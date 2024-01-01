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Internal Communications Software - Самые популярные приложения

Internal communications software, often referred to as business messaging software, offers instant messaging platforms for both direct and group communication within an organization. These tools are designed to be user-friendly and efficient, enabling swift interactions among team members. No longer do employees need to send lengthy emails just to get brief replies. Business messaging tools simplify coworker communication, making it as effortless as chatting with friends on social media or via text. Many of these platforms include features like emojis and GIFs to foster genuine and natural conversations in the workplace.

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Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...

Slack

Slack

slack.com

Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Управляйте своими сотрудниками с помощью одного решения. Общайтесь, управляйте и обучайте своих сотрудников, не работающих на рабочем месте, с помощью универсального корпоративного приложения Connecteam. Легко использовать, легко настраивать и легко масштабировать.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Workplace

Workplace

workplace.com

Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...

Element

Element

element.io

Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни наход...

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разраб...

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork — это приложение для группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в режиме реального времени и повышение производительности команд.

Podbean

Podbean

podbean.com

Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.

Guru

Guru

getguru.com

Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost — это автономный онлайн-чат с открытым исходным кодом, функциями обмена файлами, поиска и интеграции. Он разработан как внутренний чат для организаций и компаний и в основном позиционирует себя как альтернативу Slack и Microsoft Teams с открытым исходным кодом.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — это лучший менеджер личных и деловых паролей для защиты от утечки данных, связанных с паролями, и киберугроз. Попробуйте бесплатно прямо сейчас!

Legion

Legion

legion.co

Ведущая в отрасли платформа управления персоналом Legion одновременно повышает эффективность труда и вовлеченность сотрудников.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.

Missive

Missive

missiveapp.com

Электронная почта, групповой чат и задачи для продуктивных команд. Одно приложение для всей вашей внутренней и внешней коммуникации. Управление работой в лучшем виде. Попробуйте бесплатно!

Threads

Threads

threads.com

Отмените повторяющуюся встречу. Threads — это современный форум для работы, где происходят целенаправленные обсуждения и решения.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Основная платформа для сотрудников, работающих на передовой Мобильная платформа для мобильных сотрудников. Общайтесь лучше. Координируйтесь быстрее. Делайте больше.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IRCCloud — это современный IRC-клиент, который позволяет вам оставаться на связи без лишнего багажа. Оставайтесь синхронизированными и получайте уведомления, где бы вы ни находились, с помощью наших веб-приложений и мобильных приложений.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания едино...

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot — современный клиентский портал для сервисного бизнеса Предоставьте клиентам единый сервис с помощью клиентского портала, который оптимизирует обмен сообщениями, платежи, обмен файлами, справочные центры, доступ к настраиваемым приложениям и многое другое.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

Threema Work — это безопасный и безопасный мессенджер, специально разработанный с учетом требований компаний и организаций.

Twist

Twist

twist.com

Twist делает общение в команде менее хаотичным. Альтернатива Slack, которая обеспечивает организованность командной работы, ее актуальность и удобство поиска (навсегда). От Doist, создателя Todoist.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.

Moxo

Moxo

moxo.com

Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Flock

Flock

flock.com

Flock, лучшее приложение для командного общения и онлайн-платформа для совместной работы, включает в себя командный обмен сообщениями, управление проектами и другие замечательные функции, которые повышают производительность и скорость выполнения.

Chanty

Chanty

chanty.com

Присоединяйтесь к Chanty — вашему универсальному инструменту для совместной работы в команде с неограниченной историей сообщений, мощными функциями и приложениями, которые сделают вашу команду очень продуктивной.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip — это программа для чата и совместной работы с открытым исходным кодом, созданная Джессикой МакКеллар и Тимом Эбботтом в 2012 году.

Dex

Dex

getdex.com

Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

Trengo

Trengo

trengo.com

Порадуйте своих клиентов их любимыми каналами. Откройте для себя Trengo, омниканальную коммуникационную платформу, которая объединяет все каналы обмена сообщениями в одном представлении. Сделайте общение с клиентами простым.

Pumble

Pumble

pumble.com

Бесплатное приложение для командного чата. Замените электронную почту и сотрудничайте с коллегами более эффективно. Неограниченное количество пользователей и история сообщений, бесплатно навсегда.

Ryver

Ryver

ryver.com

Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!

Troop Messenger

Troop Messenger

troopmessenger.com

Наше программное обеспечение для группового чата объединяет множество функций и возможностей в одном интерфейсе, обеспечивая простоту использования и удобство для пользователя. Мессенджер Troop — это совершенно новое средство вывода офисных чатов и обмена мгновенными сообщениями для бизнеса на новый...

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Высокозащищенное сотрудничество для бизнес-команд. Главным приоритетом Stackfields как немецкой платформы является защита данных европейских компаний с использованием наилучших возможных мер!

Hibox

Hibox

hibox.co

Управление задачами и проектами, чат и видеозвонки в одном приложении, которое поможет повысить производительность вашей компании.

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