Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников - Самые популярные приложения - Сен-Пьер и Микелон

Alltius

alltius.ai

Alltius — это платформа GenAI, которая легко обеспечивает работу корпоративных приложений, веб-сайтов и контакт-центров. С помощью Alltius вы можете создавать умелых, безопасных и точных помощников с искусственным интеллектом, которые за несколько недель смогут увеличить продажи в 2 раза и сократить расходы на поддержку на 50%. Современные цифровые продажи и поддержка не работают. Несмотря на значительные инвестиции в их улучшение, клиенты по-прежнему долго ждут решения своих вопросов от агентов поддержки, в то время как покупатели сталкиваются с неуместными предложениями со стороны торговых агентов. Alltius преобразует продажи, поддержку и взаимодействие с клиентами с помощью ИИ-помощников, которые помогают торговым агентам продавать больше, агентам поддержки закрывать заявки, а клиенты находить необходимую информацию. За несколько недель после внедрения клиенты Alltius наблюдали увеличение продаж в 2 раза, отклонения заявок самообслуживания в 1,9 раза и времени разрешения заявок в 5 раз. Alltius поддерживает крупнейшие организации в сфере страхования, финансовых услуг, SaaS, консалтинга и многого другого. Alltius отличается от DIY-проектов, традиционных чат-ботов и других инструментов искусственного интеллекта своими комплексными функциями и возможностями: * Универсальность с точки зрения возможностей создания помощников с искусственным интеллектом. Источники знаний: Alltius интегрируется с широким спектром источников, включая API, URL-адреса, документы, билеты, видео, структурированные базы данных, изображения, диаграммы и многое другое. Навыки: он способен выполнять разнообразные задачи, такие как ответы на запросы, создание коммерческих предложений, сравнение данных, запись в базы данных, создание билетов, маркировка и составление электронных писем. Каналы: чат-боты с искусственным интеллектом можно развертывать в различных каналах, включая API, виджеты, Slack и другие. * Время окупаемости: Alltius обеспечивает окупаемость инвестиций в течение нескольких недель благодаря возможности создавать и обучать ИИ-помощников за считанные минуты, тестировать и запускать их в эксплуатацию за день. Получать информацию о клиентах, рекомендации по улучшению продукта и многое другое с первого дня. Автоматически обновлять часто задаваемые вопросы и многое другое. * Точность: используйте помощников Gen AI, которые не страдают галлюцинациями благодаря нашим передовым технологиям сегментации и знаний. * Экономическая эффективность: развертывание ИИ-помощников за 1/10 стоимости самостоятельных проектов с эффективным кэшированием, самостоятельными решениями и рабочими процессами, не связанными с LLM. * Масштабируемость: работайте в масштабах предприятия, комфортно управляя более чем 100 тысячами запросов в день. * Безопасность: чрезвычайно безопасная платформа с решениями, сертифицированными по стандарту SOC2 Type 2 и ISO, а также с дополнительным частным облаком для максимальной защиты данных. Наряду с платформой, команда экспертов alltius, включающая экспертов по искусственному интеллекту из CMU, BCG, Google, Meta и других компаний, работает вместе с вами для достижения ваших целей Gen AI. Оказывать помощь каждому лиду или клиенту; мгновенно, легко с помощью alltius.