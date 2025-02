Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников - Самые популярные приложения - Того

Dixa

dixa.com

Dixa позволяет компаниям предоставлять обслуживание клиентов таким, каким оно должно быть. Dixa помогает руководителям службы поддержки клиентов создавать удобные условия для клиентов и команд, повышающие лояльность. Dixa предоставляет командам единое представление обо всех разговорах, клиентам — удобство обращения по предпочитаемому ими каналу, а лидерам — аналитическую информацию для постоянного улучшения качества обслуживания. Платформа диалогового обслуживания клиентов Dixa сочетает в себе мощный искусственный интеллект и человеческий подход, обеспечивая высоко персонализированное обслуживание, которое масштабируется по мере роста вашего бизнеса. Команды и их клиенты выигрывают от большей удовлетворенности, а автоматизация помогает повысить эффективность и результативность обслуживания, что в конечном итоге обеспечивает реальную ценность для бизнеса. Специальная команда по работе с клиентами Dixa гарантирует, что вы быстро приступите к работе, и станет вашим партнером на пути к достижению того, что Dixa называет дружбой с клиентами. Dixa обеспечивает более 30 миллионов разговоров в год, и ей доверяют такие ведущие бренды, как Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print и Wistia. Узнайте больше, посетив dixa.com. Благодаря функциям распознавания клиентов Dixa позволяет узнать ваших клиентов в ту же секунду, как они к ним обращаются. Dixa делает это, отображая историю разговоров каждого клиента с вашей компанией на временной шкале, а также мгновенно историю их заказов. Это гарантирует, что команды будут иметь информацию, необходимую для более быстрого решения запросов клиентов, обеспечивая при этом более персонализированную поддержку. Гибкая ценовая политика и глобальная масштабируемость позволяют вам платить только за то, что вам нужно, и увеличивать или уменьшать масштаб без дополнительных затрат и усилий. Все типы разговоров (телефон, электронная почта, чат, Facebook Messenger, Instagram, Twitter и WhatsApp) помещаются в очереди и автоматически перенаправляются соответствующим агентам, а данные разговоров преобразуются в аналитику в реальном времени. Функции Dixa включают VoIP, IVR, обратный вызов, звонок по клику, запись звонков, автоматизацию, быстрые ответы, настраиваемые виджеты чата, отчеты в реальном времени и исторические отчеты, а также расширенную маршрутизацию. Удобный интерфейс и простая настройка Dixa созданы для улучшения работы агентов и позволяют командам сосредоточиться на клиенте, а не на программном обеспечении. Созданная для центров входящих вызовов, многоканальных контакт-центров и малого бизнеса по всему миру, Dixa предоставляет агентам инструменты для обеспечения исключительного обслуживания клиентов, что приводит к укреплению связей между брендами и клиентами.