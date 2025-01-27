Программное обеспечение для интерактивного тестирования безопасности приложений (IAST) - Самые популярные приложения - Ангола

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep — это легко настраиваемая платформа безопасности приложений, созданная для инженеров по безопасности и разработчиков. Semgrep сканирует собственный и сторонний код, чтобы найти проблемы безопасности, уникальные для организации, уделяя особое внимание молниеносному получению действенных, малошумных и удобных для разработчиков результатов. Ориентация Semgrep на рейтинг доверия и доступность означает, что команды безопасности могут чувствовать себя комфортно, привлекая разработчиков непосредственно к своим рабочим процессам (например, публикуя результаты в комментариях по связям с общественностью), а Semgrep легко интегрируется с инструментами CI и SCM для автоматизации этих политик. С помощью Semgrep команды безопасности могут смещаться влево и масштабировать свои программы без влияния на скорость разработки. Благодаря более чем 3400 готовым правилам и возможности легко создавать собственные правила, Semgrep ускоряет время, необходимое для внедрения и масштабирования лучшей в своем классе программы AppSec, и все это повышает ценность с первого дня.