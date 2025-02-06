Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

Alltius

alltius.ai

Alltius - это платформа Genai, которая без особых усилий поддерживает корпоративные приложения, веб -сайты и контактные центры. С Alltius вы можете создать умелых, безопасных и точных помощников по искусственному интеллекту, которые могут 2X продаж и снизить затраты на поддержку на 50% за недели. Современные цифровые продажи и поездка поддержки сломаны. Несмотря на высокие инвестиции, чтобы улучшить их, клиенты по -прежнему долго ждут, чтобы разрешить свои запросы агентами поддержки, в то время как покупатели сталкиваются с нерелевантными полями со стороны продаж. Alltius трансформирует продажи, поддержку и взаимодействие с клиентами с помощниками по искусственному интеллекту, которые помогают агентам по продажам продавать больше, агенты поддержки закрывают билеты и клиенты находят информацию, которая им нужна. Клиенты Alltius увидели увеличение продаж в 2 раза, на 1,9 раза в отклонении билетов на самообслуживание и 5 раза в время разрешения билетов в течение нескольких недель после реализации. Alltius работает крупнейшими организациями в области страхования, финансовых услуг, SaaS, консалтинга и многого другого. Alltius отличается от проектов DIY, традиционного чата и других инструментов искусственного интеллекта с его комплексными функциями и возможностями: * Универсальность с точки зрения вариантов создания ИТ -источников знаний по искусственным технологиям: Alltius интегрируется с широким спектром источников, включая API, URL -адреса, документы, билеты, видео, структурированные базы данных, изображения, диаграммы и многое другое. Навыки: он способен выполнять различные задачи, такие как ответы на запросы, создание продаж, сравнение данных, написание в базах данных, создание билетов, маркировка и составление электронных писем. Каналы: AI -чат -боты могут быть развернуты в различных каналах, включая API, виджеты, Slack и другие. * Время до ценности: Alltius обеспечивает рентабельность инвестиций в течение нескольких недель с возможностью создания и обучения помощников по искусственному интеллекту за считанные минуты, тестировать и жить в день, чтобы получить информацию о клиентах, рекомендации по улучшению продуктов и многое другое с 1-го дня, а также часто задаваемые вопросы и многое другое. * Точность: используйте Gen Ai Assistants, которые не содержат галлюцинации с нашими расширенными технологиями сегментации и знаний. * Эффективность затрат: развернуть помощников по ИИ по 1/10-й стоимости проектов DIY с эффективным кэшированием, самостоятельными решениями и рабочими процессами без LLM. * Масштабируемость: работайте в объемах масштаба Enterprise с комфортным управлением более 100 тысяч запросов в день. * Безопасность: чрезвычайно безопасная платформа с SOC2 Type 2 и сертифицированными решениями ISO, с необязательным частным облаком для окончательной защиты данных. Наряду с платформой, экспертная команда Alltius с экспертами по искусственным интеллекту из CMU, BCG, Google, Meta и больше работы вместе с вами, чтобы достичь ваших целей Gen AI. Помочь каждому лидеру или клиенту; Мгновенно, легко с Alltius.