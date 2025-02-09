Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников - Самые популярные приложения - Сан-Марино

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Интеллектуальные виртуальные помощники (IVA), также известные как виртуальные агенты и цифровые сотрудники, позволяют компаниям взаимодействовать со своими клиентами или клиентами в диалоговой форме. Эти взаимодействия имитируют человеческие разговоры и характеризуются естественным течением. Одно из основных различий между IVA и обычным программным обеспечением для чат-ботов заключается в сложности их разговорных способностей. В то время как чат-боты обычно работают на основе заранее подготовленных ответов и изо всех сил пытаются понять несколько намерений в рамках одного взаимодействия, IVA используют расширенные возможности обработки естественного языка (NLP) для интерпретации широкого спектра намерений из одного высказывания. Более того, IVA могут понимать ответы, для которых они не были явно запрограммированы, благодаря своим алгоритмам машинного обучения и глубокого обучения. Это позволяет им постоянно совершенствовать свое понимание различных словарей, включая разговорный язык, и со временем давать более точные и контекстуально релевантные ответы. Кроме того, IVA могут адаптировать ответы на основе сегментации пользователей или другой предоставленной информации, тем самым предоставляя персонализированную помощь. IVA часто специализируются на конкретных должностях или сценариях использования, таких как маркетинг, обслуживание клиентов и продажи. Они также обладают способностью интегрироваться с существующими бизнес-системами, такими как программное обеспечение CRM, что позволяет им использовать созданные человеком данные в качестве входных данных для обновления этих систем. Чтобы быть классифицированным как интеллектуальный виртуальный помощник, продукт должен соответствовать нескольким критериям: * НЛП или распознавание речи: способность понимать разговорные запросы с помощью технологий обработки естественного языка или распознавания речи. * Редактирование потока разговоров: предоставление пользователям инструментов для редактирования потоков разговоров, позволяющих настраивать и оптимизировать взаимодействие. * Анализ разговоров: предлагает такие инструменты, как информационные панели или отчеты, для анализа разговоров, что позволяет компаниям получить представление о взаимодействии пользователей и повысить производительность. * Человеческая маршрутизация: возможность при необходимости направлять разговоры к людям-агентам, обеспечивая плавную эскалацию сложных запросов или ситуаций, требующих вмешательства человека. * Возможности «человек-в-контуре»: включение возможностей «человек-в-контуре» для поддержания точности и жизнеспособности, позволяя человеческий надзор или вмешательство для исправления ошибок или улучшения производительности по мере необходимости. Соответствуя этим критериям, IVA позволяют компаниям предоставлять более персонализированное, эффективное и привлекательное обслуживание клиентов через диалоговые интерфейсы.
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Zowie
getzowie.com
Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслуживания клиентов или дополнить ваши текущие инструменты, такие как Zendesk, Intercom, Gorgias и многие другие, с помощью технологии автоматизации. * Бесплатный анализ вашего потенциала автоматизации | Знайте, что вы покупаете! * Бесплатный многоканальный почтовый ящик | Получите экономию на технике. * Тонны интеграции | Подключитесь к Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier и поднимите свою автоматизацию на новый уровень. Используйте Зоуи и… 1. Отклоняйте до 60% повторяющихся вопросов за 4 недели и сокращайте время решения на 67%. 2. Уход – позволяет агентам решать сложные дела и увеличивать CSAT на 12%. 3. Продавайте – определите покупательское намерение и привлеките до 40 % больше клиентов.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — это SaaS-компания, призванная революционизировать рынок гиперавтоматизации с помощью BotzForce, своей недорогой платформы автоматизации. Мы переворачиваем старый способ предоставления ИТ-поддержки, автоматизации процессов продаж и поддержки клиентов с помощью генеративного искусственного интеллекта и решений автоматизации нового поколения. Наша платформа BotzForce позволяет предприятиям более эффективно управлять трудоемкими и повторяющимися задачами и снижать затраты за счет автоматизации инфраструктуры с помощью современных решений, таких как диалоговый искусственный интеллект, облачные возможности и простая платформа без программирования. Штаб-квартира Cuber AI находится в Кремниевой долине, а офисы расположены в Хайдарабаде, Индия.
bluecap.ai
bluecap.ai
Выполняйте задачи быстрее, умнее и в больших масштабах. Представьте себе сводки практически в реальном времени, запуск контекстных задач и заполнение соответствующей информацией, автоматизированной и легко интегрируемой в ваши рабочие процессы: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho и другие.
Alltius
alltius.ai
Alltius - это платформа Genai, которая без особых усилий поддерживает корпоративные приложения, веб -сайты и контактные центры. С Alltius вы можете создать умелых, безопасных и точных помощников по искусственному интеллекту, которые могут 2X продаж и снизить затраты на поддержку на 50% за недели. Современные цифровые продажи и поездка поддержки сломаны. Несмотря на высокие инвестиции, чтобы улучшить их, клиенты по -прежнему долго ждут, чтобы разрешить свои запросы агентами поддержки, в то время как покупатели сталкиваются с нерелевантными полями со стороны продаж. Alltius трансформирует продажи, поддержку и взаимодействие с клиентами с помощниками по искусственному интеллекту, которые помогают агентам по продажам продавать больше, агенты поддержки закрывают билеты и клиенты находят информацию, которая им нужна. Клиенты Alltius увидели увеличение продаж в 2 раза, на 1,9 раза в отклонении билетов на самообслуживание и 5 раза в время разрешения билетов в течение нескольких недель после реализации. Alltius работает крупнейшими организациями в области страхования, финансовых услуг, SaaS, консалтинга и многого другого. Alltius отличается от проектов DIY, традиционного чата и других инструментов искусственного интеллекта с его комплексными функциями и возможностями: * Универсальность с точки зрения вариантов создания ИТ -источников знаний по искусственным технологиям: Alltius интегрируется с широким спектром источников, включая API, URL -адреса, документы, билеты, видео, структурированные базы данных, изображения, диаграммы и многое другое. Навыки: он способен выполнять различные задачи, такие как ответы на запросы, создание продаж, сравнение данных, написание в базах данных, создание билетов, маркировка и составление электронных писем. Каналы: AI -чат -боты могут быть развернуты в различных каналах, включая API, виджеты, Slack и другие. * Время до ценности: Alltius обеспечивает рентабельность инвестиций в течение нескольких недель с возможностью создания и обучения помощников по искусственному интеллекту за считанные минуты, тестировать и жить в день, чтобы получить информацию о клиентах, рекомендации по улучшению продуктов и многое другое с 1-го дня, а также часто задаваемые вопросы и многое другое. * Точность: используйте Gen Ai Assistants, которые не содержат галлюцинации с нашими расширенными технологиями сегментации и знаний. * Эффективность затрат: развернуть помощников по ИИ по 1/10-й стоимости проектов DIY с эффективным кэшированием, самостоятельными решениями и рабочими процессами без LLM. * Масштабируемость: работайте в объемах масштаба Enterprise с комфортным управлением более 100 тысяч запросов в день. * Безопасность: чрезвычайно безопасная платформа с SOC2 Type 2 и сертифицированными решениями ISO, с необязательным частным облаком для окончательной защиты данных. Наряду с платформой, экспертная команда Alltius с экспертами по искусственным интеллекту из CMU, BCG, Google, Meta и больше работы вместе с вами, чтобы достичь ваших целей Gen AI. Помочь каждому лидеру или клиенту; Мгновенно, легко с Alltius.
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизируйте любое взаимодействие с клиентами. VOCALLS — это корпоративная диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая автоматизирует взаимодействие с клиентами как онлайн, так и офлайн, обеспечивая расширенный клиентский опыт, что позволяет экономить деньги и увеличивать доходы. Наши решения искусственного интеллекта предназначены для эффективного управления как входящими, так и исходящими повторяющимися взаимодействиями с клиентами, чтобы агенты могли сосредоточиться на более сложных задачах. ИИ может работать круглосуточно, быстро обрабатывая запросы клиентов посредством голоса, чата и электронной почты. * Voicebot: увеличение количества исходящих и входящих звонков. * Чат-бот: привлекайте больше клиентов. * Emailbot: перераспределите время, затрачиваемое на чтение и назначение электронных писем. * LiveTranslate: переводите в реальном времени, чтобы агенты могли помочь каждому клиенту. Наши эксперты тесно сотрудничают с клиентами, чтобы разработать решение, которое соответствует их потребностям и текущему набору технологий, включая IVR, CRM, телефонию и CCaaS. Мы предлагаем постоянную поддержку для обеспечения оптимальной производительности.
ChatrHub
chatrhub.com
Есть лучший способ обслуживать ваших клиентов. Простые, но мощные омниканальные решения для быстрого и экономичного привлечения клиентов. ChatrHub — это омниканальная система искусственного интеллекта. решение для чат-ботов и живых агентов. Объедините свои телефоны, текстовые сообщения, виджет веб-сайта, социальные сети, электронную почту и командный чат в одном человеке и ИИ. платформа с электроприводом. С ЧатрХабом... * Автоматически общайтесь и отправляйте текстовые сообщения клиентам. * Используйте заранее разработанные или настраиваемые рабочие процессы разговора. * Начните работу с простым в установке виджетом чата и добавляйте его куда угодно! * Перенос разговоров из чат-бота с искусственным интеллектом в живого агента. * Измеряйте коэффициенты конверсии и разрешения и используйте данные для улучшения. * Поддерживать центральное хранилище разговоров для дальнейшего использования.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременно как консьерж-служба самообслуживания первой линии, который помогает клиентам помочь себе самим, и как изящный виртуальный помощник, который помогает повысить эффективность агентов по обслуживанию клиентов. Интуитивно понятный агентский центр Heyday доступен на любом устройстве, поэтому вы можете радовать клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. С Heyday вы можете: * Автоматизируйте ответы на запросы в службу поддержки клиентов, квалифицируйте клиентов и автоматически сортируйте более сложные вопросы, чтобы передать их нужному агенту. * Сотрудничайте с единым почтовым ящиком команды, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. * Создавайте корзины покупок на лету прямо в чате благодаря мощной интеграции электронной коммерции. * Собирайте ценную информацию о клиентах, чтобы обогатить свою CRM. * Создавайте шаблоны или используйте быстрые ответы, рекомендованные ИИ, чтобы повысить эффективность и сэкономить время. * Ретаргетируйте клиентов на высоко персонализированном уровне с помощью уведомлений об отслеживании заказов, дополнительных продажах продуктов, опросах удовлетворенности клиентов и т. д. * Настройте уведомления своего агента, чтобы ничего не пропустить * И многое другое! Heyday открывает новую эру живого чата. Загрузите сегодня и наделите свою команду обслуживания клиентов сверхспособностями искусственного интеллекта.
babelforce
babelforce.com
Babelforce — это компонуемая голосовая платформа, объединяющая агентов и автоматизацию. Наша платформа дает вам возможность создавать тот клиентский опыт, о котором вы всегда мечтали, с помощью инструментов, которые может использовать каждый. Если вы можете нарисовать это на доске, вы можете построить это с помощью Babelforce. * Автоматизируйте 90% рутинных задач. * Экономия в размере 1 миллиона евро на 50 рабочих местах агентов. * Развертывание VoiceBots на более чем 70 языках. * Создание самообслуживания и автоматизации рабочих процессов. * Добавьте CCaaS корпоративного уровня в Zendesk и другие решения.
Mercury
mercury.ai
Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в WhatsApp и Facebook Messenger. Используя диалоговый искусственный интеллект, чтобы снять бремя повторяющихся запросов на обслуживание с команд, работающих с клиентами, Mercury освобождает живых агентов, чтобы они могли сосредоточиться на более сложных сценариях использования. Интеграция без кода с поставщиками CRM, платформами электронной коммерции и инструментами дизайна разговоров позволяет легко подключиться к Mercury. Это дает нетехническим командам возможность создавать сложную автоматизацию обслуживания с минимальными накладными расходами на настройку и быстрым выводом продукта на рынок, а также без почасовой оплаты для агентов поддержки в чате.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX — компания-разработчик программного обеспечения, которая предлагает предприятиям возможности голосового искусственного интеллекта, подобные Alexa, для оптимизации своего телефонного канала для лучшего обслуживания клиентов. Flip CX поддерживается Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen и Forum Ventures.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole помогает разработчикам создавать веб-/мобильные приложения и выполнять веб-автоматизацию с помощью подсказок. Он предлагает пакет NPM, который разработчики могут установить на свои локальные машины. Мы запускаем CLI с бесконечным контекстом и двумя автономными агентами искусственного интеллекта.
Kenyt
kenyt.ai
Продукт Kenyt.AI — это диалоговая платформа взаимодействия с клиентами, помогающая предприятиям глубоко взаимодействовать со своими клиентами посредством высококачественного человеческого опыта. Чат-боты и голосовые роботы Kenyt поддерживают несколько языков и обеспечивают превосходное взаимодействие с клиентами благодаря усовершенствованному механизму искусственного интеллекта с точностью 95 %, что намного выше, чем в среднем по отрасли. Система состоит из нескольких многократно используемых рабочих процессов, таких как выбор товара на портале электронной коммерции, обработка платежей, бронирование встреч и т. д., и в то же время создание постоянного обратного канала для маркетинга через приложения для обмена сообщениями. Поскольку в течение следующих нескольких лет компьютерные технологии перейдут от сенсорного ввода/печати к чату и голосовой связи, Kenyt.AI с его глубоким интеллектом в области разговоров и рабочих процессов лучше всего подходит для предоставления высококачественного общения компаниям во всем мире, извлекая выгоду из рыночных возможностей стоимостью более 5 миллиардов долларов. /год. Команда основателей состоит из ИИТ Рурки и ИИТ Мумбаи, каждый из которых имеет 15-летний опыт работы в соответствующей отрасли.
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge является предпочтительным поставщиком решений в области гиперавтоматизации, роботизированной автоматизации процессов и автоматизации ИТ. Его высокоразвитый интеллектуальный RPA объединяет все основные возможности, необходимые для автоматизации предприятия, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, чат-бот, ETL, готовые интеграции API и автоматизация ИТ. AutomationEdge уже предоставила свое инновационное решение крупным транснациональным корпорациям по всему миру, таким как American Express, Capita, Coty, ICICI Lombard, HDFC Life, Smart Dubai Government, Mashreq Bank и Genpact, и это лишь некоторые из них. AutomationEdge помогает организациям автоматизировать рутинные, повторяющиеся задачи, основанные на правилах, в различных вертикалях, будь то отдел кадров, ИТ, фронт-офис, средний офис или бэк-офис. AutomationEdge указан в Salesforce AppExchange и BMC Marketplace.
Texthub
texthubai.com
Ищете инструмент, который поможет вам создавать потрясающий код, изображения и текст? Не ищите ничего, кроме Texthub AI! Наша удобная платформа использует возможности искусственного интеллекта для воплощения ваших идей в жизнь. Попробуйте Texthub AI сегодня и начните творить!
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с помощью изображений. * Функция рекомендаций по продуктам с помощью искусственного интеллекта побуждает клиентов покупать больше, увеличивая ценность каждой продажи. * Ежедневные акции и акции на новые поступления ускоряют оборачиваемость запасов и побуждают клиентов исследовать ваш магазин. * Умные часто задаваемые вопросы освобождают вашу команду обслуживания клиентов и уменьшают количество отказов от корзин. * Функция опроса Upsy собирает ценные отзывы клиентов, чтобы помочь вам оптимизировать свой бизнес.
Supervity
supervity.ai
Supervity (ранее Techforce.ai) позволяет бизнес-командам быстрее достигать результатов, позволяя им быстро автоматизировать работу и обмениваться знаниями с помощью AI Coach. Сегодня более 12 000 бизнес-пользователей – от солидных корпораций до быстрорастущих стартапов – используют платформу Supervity с поддержкой искусственного интеллекта без кода, которая изменила рабочее место. Варианты использования различаются в зависимости от отрасли и бизнес-функции, помогая компаниям улучшить результаты продаж до 30 % и повысить операционную производительность до 70 %. Решения, предлагаемые Supervity, могут охватывать бизнес-процессы компаний-разработчиков программного обеспечения и их клиентов. Решение поддерживает интеграцию на основе пользовательского интерфейса и API для бизнес-команд, позволяющую автоматизировать ручную работу. Платформа построена на основе командного сотрудничества, позволяющего пользователям создавать и делиться с коллегами и клиентами средствами автоматизации без программирования в качестве цифровых навыков многократного использования. Supervity также позволяет компаниям, ориентированным на продукты, помогать своим конечным пользователям быстрее достигать результатов с помощью AI Coach. Это одна из немногих компаний, которая предлагает встроенные возможности RPA, Conversational AI и OCR AI «как услуга» в модели с белой маркировкой. В настоящее время компания работает с крупными системными интеграторами, такими как KPMG, IBM и Accenture, и создает отраслевые решения в сегментах финансовых услуг, здравоохранения и федерального рынка.
Neocom.ai
neocom.ai
Мы — Neocom, динамичная и молодая Saas-компания, стремящаяся предоставить каждому онлайн-покупателю превосходное качество обслуживания. Мы помогаем бизнесу помогать своим клиентам. Мы — исключительная команда с обширным опытом, вооруженная новейшими технологиями. Наше решение для управляемых продаж на основе искусственного интеллекта позволяет вам привлечь посетителей и позволить им найти свой идеальный продукт на вашем веб-сайте. Кроме того, вы можете связаться с ними через функцию автоматической электронной почты и проанализировать данные первой и нулевой сторон, которые вы собрали на платформе Neocom. Это приводит к большему участию, более высоким коэффициентам конверсии, более высокому AOV и меньшей отдаче. Вы также можете оптимизировать другие отделы, такие как маркетинг или закупки, используя информацию, полученную с помощью Neocom.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius — это платформа взаимодействия с клиентами без кода для электронной коммерции и розничной торговли, основанная на искусственном интеллекте. Их решение искусственного интеллекта постоянно учится и развивается в результате каждого взаимодействия в сети клиентов, используя более 50 готовых сценариев использования, настраиваемые процессы и интеграции, чтобы помочь клиентам быть довольными. Они работают с дальновидными предприятиями электронной коммерции и розничной торговли по всему миру, такими как ON, Selfridges, G-Star, Volcom, Mytheresa и многими другими, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов в Интернете. С DigitalGenius они: * Обеспечьте беспрепятственный путь покупателя для клиентов электронной коммерции. * Добейтесь совершенства и будущего роста с помощью искусственного интеллекта для электронной коммерции. * Уверенно справляйтесь с непредсказуемыми и сезонными скачками объема. * Активно решать и решать проблемы до того, как клиенты свяжутся с ними. * Оправдать ожидания потребителей онлайн и офлайн. * Внедряйте и используйте масштабную автоматизацию электронной коммерции. * Предоставьте агентам возможность успешно обслуживать клиентов в каждой точке взаимодействия. * Быстрое достижение нулевого количества невыполненных работ с помощью автоматизации невыполненных работ. Они помогают компаниям обеспечить исключительный уровень обслуживания клиентов благодаря: * Постоянно развивающаяся и совершенствующаяся платформа искусственного интеллекта для электронной коммерции, созданная на основе опыта дальновидных предприятий электронной коммерции по всему миру. * Более 50 готовых вариантов использования специально для электронной коммерции, позволяющих легко справляться с сезонными и непредсказуемыми всплесками активности. * Активное взаимодействие, предоставляющее актуальную информацию о доставке и возврате. * Передовой опыт, полученный в сети самых инновационных компаний электронной коммерции, позволяющий адаптировать ответы и подходы. * Настраиваемые интеграции и процессы, адаптированные к требованиям клиентов. Легкий доступ к DigitalGenius: * Облачные технологии (SaaS) * Всегда включен: 24/7 365 * Доступно несколько языков * Настройте за 1 неделю без интеграции кода или с низким уровнем интеграции кода. * Независимость от каналов: самообслуживание, электронная почта, боты, агенты, упреждающие продажи, предварительные продажи и голосовая связь.
Cognigy
cognigy.com
Cognigy совершает революцию в сфере обслуживания клиентов, используя самые передовые технологии искусственного интеллекта на рынке. Удостоенное наград решение Cognigy.AI позволяет компаниям предоставлять мгновенные, персонализированные услуги исключительного качества на любом языке и по любому каналу. Идеально сочетая генеративный и диалоговый ИИ для создания ИИ-агентов, Cognigy формирует будущее обслуживания клиентов, повышая удовлетворенность клиентов и поддерживая сотрудников в режиме реального времени. Cognigy.AI, созданная на основе ведущей в мире платформы диалогового ИИ, предлагает обслуживание клиентов нового поколения с помощью набора готовых решений, включая агентов голосового ИИ, агентов ИИ цифрового чата и второго пилота агента. Платформа, оснащенная десятками предварительно обученных навыков, безупречно работает с существующими корпоративными системами и учится у ваших агентов, давая им сверхспособности. Более 1000 брендов по всему миру доверяют Cognigy и ее обширной партнерской сети создание агентов по обслуживанию клиентов с использованием искусственного интеллекта для своего бизнеса. Впечатляющий портфель клиентов Cognigy по всему миру включает Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz и Toyota.
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — голосовой бот с искусственным интеллектом для корпоративных контакт-центров. Созданный специально для предприятий, особенно в сфере финансовых услуг, голосовой бот Fundamento с искусственным интеллектом может обрабатывать сложные разговоры с клиентами с помощью лучших в своем классе моделей извлечения сущностей. Fundamento — это компания, финансируемая Google, и она активно сотрудничает с такими компаниями, как Hero FinCorp, IIFL, Paisabazaar, над революционным улучшением эффективности прибылей и убытков за счет увеличения масштаба и значительного снижения затрат. Клиенты Fundamento получают следующие преимущества: - Снижение затрат до 60% всего за 12 месяцев. - Беспрецедентное улучшение оптимизации воронки продаж. - Значительное снижение АГТ - Непоколебимое внимание к CSAT и CX Как? Виртуальный агент Fundamento интуитивно понятен и легко преодолевает распространенные проблемы, такие как задержка, ошибки преобразования речи в текст (STT) и языковые сложности, которые обычно наблюдаются у конкурентов. Его система также может умело обрабатывать неструктурированные, сложные данные, переводя, расшифровывая и понимая намерения клиентов на каждом шагу. Fundamento работает с предприятиями в различных сценариях использования, от простых до сложных, на протяжении всего жизненного цикла клиента: - Обслуживание клиентов - Ведущая квалификация - Управление воронкой - Коллекции - Проверка данных
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — виртуальный помощник по закрытию сделок на базе искусственного интеллекта для титульных компаний! Она умна, находчива и всегда готова помочь: * Служба поддержки клиентов: отвечает на общие вопросы и вопросы по конкретным файлам 24/7/365 для Resware, SoftPro и RamQuest. * Ввод заказов: открывает новые заказы в системе производства программного обеспечения Resware, круглосуточно и без выходных. * Закрытие: создает смету затрат на закрытие сделки для покупателя и чистые таблицы продавцов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (только ResWare). * Обработка: собирает и обрабатывает информацию о продавце/покупателе через смарт-формы Alanna. * Поддержка: активно отправляет текстовые сообщения и электронные письма всем сторонам транзакции. * Продажи: расширяет возможности массовых маркетинговых кампаний с помощью текстовых сообщений для маркетинга после закрытия, удержания клиентов и нового бизнеса. * Маркетинг: выступает в качестве представителя вашего бренда, проводя потребителей через процесс оформления титула.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines — лидер в области гуманизации искусственного интеллекта, создавая автономно анимированных цифровых людей, которые дают организациям возможность переосмыслить опыт клиентов в современных цифровых мирах и метавселенной. Soul Machines — единственная компания с запатентованной технологией цифрового мозга и автономной анимации, обеспечивающей все возможности и качество взаимодействия человека и машины гибким, понятным и беспрецедентным способом.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai — это инструмент искусственного интеллекта, который функционирует как виртуальный телефонный агент. Он предлагает возможности круглосуточной обработки вызовов, гарантируя, что клиенты смогут подключиться в любое удобное для них время. Он разработан с учетом гибкости, позволяя пользователям эффективно адаптировать систему для удовлетворения своих конкретных потребностей. Одним из ключевых преимуществ Slang.ai является простота настройки, позволяющая быстро внедрить этот инструмент в существующую коммуникационную инфраструктуру бизнеса. Основное внимание в этом инструменте уделяется удовлетворению потребностей клиентов с целью улучшения качества обслуживания клиентов за счет надежного и быстрого выполнения их запросов и запросов. Slang.ai подходит для предприятий любого размера, стремящихся оптимизировать эффективность и результативность своих телекоммуникаций.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать запросы клиентов и отвечать на них в режиме реального времени, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря полной интеграции в существующий справочный центр и простой настройке SAAS First обеспечивает единообразное взаимодействие с брендом, одновременно сокращая время отклика и повышая удовлетворенность клиентов.
Posh AI
posh.ai
Posh — это компания, занимающаяся диалоговым искусственным интеллектом, поддерживаемая венчурным капиталом, которая возникла на базе лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института в 2018 году. Мы стремимся демократизировать доступ к банковскому делу и ускорить ответственное внедрение ИИ в финансовых учреждениях, изменив способы обслуживания своих сообществ и сотрудников. Мы трансформируем способы взаимодействия компаний финансовых услуг со своими клиентами и автоматизируем рабочие процессы контакт-центра. Наша платформа искусственного интеллекта охватывает каналы обмена сообщениями и голосовые сообщения.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — это облачный продукт, который использует технологии диалогового искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка для автоматизации взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Ее технология IVA обеспечивает быстрое, простое и персонализированное обслуживание благодаря лучшим в отрасли возможностям распознавания голоса и цифровых сообщений, создавая позитивное взаимодействие, которое способствует повышению удовлетворенности клиентов и сотрудников. Mosaicx делает диалоговый ИИ удивительно простым.
Mehery
mehery.com
Mehery — молодая компания, существующая всего год, создающая решения в цифровом пространстве. Он был основан командой технократов и технологов с совокупным опытом более 100 лет и обширным опытом в оцифровке корпоративных систем, цифровой трансформации крупных предприятий и создании масштабируемых систем управления социальными сетями. Мехери родился из идеи демократизировать взаимодействие с клиентами – информативное, привлекающее, проактивное и реактивное во всех цифровых активах организации. Мы считаем, что правильная цифровизация и предоставление возможности использовать ее без кода и без цифрового маркетинга станут ключом к успеху предприятия в будущем. Наши клиенты – наши партнеры во взаимном успехе. Наше совместное путешествие только началось.
Mav
hiremav.com
Mav — первый SMS-помощник на базе искусственного интеллекта для торговых представителей, ориентированных на рост. Автоматизируйте общение с потенциальными клиентами и клиентами с помощью текстовых сообщений. Будь то планирование встреч, отбор потенциальных клиентов или отслеживание потенциальных клиентов, Мав занимается этим. Наймите Мэва и масштабируйте свой бизнес.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — это ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов, которая помогает компаниям масштабировать обслуживание клиентов с помощью диалогового и генеративного искусственного интеллекта. Будучи неизменным лидером на платформе обзора G2, наши передовые технологии и клиентоориентированная поддержка обеспечивают автоматизированное общение по всем каналам текстовой связи. Благодаря искусственному интеллекту, созданному и исследованному собственными силами, а также экспертной команде из 150 сотрудников, Ultimate включает в свою глобальную клиентскую базу игроков от DeepL до Deezer и от Zendesk до Zalando. Такие компании могут рассчитывать на достижение уровня автоматизации 60% в чате, электронной почте, обмене сообщениями и т. д. — на 109 языках, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В дополнение к нашему опыту измеримой рентабельности инвестиций и экономии средств для бизнеса, наш только что выпущенный продукт UltimateGPT использует ту же технологию генеративного искусственного интеллекта, что и ChatGPT, для обеспечения точной автоматизации поддержки за считанные минуты.
Brainwave
brainwave.so
Улучшите свой бизнес с помощью ИИ. Автоматизируйте взаимодействие с клиентами. Упростите сбор потенциальных клиентов и график встреч.
Automatorr
automatorr.com
В услуги Automatorr входит: * Специализированный набор талантов на постоянные, контрактные или временные должности. * Консультации, консультации и внедрение на всех этапах разработки, внедрения и поддержки решения. * Мы предлагаем полностью управляемые программные решения, которые решают конкретные отраслевые проблемы. Эти решения могут быть внедрены за считанные дни, экономичны и гарантируют возврат инвестиций. * Получите доступ к более чем 1000 экспертам через нашу онлайн-площадку для фрилансеров, чтобы заполнить пробелы в вашей организации или завершить проекты в рамках бюджета и в срок.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork — ведущий поставщик современного программного обеспечения для управления услугами, позволяющего ИТ-командам автоматизировать поддержку сотрудников и предоставление услуг с помощью искусственного интеллекта. Atomicwork объединяет ваших сотрудников, ИТ-системы, кадровые операции и автоматизацию бизнес-процессов, чтобы повысить производительность всей вашей организации. Atomicwork помогает вам повысить продуктивность сотрудников и эффективность предприятия, предоставляя вам возможности цифрового предприятия для всех бизнес-процессов с автоматизацией рабочих процессов на основе искусственного интеллекта.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum стремится помочь компаниям увеличить свои возможности в 10 раз и избавиться от повторяющихся задач с помощью помощников искусственного интеллекта Аркоса и Арчи в бэк-офисе. Ориентируясь на ценность для бизнеса, они стремятся сделать интеграцию технологий искусственного интеллекта в малый и средний бизнес простой, безопасной и доступной. Компания Arcanum, основанная в 2016 году, базируется в Веллингтоне, Новая Зеландия.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — технологическая компания CPaaS, которая предоставляет автоматизированные технологические решения на основе искусственного интеллекта через программируемые облачные платформы. Plum Voice позволяет клиентам выбирать из набора интеллектуальных виртуальных голосовых агентов (IVA) или индивидуальных решений — интерактивного голосового ответа (IVR), опросов, обработки платежей и т. д. — для автоматизации повторяющихся задач, взаимодействия с клиентами и бизнес-процессов для повышения эффективности затрат и экономия средств.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — это то, чем должен был быть диалоговый ИИ… Наша платформа корпоративного уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и запатентованных моделях большого языка (LLM), радикально меняет качество обслуживания клиентов благодаря самосовершенствующимся диалоговым агентам искусственного интеллекта. Наша миссия — демистифицировать искусственный интеллект, сделав его доступным и простым в использовании, предоставив предприятиям возможность использовать свои данные, масштабировать свои операции и повышать качество обслуживания клиентов. Сотрудничая с такими компаниями по всему миру, как Viva, Kaizen Gaming, Edenred и Allianz, Moveo.AI установила прочное присутствие в США, Греции и Бразилии. Благодаря глобальному охвату, охватывающему более 20 языков, наша платформа в настоящее время обслуживает базу пользователей, превышающую 2 миллиона активных пользователей в месяц.
Kait
kait.ai
KAIT, что означает Кувейтская технология искусственного интеллекта (ИИ), является первой диалоговой платформой на базе искусственного интеллекта в Кувейте и странах Персидского залива. Благодаря простой интеграции с каналами социальных сетей KAIT может вывести ваш бизнес на новый уровень обслуживания клиентов, маркетинга и продаж.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающее взаимодействие с клиентами в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, способствуя общению посредством обмена сообщениями на протяжении всего пути клиента. Предоставляя комплексное решение для предпродажной подготовки и поддержки клиентов, iAdvize преследует одну цель — связать бренды и их клиентов посредством содержательного общения. Крупные бренды, такие как Samsung, Nespresso, OtterBox, Hyundai и Decathlon, развернули платформу, чтобы увеличить свои онлайн-доходы, снизить эксплуатационные расходы, а также повысить лояльность и вовлеченность клиентов. Компания iAdvize, основанная в 2010 году, насчитывает 230 сотрудников в Бостоне, Париже, Дюссельдорфе и Нанте (штаб-квартира).
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и значительно снижает эксплуатационные расходы. Yellow.ai со штаб-квартирой в Сан-Матео обслуживает более 1000 предприятий, включая Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO. , Skoda Auto, в более чем 85 странах. Наша платформа построена на архитектуре с несколькими LLM и постоянно обучается более чем 16 миллиардам разговоров ежегодно, что позволяет компаниям предоставлять более высокий уровень обслуживания и строить долгосрочные отношения с клиентами. Компания Yellow.ai, основанная в 2016 году и имеющая офисы в шести странах, привлекла более 102 миллионов долларов США от инвесторов.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит документы, сообщения, задачи и многое другое. В дополнение к веб-интерфейсу Dash AI также имеет надежную интеграцию со Slack. Его можно добавить в каналы Slack компании, где он сможет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы. В настоящее время Dashworks интегрируется с более чем 20 приложениями в технологическом стеке компании.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai — это разговорная платформа искусственного интеллекта, которая помогает расширить возможности маркетинга и продаж за счет автоматизации разговоров, позволяющей захватывать, вовлекать, обсуждать, оценивать и планировать встречи с потенциальными клиентами в большом масштабе с помощью персонализированного двустороннего разговора по электронной почте, в чате на веб-сайте и в чате. SMS. Exceed.ai обнаруживает больше возможностей получения дохода с помощью вашего существующего конвейера, предоставляет вашим потенциальным клиентам лучший опыт и дает больше времени командам по продажам и маркетингу, чтобы сосредоточиться на выполнении наиболее эффективной работы, такой как построение отношений с потенциальными клиентами, ведение содержательных разговоров и закрытие сделок. Exceed интегрируется с вашей CRM и платформой автоматизации маркетинга.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как их знают и относятся к ним бренды, никогда не были такими высокими. В то же время бренды вынуждены делать больше с меньшими затратами и должны балансировать между экономией денег с помощью искусственного интеллекта и автоматизацией, одновременно обеспечивая потребителям опыт мирового уровня. Правильный опыт создает связи, лояльность и пожизненную ценность клиента. Программное обеспечение для обслуживания клиентов, построенное на билетах, не справляется с этим противоречием. И бренды, которые полагаются на программное обеспечение для продажи билетов, терпят неудачу в этой новой экономике. Раздутые стеки технологий. Дублирование билетов. Потребительское повторение и разочарование. Неуклюжие и растерянные агенты. Два неудачных опыта обслуживания приведут к потере клиента на всю жизнь. С удовольствием применяет ИИ по-другому, чтобы помочь коммерческим брендам предоставлять радикально персонализированное обслуживание клиентов на уровне консьержа в больших масштабах. С Gladly потребители помогают себе сами, когда хотят, а агенты по обслуживанию клиентов превращаются в супергероев, повышая эффективность и производительность. Каждый разговор в Gladly начинается с понимания клиента в режиме реального времени — кто он, его предпочтения, история разговоров и покупок с брендом, каждое взаимодействие в одном месте. А поскольку каждый встроенный канал — голосовая связь, электронная почта, SMS, чат, социальные сообщения, самообслуживание — у брендов есть единый поток общения со своими клиентами на протяжении всей жизни. Клиентами Gladly являются самые любимые бренды в мире: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty и Warby Parker. Эти и сотни других брендов используют Gladly для создания лояльных клиентов на всю жизнь благодаря глубоким связям.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Познакомьтесь с вашим «человекоподобным» помощником по маркетингу с искусственным интеллектом! «Человекоподобный» универсальный помощник по маркетингу с искусственным интеллектом, который пишет, создает и проектирует все ваши целевые страницы, рекламные видеоролики, рекламу, маркетинговые тексты, графику, пролистывание электронной почты, озвучку, сообщения в блогах, статьи, изображения и многое другое за считанные минуты. В ЛЮБОЙ нише и на ЛЮБОМ языке по ключевому слову. * Без каких-либо технических или дизайнерских навыков * Без непомерных комиссий за сложные инструменты. * Без затрат и траты времени на фрилансеров и агентства * Готов к использованию в вашем бизнесе * Или продавать своим клиентам с БОЛЬШОЙ прибылью. ИИ MarketingBlocks генерирует маркетинговые ресурсы высокого уровня, похожие на человеческие (текст, дизайн, видео, графика и т. д.)… настолько похожие на работу опытных маркетологов, что невозможно заметить разницу. То, на что у вас ушли дни или даже недели, теперь возможно всего за несколько минут с MarketingBlocks AI. С помощью этого революционного программного обеспечения вы можете просто ввести ключевое слово и позволить искусственному интеллекту создать ВСЕ, что вам нужно для вашего бизнеса – не только для вас, но и для ваших клиентов – и взимать с них большие деньги за ваши услуги.
Cogram
cogram.com
Cogram — это мощный инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации виртуальных встреч и упрощения процесса ведения заметок и назначения действий для профессионалов. Программное обеспечение расшифровывает встречи в режиме реального времени, суммирует разговоры и определяет действия, а также обеспечивает безопасность данных пользователей. Возможности Cogram включают автоматическое ведение протоколов и сводок, молниеносную настройку, полную интеграцию с CRM и корпоративную безопасность. Он также обеспечивает конфиденциальность пользователей, не сохраняя аудио- и видеозаписи встреч. Cogram — универсальный инструмент, который можно использовать для продаж, успеха клиентов, управления проектами и внутренних встреч. Наконец, Cogram позволяет легко приступить к работе за считанные минуты и предлагает ресурсы для успеха клиентов и соглашения об уровне обслуживания с учетом потребностей клиентов.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — это комплексная платформа, призванная помочь компаниям создавать рабочую силу с использованием искусственного интеллекта и управлять ею. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать широкий спектр задач: от продаж и маркетинга до поддержки клиентов и операций. Платформа предлагает сборщик без кода, позволяющий каждому легко создавать и развертывать мощные агенты искусственного интеллекта без необходимости передовых технических навыков.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетях, а также в интернет-магазине. Интеграция с ChatGPT для более гуманного взаимодействия с нашим чат-ботом.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Genesys Cloud CX меняет качество обслуживания клиентов. Он объединяет аналитические данные между командами, инструментами и взаимодействиями, поэтому у вас есть данные для легкого решения проблем клиентов. Встречайтесь со своими клиентами где угодно, в любое время, по любому каналу, используя набор цифровых каналов. * Автоматизируйте успешные результаты Упростите способы связи с клиентами по разным каналам. Благодаря интеллектуальной автоматизации на протяжении всего пути клиента вы можете использовать полученные данные и знания, чтобы предпринимать правильные действия в нужное время для достижения наилучших результатов. * Масштабные инновации Предоставьте своим сотрудникам и агентам колл-центра необходимую им информацию с помощью инструмента, созданного для повышения вовлеченности, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения производительности вашей команды. * Переосмыслите важные события Используйте Genesys Cloud CX как универсальное приложение для облачного центра обработки вызовов и легко расширяйте пакет за счет сотен интегрированных интеграций. Воспользуйтесь всеми преимуществами составной платформы взаимодействия с клиентами со сторонними интеграциями и приложениями, чтобы вы могли связаться с клиентами в любой момент и по любому каналу. Благодаря комплексному набору цифровых возможностей Genesys Cloud CX сотрудники колл-центра и клиенты могут беспрепятственно участвовать в общении по цифровым каналам, таким как чат, электронная почта, текстовые сообщения и социальные сети. Повышайте качество обслуживания клиентов с помощью ботов и прогнозирующего искусственного интеллекта (ИИ) и направляйтесь к оператору колл-центра, когда у клиентов возникают более сложные потребности. Genesys переосмысливает качество обслуживания клиентов с помощью инновационного программного обеспечения для колл-центров. Наш отмеченный наградами продукт Genesys Cloud CX развертывается за считанные дни, он интуитивно понятен в использовании и обновляется каждую неделю. Благодаря панелям мониторинга в реальном времени, простым инструментам управления и аналитике Genesys Cloud CX предоставляет информацию, необходимую для ведения вашего бизнеса. И вы перенесете свой контакт-центр и стратегию взаимодействия с клиентом в завтрашний день — независимо от того, где находятся ваши агенты и какие каналы они обслуживают.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — мировой лидер в области корпоративных коммуникаций. Сотни ведущих мировых брендов, включая HSBC, Chipotle и Virgin Media, используют нашу платформу Conversational Cloud для безопасного и ответственного взаимодействия с миллионами потребителей. Каждый месяц мы обеспечиваем миллиард диалоговых взаимодействий, предоставляя уникальный богатый набор данных и инструменты безопасности, позволяющие раскрыть возможности генеративного искусственного интеллекта и моделей большого языка для достижения лучших бизнес-результатов. С помощью решений LivePerson вы можете понять, чего хотят клиенты, подключиться к нужным каналам, помочь своим агентам и внедрить автоматизацию на базе искусственного интеллекта — и все это на службе вашего бизнеса и клиентов. Мы называем этот благотворный цикл «Разговорным маховиком», и он лежит в основе всего, что мы делаем.
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, привлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам. Платформа Haptik Conversational Commerce, стремящаяся создать самую привлекательную платформу диалоговой коммерции 21 века, позволяет брендам создавать восхитительные впечатления, повышающие коэффициенты конверсии на каждом этапе пути клиента. В число ведущих клиентов и партнеров Haptik входят KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA и Zurich Insurance и другие.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличения количества транзакций и повышения лояльности сотен миллионов пользователей каждый месяц. Фактически, Sendbird обеспечивает общение внутри приложения более чем 300 миллионами активных пользователей в месяц, отправляющих более 7 миллиардов сообщений в месяц 1200 клиентам по всему миру. Демо-версия Sendbird в действии здесь: https://sendbird.com/products/demos. Sendbird со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, поддерживается ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, август Capital, Клуб спонсоров, Всемирная инновационная лаборатория и Y Combinator.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — это платформа автоматизации самообслуживания, которая меняет способы взаимодействия компаний и расширения возможностей своих клиентов. Наша цифровая платформа, основанная в 2015 году с убеждением, что клиенты заслуживают лучшего, обеспечивает исключительное обслуживание клиентов по любому каналу и в любое время. Мы обслуживаем клиентов из разных отраслей, в первую очередь предприятий из списка Fortune 500, которые стремятся обеспечить положительный опыт работы с клиентами. Pypestream обслуживает средние и крупные компании в различных отраслях, таких как страхование, здравоохранение, путешествия, телекоммуникации, потоковая передача, финансовые услуги и электронная коммерция, которые стремятся обеспечить исключительный уровень обслуживания клиентов.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Dixa
dixa.com
Dixa позволяет компаниям предоставлять обслуживание клиентов таким, каким оно должно быть. Dixa помогает руководителям службы поддержки клиентов создавать удобные условия для клиентов и команд, повышающие лояльность. Dixa предоставляет командам единое представление обо всех разговорах, клиентам — удобство обращения по предпочитаемому ими каналу, а лидерам — аналитическую информацию для постоянного улучшения качества обслуживания. Платформа диалогового обслуживания клиентов Dixa сочетает в себе мощный искусственный интеллект и человеческий подход, обеспечивая высоко персонализированное обслуживание, которое масштабируется по мере роста вашего бизнеса. Команды и их клиенты выигрывают от большей удовлетворенности, а автоматизация помогает повысить эффективность и результативность обслуживания, что в конечном итоге обеспечивает реальную ценность для бизнеса. Специальная команда по работе с клиентами Dixa гарантирует, что вы быстро приступите к работе, и станет вашим партнером на пути к достижению того, что Dixa называет дружбой с клиентами. Dixa обеспечивает более 30 миллионов разговоров в год, и ей доверяют такие ведущие бренды, как Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print и Wistia. Узнайте больше, посетив dixa.com. Благодаря функциям распознавания клиентов Dixa позволяет узнать ваших клиентов в ту же секунду, как они к ним обращаются. Dixa делает это, отображая историю разговоров каждого клиента с вашей компанией на временной шкале, а также мгновенно историю их заказов. Это гарантирует, что команды будут иметь информацию, необходимую для более быстрого решения запросов клиентов, обеспечивая при этом более персонализированную поддержку. Гибкая ценовая политика и глобальная масштабируемость позволяют вам платить только за то, что вам нужно, и увеличивать или уменьшать масштаб без дополнительных затрат и усилий. Все типы разговоров (телефон, электронная почта, чат, Facebook Messenger, Instagram, Twitter и WhatsApp) помещаются в очереди и автоматически перенаправляются соответствующим агентам, а данные разговоров преобразуются в аналитику в реальном времени. Функции Dixa включают VoIP, IVR, обратный вызов, звонок по клику, запись звонков, автоматизацию, быстрые ответы, настраиваемые виджеты чата, отчеты в реальном времени и исторические отчеты, а также расширенную маршрутизацию. Удобный интерфейс и простая настройка Dixa созданы для улучшения работы агентов и позволяют командам сосредоточиться на клиенте, а не на программном обеспечении. Созданная для центров входящих вызовов, многоканальных контакт-центров и малого бизнеса по всему миру, Dixa предоставляет агентам инструменты для обеспечения исключительного обслуживания клиентов, что приводит к укреплению связей между брендами и клиентами.
Comm10
comm100.com
Comm100 — глобальный поставщик программного обеспечения для цифрового омниканального взаимодействия с клиентами для образовательных, государственных и коммерческих организаций всех размеров. С помощью Comm100 организации могут обеспечить превосходное цифровое обслуживание клиентов с помощью настраиваемого, ориентированного на ценность живого чата, безопасного обмена сообщениями, ботов на базе искусственного интеллекта и автоматизации в одной интегрированной консоли. Comm100 обеспечивает нулевое время простоя, самые высокие стандарты безопасности и автоматизацию искусственного интеллекта, что позволяет клиентам получать ответы в любое время и в любом месте.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai — ведущий поставщик передового искусственного интеллекта с десятилетним опытом оказания помощи предприятиям в реализации ценности бизнеса посредством безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта. Инновационная платформа компании, инструменты и решения без программирования используются для комплексного обслуживания клиентов и сотрудников, от автоматизированного до автоматизированного, а также для создания генеративных приложений с поддержкой искусственного интеллекта. Kore.ai использует открытый подход, позволяющий компаниям выбирать LLM и инфраструктуру, которые лучше всего соответствуют потребностям их бизнеса. Kore.ai, которому доверяют более 200 партнеров и 400 компаний из списка Fortune 2000, помогает им ориентироваться в своей стратегии в области искусственного интеллекта. Компания имеет обширный портфель патентов в области искусственного интеллекта и признана ведущими аналитиками лидером и новатором. Компания Kore.ai со штаб-квартирой в Орландо имеет сеть офисов для поддержки клиентов, в том числе в Индии, Великобритании, на Ближнем Востоке, в Японии, Южной Корее и Европе.
Boost.ai
boost.ai
Компания Boost.ai, стремящаяся обеспечить высочайшее качество обслуживания клиентов, находится в авангарде диалогового искусственного интеллекта корпоративного уровня. Boost.ai, стремящийся обеспечить беспрецедентное взаимодействие между людьми и организациями, использует передовые технологии для ответственного расширения границ искусственного интеллекта. Ее запатентованная самообучающаяся платформа искусственного интеллекта позволяет предприятиям автоматизировать взаимодействие в масштабе, повышая эффективность и добиваясь положительных результатов. Виртуальные агенты Boost.ai, которым доверяют предприятия в различных отраслях, постоянно поддерживают уровень разрешения выше 90 процентов, ежедневно автоматизируя тысячи взаимодействий. Основанная в 2016 году, Boost.ai поддерживается Nordic Capital и работает со штаб-квартирой в Санднесе, Норвегия, с глобальными офисами в таких городах, как Лос-Анджелес, Копенгаген и Лондон.
Espressive
espressive.com
Espressive предоставляет готовую к использованию цифровую рабочую среду на предприятии, которая снижает затраты, одновременно повышая качество обслуживания, производительность и удовлетворенность сотрудников с первого дня. Espressive Barista, наш виртуальный агент поддержки (VSA) для предприятий, сочетает в себе идеальное сочетание цифрового опыта, интеллекта и автоматизации, чтобы обеспечить сотрудникам самопомощь, превосходящую человеческие возможности, и повысить качество получения помощи на работе. Бариста берет на себя роль сервисного агента, сочетая лучший человеческий опыт с лучшими искусственным интеллектом. Используя запатентованную и специфичную для предметной области модель большого языка (LLM), «Языковое облако сотрудников», а также интеграцию с обобщенными LLM, Barista автоматизирует решение вопросов, проблем и запросов сотрудников с помощью персонализированного опыта, что приводит к принятию сотрудниками от 80 до 85 % и сокращение количества обращений в службу поддержки с 50% до 70%.
Hyro
hyro.ai
Hyro соединяет мир, проводя тысячи разговоров с помощью искусственного интеллекта одновременно. Как компания адаптивных коммуникаций №1, мы превращаем сложные данные в простой диалог с помощью автоматизации естественного языка и компьютерной лингвистики. Предприятия по всей территории США, в том числе Baptist Health, Mercy Health и Rent.com, доверяют Hyro замену своих жестких, основанных на намерениях чат-ботов и систем IVR на адаптивные диалоговые возможности, простые, быстрые и масштабируемые. Наше видение состоит в том, чтобы автоматизировать цифровое взаимодействие в любой диалоговой обстановке, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы компании могли легко общаться, повышать конверсию и попутно собирать полезную информацию о клиентах.
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