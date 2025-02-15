Программное обеспечение для интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) - Самые популярные приложения - Сальвадор

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Программное обеспечение интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) проверяет код приложения изнутри во время его работы, чтобы выявить уязвимости безопасности. Этот подход отличается от статического тестирования безопасности приложений (SAST), при котором анализируется код без его выполнения, и динамического тестирования безопасности приложений (DAST), при котором тесты выполняются вне приложения с использованием метода «черного ящика». IAST предлагает более быстрый процесс тестирования по сравнению с SAST, что делает его привлекательным для команд, ориентированных на непрерывную доставку. Однако скорость IAST имеет недостаток: он обеспечивает менее полное сканирование, чем SAST, поскольку оценивает код только в определенных точках, определенных тестировщиками. Программное обеспечение IAST предупреждает тестировщиков об уязвимостях по мере их обнаружения и предоставляет предложения по устранению, облегчающие решение проблем.
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OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep — это легко настраиваемая платформа безопасности приложений, созданная для инженеров по безопасности и разработчиков. Semgrep сканирует собственный и сторонний код, чтобы найти проблемы безопасности, уникальные для организации, уделяя особое внимание молниеносному получению действенных, малошумных и удобных для разработчиков результатов. Ориентация Semgrep на рейтинг доверия и доступность означает, что команды безопасности могут чувствовать себя комфортно, привлекая разработчиков непосредственно к своим рабочим процессам (например, публикуя результаты в комментариях по связям с общественностью), а Semgrep легко интегрируется с инструментами CI и SCM для автоматизации этих политик. С помощью Semgrep команды безопасности могут смещаться влево и масштабировать свои программы без влияния на скорость разработки. Благодаря более чем 3400 готовым правилам и возможности легко создавать собственные правила, Semgrep ускоряет время, необходимое для внедрения и масштабирования лучшей в своем классе программы AppSec, и все это повышает ценность с первого дня.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему миру для создания более безопасных приложений, легко интегрируется в рабочий процесс разработчиков, незаметно сканирует код и показывает, как устранять проблемы безопасности на месте с помощью своевременного обучения. GuardRails обязуется поддерживать низкий уровень шума и сообщать только о серьезных уязвимостях, которые имеют отношение к вашей организации. GuardRails помогает организациям повсеместно менять безопасность и создавать надежный конвейер DevSecOps, чтобы они могли быстрее выходить на рынок, не рискуя безопасностью.
Akto
akto.io
Akto — это надежная платформа для групп по безопасности приложений и продуктов, позволяющая создавать программы безопасности API корпоративного уровня на протяжении всего конвейера DevSecOps. Наш ведущий в отрасли пакет решений для обнаружения API, управления состоянием безопасности API, раскрытия конфиденциальных данных и тестирования безопасности API позволяет организациям получить представление о состоянии безопасности своих API. Более 1000 команд по обеспечению безопасности приложений по всему миру доверяют Akto в вопросах безопасности API. Варианты использования Akto: 1. Обнаружение API 2. Тестирование безопасности API в CI/CD 3. Управление состоянием безопасности API 4. Тестирование аутентификации и авторизации 5. Раскрытие конфиденциальных данных 6. Сдвиг влево в DevSecOps
Data Theorem
datatheorem.com
Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.
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