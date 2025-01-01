Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников - Самые популярные приложения

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Интеллектуальные виртуальные помощники (IVA), также известные как виртуальные агенты и цифровые сотрудники, позволяют компаниям взаимодействовать со своими клиентами или клиентами в диалоговой форме. Эти взаимодействия имитируют человеческие разговоры и характеризуются естественным течением. Одно из основных различий между IVA и обычным программным обеспечением для чат-ботов заключается в сложности их разговорных способностей. В то время как чат-боты обычно работают на основе заранее подготовленных ответов и изо всех сил пытаются понять несколько намерений в рамках одного взаимодействия, IVA используют расширенные возможности обработки естественного языка (NLP) для интерпретации широкого спектра намерений из одного высказывания. Более того, IVA могут понимать ответы, для которых они не были явно запрограммированы, благодаря своим алгоритмам машинного обучения и глубокого обучения. Это позволяет им постоянно совершенствовать свое понимание различных словарей, включая разговорный язык, и со временем давать более точные и контекстуально релевантные ответы. Кроме того, IVA могут адаптировать ответы на основе сегментации пользователей или другой предоставленной информации, тем самым предоставляя персонализированную помощь. IVA часто специализируются на конкретных должностях или сценариях использования, таких как маркетинг, обслуживание клиентов и продажи. Они также обладают способностью интегрироваться с существующими бизнес-системами, такими как программное обеспечение CRM, что позволяет им использовать созданные человеком данные в качестве входных данных для обновления этих систем. Чтобы быть классифицированным как интеллектуальный виртуальный помощник, продукт должен соответствовать нескольким критериям: * НЛП или распознавание речи: способность понимать разговорные запросы с помощью технологий обработки естественного языка или распознавания речи. * Редактирование потока разговоров: предоставление пользователям инструментов для редактирования потоков разговоров, позволяющих настраивать и оптимизировать взаимодействие. * Анализ разговоров: предлагает такие инструменты, как информационные панели или отчеты, для анализа разговоров, что позволяет компаниям получить представление о взаимодействии пользователей и повысить производительность. * Человеческая маршрутизация: возможность при необходимости направлять разговоры к людям-агентам, обеспечивая плавную эскалацию сложных запросов или ситуаций, требующих вмешательства человека. * Возможности «человек-в-контуре»: включение возможностей «человек-в-контуре» для поддержания точности и жизнеспособности, позволяя человеческий надзор или вмешательство для исправления ошибок или улучшения производительности по мере необходимости. Соответствуя этим критериям, IVA позволяют компаниям предоставлять более персонализированное, эффективное и привлекательное обслуживание клиентов через диалоговые интерфейсы.
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Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
Haptik
haptik.ai
Haptik - платформа ИИ для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая персонализированные беседы и поддержку на разных каналах.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines создает цифровых людей с помощью ИИ для персонализированного общения и обслуживания в различных отраслях, доступных 24/7.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
Texthub
texthubai.com
Texthub — платформа для создания текстов, изображений и кода с помощью ИИ, предлагающая инструменты для улучшения качества контента и адаптации стиля письма.
Cogram
cogram.com
Cogram - это инструмент на основе ИИ для автоматизации заметок и управления действиями во время виртуальных встреч, обеспечивающий безопасность данных пользователей.
Gladly
gladly.com
Gladly - это платформа для обслуживания клиентов, обеспечивающая единое взаимодействие с клиентами через разные каналы и основанная на данных о пользователях.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks — это ИИ-помощник для создания маркетинговых материалов: текстов, дизайнов, видео и графики за считанные минуты без специальных навыков.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird - платформа для интеграции чатов, голосовых и видеозвонков в мобильных приложениях, поддерживающая миллионы пользователей.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole помогает разработчикам создавать веб/мобильные приложения и автоматизировать веб-задачи с помощью подсказок. Доступен NPM пакет и CLI.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — платформа автоматизации поддержки клиентов, использующая ИИ для эффективного общения через текстовые каналы на 109 языках.
Verint
verint.com
Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — платформа на основе ИИ для чат-ботов, обеспечивающая поддержку клиентов и взаимодействие 24/7 с интеграцией в существующие центры помощи.
Brainwave
brainwave.so
Приложение Brainwave помогает автоматизировать взаимодействие с клиентами, упрощает сбор лидов и планирование встреч.
Kait
kait.ai
KAIT — первая платформа ИИ для общения в Кувейте и странах Персидского залива, позволяющая улучшить обслуживание клиентов и маркетинг через интеграцию с соцсетями.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - это визуальный чат с интегрированным каталогом для мгновенной помощи клиентам через онлайн-магазины и соцсети.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell - это платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу общаться и взаимодействовать с клиентами через различные каналы, включая SMS и мессенджеры.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов с ИИ для автоматизации общения с клиентами, включая чат-боты и управление многоканальными сообщениями.
Dixa
dixa.com
Dixa - платформа для обслуживания клиентов, позволяющая управлять коммуникацией через разные каналы и улучшать клиентский опыт.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — платформа для общения с клиентами в e-commerce, предоставляющая инструменты для поддержки и взаимодействия в реальном времени.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai - платформа для создания и управления виртуальными помощниками и чат-ботами с поддержкой обработки естественного языка и многоканальной интеграции.
Marvin
heymarvin.com
Marvin — это платформа для качественного анализа данных и хранения исследований, помогающая централизовать знания о клиентах и разрабатывать ориентированные на пользователя продукты.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum – приложение, помогающее компаниям оптимизировать задачи и повысить производительность с помощью ИИ-помощников и аналитики данных.
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub - это платформа, которая объединяет чат-ботов и живых агентов для общения с клиентами через разные каналы, улучшая поддержку и взаимодействие.
Zowie
getzowie.com
Zowie - это чат-бот для автоматизации обслуживания клиентов, который помогает компаниям обрабатывать запросы по нескольким каналам и улучшать взаимодействие с клиентами.
CBOT
cbot.ai
CBOT — приложение для разработки чат-ботов на базе ИИ, улучшающее взаимодействие с клиентами в сферах финансов, электронной торговли и обслуживания.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing предоставляет голосовых AI-ассистентов для бизнеса, автоматизируя звонки и взаимодействие с клиентами в различных отраслях.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для общения между компаниями и клиентами, поддерживающая автоматизацию, управление диалогами и интеграцию с мессенджерами.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI - платформа с генеративным ИИ для создания разговорных агентов, улучшающих клиентский опыт и помогающих оптимизировать данные и операции предприятий.
VOCALLS
vocalls.ai
VOCALLS — платформа ИИ для автоматизации взаимодействия с клиентами в онлайн и оффлайн, включая голосовые, чат и email решения.
Hyro
hyro.ai
Hyro — платформа для автоматизации общения, использующая ИИ для обработки запросов и улучшения клиентского сервиса в различных секторах, в том числе в здравоохранении.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Приложение Teneo Developers позволяет разработчикам создавать и управлять решениями в области разговорного ИИ, включая чат-ботов и голосовых помощников.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory - это AI-помощник для автоматизации поддержки клиентов, позволяющий общаться с ними 24/7 через различные каналы и организовывать взаимодействия с помощью единого интерфейса.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks - это AI-платформа, помогающая компаниям эффективно находить и использовать информацию, интегрируясь с приложениями, такими как Slack.
Comm10
comm100.com
Comm10 - платформа для многоканального взаимодействия с клиентами, предлагающая инструменты для поддержки, чата и аналитики.
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna.ai - виртуальный помощник для титульных компаний, обеспечивающий помощь в обслуживании клиентов, открытии заказов, расчетах, обработке данных и маркетинге.
Mav
hiremav.com
Mav — это AI-ассистент для продавцов, который автоматизирует общение с клиентами по SMS, включая назначение встреч и квалификацию потенциальных клиентов.
Alltius
alltius.ai
Alltius - платформа GenAI для создания AI-помощников, которые увеличивают продажи и сокращают затраты на поддержку. Подходит для крупных организаций.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это приложение для живого чата, которое сочетает искусственный и человеческий интеллект для улучшения обслуживания клиентов и автоматизации ответов на запросы.
Mercury
mercury.ai
Mercury — это платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами, использующая ИИ для обслуживания сообщений в чатах и мессенджерах.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping — инструмент ИИ для владельцев интернет-магазинов. Помогает увеличить продажи, улучшает поиск товаров и собирает отзывы клиентов.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai — платформа для автоматизации разговоров в маркетинге и продажах, позволяющая взаимодействовать с потенциальными клиентами через email, чат и SMS.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype — это платформа для создания и управления чат-ботами, упрощающая общение компаний с клиентами через интеграцию с мессенджерами и веб-интерфейсами.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai - это виртуальный телефонный агент с ИИ, который обрабатывает звонки 24/7, управляет бронированием и отвечает на запросы клиентов.
Posh AI
posh.ai
Posh - это ИИ платформа для банков, автоматизирующая взаимодействие с клиентами через текстовые и голосовые каналы.
Mehery
mehery.com
Mehery - компания, создающая решения для цифровой трансформации и управления клиентскими взаимодействиями в организациях.
Automatorr
automatorr.com
Приложение Automatorr предоставляет услуги по подбору кадров, консультациям и управляемым программным решениям для различных ролей и проектов.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork — платформа для управления услугами, интегрирующая ИИ для автоматизации поддержки сотрудников и оптимизации бизнес-процессов в ИТ, HR и других отделах.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice - это компания CPaaS, предлагающая автоматизированные решения на основе ИИ для обработки голосовых взаимодействий и автоматизации бизнес-процессов.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX — приложение, использующее технологию голосового ИИ для оптимизации обслуживания клиентов через телефонный канал.
Neocom.ai
neocom.ai
Neocom.ai - это SaaS приложение, помогающее улучшить покупки онлайн с помощью AI, автоматизации email и анализа данных для повышения вовлеченности и конверсии.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius - платформа с ИИ для автоматизации обслуживания клиентов в электронной коммерции, предлагающая интеграцию и адаптивные процессы.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — платформа без кода для создания чатботов и голосовых ботов, которая помогает автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Certainly
certainly.io
Certainly – платформа для создания чат-ботов без кода, помогающая бизнесам улучшать пользовательский опыт в электронной коммерции через общение.
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