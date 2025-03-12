Программное обеспечение для интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) проверяет код приложения изнутри во время его работы, чтобы выявить уязвимости безопасности. Этот подход отличается от статического тестирования безопасности приложений (SAST), при котором анализируется код без его выполнения, и динамического тестирования безопасности приложений (DAST), при котором тесты выполняются вне приложения с использованием метода «черного ящика». IAST предлагает более быстрый процесс тестирования по сравнению с SAST, что делает его привлекательным для команд, ориентированных на непрерывную доставку. Однако скорость IAST имеет недостаток: он обеспечивает менее полное сканирование, чем SAST, поскольку оценивает код только в определенных точках, определенных тестировщиками. Программное обеспечение IAST предупреждает тестировщиков об уязвимостях по мере их обнаружения и предоставляет предложения по устранению, облегчающие решение проблем.
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OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.
Akto
akto.io
Akto — платформа для обеспечения безопасности API, предлагающая инструменты для их обнаружения, тестирования и защиты на всех этапах DevSecOps.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
Data Theorem
datatheorem.com
Приложение RamQuest предлагает интегрированные решения для закрытия сделок, учета эскроу, управления транзакциями и цифрового рынка.
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