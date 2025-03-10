Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) проверяет код приложения изнутри во время его работы, чтобы выявить уязвимости безопасности. Этот подход отличается от статического тестирования безопасности приложений (SAST), при котором анализируется код без его выполнения, и динамического тестирования безопасности приложений (DAST), при котором тесты выполняются вне приложения с использованием метода «черного ящика». IAST предлагает более быстрый процесс тестирования по сравнению с SAST, что делает его привлекательным для команд, ориентированных на непрерывную доставку. Однако скорость IAST имеет недостаток: он обеспечивает менее полное сканирование, чем SAST, поскольку оценивает код только в определенных точках, определенных тестировщиками. Программное обеспечение IAST предупреждает тестировщиков об уязвимостях по мере их обнаружения и предоставляет предложения по устранению, облегчающие решение проблем.
Отправить новое приложение
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему миру для создания более безопасных приложений, легко интегрируется в рабочий процесс разработчиков, незаметно сканирует код и показывает, как устранять проблемы безопасности на месте с помощью своевременного обучения. GuardRails обязуется поддерживать низкий уровень шума и сообщать только о серьезных уязвимостях, которые имеют отношение к вашей организации. GuardRails помогает организациям повсеместно менять безопасность и создавать надежный конвейер DevSecOps, чтобы они могли быстрее выходить на рынок, не рискуя безопасностью.
Akto
akto.io
Akto — это надежная платформа для групп по безопасности приложений и продуктов, позволяющая создавать программы безопасности API корпоративного уровня на протяжении всего конвейера DevSecOps. Наш ведущий в отрасли пакет решений для обнаружения API, управления состоянием безопасности API, раскрытия конфиденциальных данных и тестирования безопасности API позволяет организациям получить представление о состоянии безопасности своих API. Более 1000 команд по обеспечению безопасности приложений по всему миру доверяют Akto в вопросах безопасности API. Варианты использования Akto: 1. Обнаружение API 2. Тестирование безопасности API в CI/CD 3. Управление состоянием безопасности API 4. Тестирование аутентификации и авторизации 5. Раскрытие конфиденциальных данных 6. Сдвиг влево в DevSecOps
Data Theorem
datatheorem.com
Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.