Nifty
nifty.pm
Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это лучший менеджер личных и деловых паролей для защиты от утечки данных, связанных с паролями, и киберугроз. Попробуйте бесплатно прямо сейчас!
Legion
legion.co
Ведущая в отрасли платформа управления персоналом Legion одновременно повышает эффективность труда и вовлеченность сотрудников.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Front
front.com
Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.
Missive
missiveapp.com
Электронная почта, групповой чат и задачи для продуктивных команд. Одно приложение для всей вашей внутренней и внешней коммуникации. Управление работой в лучшем виде. Попробуйте бесплатно!
Threads
threads.com
Отмените повторяющуюся встречу. Threads — это современный форум для работы, где происходят целенаправленные обсуждения и решения.
Beekeeper
beekeeper.io
Основная платформа для сотрудников, работающих на передовой Мобильная платформа для мобильных сотрудников. Общайтесь лучше. Координируйтесь быстрее. Делайте больше.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — это современный IRC-клиент, который позволяет вам оставаться на связи без лишнего багажа. Оставайтесь синхронизированными и получайте уведомления, где бы вы ни находились, с помощью наших веб-приложений и мобильных приложений.
Gitter
gitter.im
Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания едино...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Copilot
copilot.com
Copilot — современный клиентский портал для сервисного бизнеса Предоставьте клиентам единый сервис с помощью клиентского портала, который оптимизирует обмен сообщениями, платежи, обмен файлами, справочные центры, доступ к настраиваемым приложениям и многое другое.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — это безопасный и безопасный мессенджер, специально разработанный с учетом требований компаний и организаций.
Twist
twist.com
Twist делает общение в команде менее хаотичным. Альтернатива Slack, которая обеспечивает организованность командной работы, ее актуальность и удобство поиска (навсегда). От Doist, создателя Todoist.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
Speakap
speakap.com
Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.
Moxo
moxo.com
Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Flock
flock.com
Flock, лучшее приложение для командного общения и онлайн-платформа для совместной работы, включает в себя командный обмен сообщениями, управление проектами и другие замечательные функции, которые повышают производительность и скорость выполнения.
Chanty
chanty.com
Присоединяйтесь к Chanty — вашему универсальному инструменту для совместной работы в команде с неограниченной историей сообщений, мощными функциями и приложениями, которые сделают вашу команду очень продуктивной.
Zulip
zulip.com
Zulip — это программа для чата и совместной работы с открытым исходным кодом, созданная Джессикой МакКеллар и Тимом Эбботтом в 2012 году.
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Happeo
happeo.com
Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!
Trengo
trengo.com
Порадуйте своих клиентов их любимыми каналами. Откройте для себя Trengo, омниканальную коммуникационную платформу, которая объединяет все каналы обмена сообщениями в одном представлении. Сделайте общение с клиентами простым.
Pumble
pumble.com
Бесплатное приложение для командного чата. Замените электронную почту и сотрудничайте с коллегами более эффективно. Неограниченное количество пользователей и история сообщений, бесплатно навсегда.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
Troop Messenger
troopmessenger.com
Наше программное обеспечение для группового чата объединяет множество функций и возможностей в одном интерфейсе, обеспечивая простоту использования и удобство для пользователя. Мессенджер Troop — это совершенно новое средство вывода офисных чатов и обмена мгновенными сообщениями для бизнеса на новый...
Stackfield
stackfield.com
Высокозащищенное сотрудничество для бизнес-команд. Главным приоритетом Stackfields как немецкой платформы является защита данных европейских компаний с использованием наилучших возможных мер!
Hibox
hibox.co
Управление задачами и проектами, чат и видеозвонки в одном приложении, которое поможет повысить производительность вашей компании.