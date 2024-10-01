Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) - Самые популярные приложения - Намибия

Программное обеспечение интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) проверяет код приложения изнутри во время его работы, чтобы выявить уязвимости безопасности. Этот подход отличается от статического тестирования безопасности приложений (SAST), при котором анализируется код без его выполнения, и динамического тестирования безопасности приложений (DAST), при котором тесты выполняются вне приложения с использованием метода «черного ящика». IAST предлагает более быстрый процесс тестирования по сравнению с SAST, что делает его привлекательным для команд, ориентированных на непрерывную доставку. Однако скорость IAST имеет недостаток: он обеспечивает менее полное сканирование, чем SAST, поскольку оценивает код только в определенных точках, определенных тестировщиками. Программное обеспечение IAST предупреждает тестировщиков об уязвимостях по мере их обнаружения и предоставляет предложения по устранению, облегчающие решение проблем.