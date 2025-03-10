GuardRails

guardrails.io

GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему миру для создания более безопасных приложений, легко интегрируется в рабочий процесс разработчиков, незаметно сканирует код и показывает, как устранять проблемы безопасности на месте с помощью своевременного обучения. GuardRails обязуется поддерживать низкий уровень шума и сообщать только о серьезных уязвимостях, которые имеют отношение к вашей организации. GuardRails помогает организациям повсеместно менять безопасность и создавать надежный конвейер DevSecOps, чтобы они могли быстрее выходить на рынок, не рискуя безопасностью.