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Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников - Самые популярные приложения - Малави
Интеллектуальные виртуальные помощники (IVA), также известные как виртуальные агенты и цифровые сотрудники, позволяют компаниям взаимодействовать со своими клиентами или клиентами в диалоговой форме. Эти взаимодействия имитируют человеческие разговоры и характеризуются естественным течением. Одно из основных различий между IVA и обычным программным обеспечением для чат-ботов заключается в сложности их разговорных способностей. В то время как чат-боты обычно работают на основе заранее подготовленных ответов и изо всех сил пытаются понять несколько намерений в рамках одного взаимодействия, IVA используют расширенные возможности обработки естественного языка (NLP) для интерпретации широкого спектра намерений из одного высказывания. Более того, IVA могут понимать ответы, для которых они не были явно запрограммированы, благодаря своим алгоритмам машинного обучения и глубокого обучения. Это позволяет им постоянно совершенствовать свое понимание различных словарей, включая разговорный язык, и со временем давать более точные и контекстуально релевантные ответы. Кроме того, IVA могут адаптировать ответы на основе сегментации пользователей или другой предоставленной информации, тем самым предоставляя персонализированную помощь. IVA часто специализируются на конкретных должностях или сценариях использования, таких как маркетинг, обслуживание клиентов и продажи. Они также обладают способностью интегрироваться с существующими бизнес-системами, такими как программное обеспечение CRM, что позволяет им использовать созданные человеком данные в качестве входных данных для обновления этих систем. Чтобы быть классифицированным как интеллектуальный виртуальный помощник, продукт должен соответствовать нескольким критериям: * НЛП или распознавание речи: способность понимать разговорные запросы с помощью технологий обработки естественного языка или распознавания речи. * Редактирование потока разговоров: предоставление пользователям инструментов для редактирования потоков разговоров, позволяющих настраивать и оптимизировать взаимодействие. * Анализ разговоров: предлагает такие инструменты, как информационные панели или отчеты, для анализа разговоров, что позволяет компаниям получить представление о взаимодействии пользователей и повысить производительность. * Человеческая маршрутизация: возможность при необходимости направлять разговоры к людям-агентам, обеспечивая плавную эскалацию сложных запросов или ситуаций, требующих вмешательства человека. * Возможности «человек-в-контуре»: включение возможностей «человек-в-контуре» для поддержания точности и жизнеспособности, позволяя человеческий надзор или вмешательство для исправления ошибок или улучшения производительности по мере необходимости. Соответствуя этим критериям, IVA позволяют компаниям предоставлять более персонализированное, эффективное и привлекательное обслуживание клиентов через диалоговые интерфейсы.
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IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-N...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — это комплексная платформа, призванная помочь компаниям создавать рабочую силу с использованием искусственного интеллекта и управлять ею. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать широкий спектр задач: от продаж ...
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, привлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам. Платформа Haptik Conversational Commerce, стремящаяся создать самую привлекательную платформу диало...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспреце...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Познакомьтесь с вашим «человекоподобным» помощником по маркетингу с искусственным интеллектом! «Человекоподобный» универсальный помощник по маркетингу с искусственным интеллектом, который пишет, создает и проектирует все ваши целевые страницы, рекламные видеоролики, рекламу, маркетинговые тексты, г...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличен...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines — лидер в области гуманизации искусственного интеллекта, создавая автономно анимированных цифровых людей, которые дают организациям возможность переосмыслить опыт клиентов в современных цифровых мирах и метавселенной. Soul Machines — единственная компания с запатентованной технологией ...
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуж...
Cogram
cogram.com
Cogram — это мощный инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации виртуальных встреч и упрощения процесса ведения заметок и назначения действий для профессионалов. Программное обеспечение расшифровывает встречи в режиме реального времени, суммирует разговоры и опреде...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Gen...
Texthub
texthubai.com
Ищете инструмент, который поможет вам создавать потрясающий код, изображения и текст? Не ищите ничего, кроме Texthub AI! Наша удобная платформа использует возможности искусственного интеллекта для воплощения ваших идей в жизнь. Попробуйте Texthub AI сегодня и начните творить!
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как бренды их знают и относятся к ним, никогда не были такими высокими. В то же вре...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole помогает разработчикам создавать веб-/мобильные приложения и выполнять веб-автоматизацию с помощью подсказок. Он предлагает пакет NPM, который разработчики могут установить на свои локальные машины. Мы запускаем CLI с бесконечным контекстом и двумя автономными агентами искусственного инте...
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организа...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — это ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов, которая помогает компаниям масштабировать обслуживание клиентов с помощью диалогового и генеративного искусственного интеллекта. Будучи неизменным лидером на платформе обзора G2, наши передовые технологии и клиентоориентирова...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать за...
Kait
kait.ai
KAIT, что означает Кувейтская технология искусственного интеллекта (ИИ), является первой диалоговой платформой на базе искусственного интеллекта в Кувейте и странах Персидского залива. Благодаря простой интеграции с каналами социальных сетей KAIT может вывести ваш бизнес на новый уровень обслуживан...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобно...
Brainwave
brainwave.so
Улучшите свой бизнес с помощью ИИ. Автоматизируйте взаимодействие с клиентами. Упростите сбор потенциальных клиентов и график встреч.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов на базе искусственного интеллекта, ориентированный на повышение взаимодействия с клиентами посредством автоматизации разговоров. Он включает в себя множество инструментов для создания и управления автоматизированными чат-ботами для разнообразного взаимодействия с кли...
Comm10
comm100.com
Comm100 — глобальный поставщик программного обеспечения для цифрового омниканального взаимодействия с клиентами для образовательных, государственных и коммерческих организаций всех размеров. С помощью Comm100 организации могут обеспечить превосходное цифровое обслуживание клиентов с помощью настраив...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающее взаимодействие с клиентами в любом масштабе на базе Trusted Gene...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...
Dixa
dixa.com
Dixa позволяет компаниям предоставлять обслуживание клиентов таким, каким оно должно быть. Dixa помогает руководителям службы поддержки клиентов создавать удобные условия для клиентов и команд, повышающие лояльность. Dixa предоставляет командам единое представление обо всех разговорах, клиентам — у...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии диалогового искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонк...
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — мировой лидер в области корпоративных коммуникаций. Сотни ведущих мировых брендов, включая HSBC, Chipotle и Virgin Media, используют нашу платформу Conversational Cloud для безопасного и ответственного взаимодействия с миллионами потребителей. Каждый месяц мы обеспечиваем миллиард диало...
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизируйте любое взаимодействие с клиентами. VOCALLS — это корпоративная диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая автоматизирует взаимодействие с клиентами как онлайн, так и офлайн, обеспечивая расширенный клиентский опыт, что позволяет экономить деньги и увеличивать доходы. На...
ChatrHub
chatrhub.com
Есть лучший способ обслуживать ваших клиентов. Простые, но мощные омниканальные решения для быстрого и экономичного привлечения клиентов. ChatrHub — это омниканальная система искусственного интеллекта. решение для чат-ботов и живых агентов. Объедините свои телефоны, текстовые сообщения, виджет веб-...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, SaaS-платформа для диалогового искусственного интеллекта, это среда разработки и выполнения для продуктивных команд. Найдите несколько ярлыков ниже: * Голосовой бот и контакт-центр * Многоязычный бот * Бот для обмена мгновенными сообщениями * Производительность и улучшения ботов * Сотрудничес...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит док...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — это платформа автоматизации самообслуживания, которая меняет способы взаимодействия компаний и расширения возможностей своих клиентов. Наша цифровая платформа, основанная в 2015 году с убеждением, что клиенты заслуживают лучшего, обеспечивает исключительное обслуживание клиентов по любо...
Mav
hiremav.com
Mav — первый SMS-помощник на базе искусственного интеллекта для торговых представителей, ориентированных на рост. Автоматизируйте общение с потенциальными клиентами и клиентами с помощью текстовых сообщений. Будь то планирование встреч, отбор потенциальных клиентов или отслеживание потенциальных кли...
Alltius
alltius.ai
Alltius — это платформа GenAI, которая легко обеспечивает работу корпоративных приложений, веб-сайтов и контакт-центров. С помощью Alltius вы можете создавать умелых, безопасных и точных помощников с искусственным интеллектом, которые за несколько недель смогут увеличить продажи в 2 раза и сократить...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с по...
Hyro
hyro.ai
Hyro соединяет мир, проводя тысячи разговоров с помощью искусственного интеллекта одновременно. Как компания адаптивных коммуникаций №1, мы превращаем сложные данные в простой диалог с помощью автоматизации естественного языка и компьютерной лингвистики. Предприятия по всей территории США, в том чис...
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai — ведущий поставщик передового искусственного интеллекта с десятилетним опытом оказания помощи предприятиям в реализации ценности бизнеса посредством безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта. Инновационная платформа компании, инструменты и решения без программиров...
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладывает путь к новой эре коммуникаций, в которой бренды общаются со своими клиентами беспрепятственно, значимо и вдохновляюще. Hubtype дает компаниям возможность вести простые, содержательные и ориентированные на клиента диалоги в широком масштабе с помощью диалоговых приложений; новая ...
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — виртуальный помощник по закрытию сделок на базе искусственного интеллекта для титульных компаний! Она умна, находчива и всегда готова помочь: * Служба поддержки клиентов: отвечает на общие вопросы и вопросы по конкретным файлам 24/7/365 для Resware, SoftPro и RamQuest. * Ввод заказов: откр...
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai — это инструмент искусственного интеллекта, который функционирует как виртуальный телефонный агент. Он предлагает возможности круглосуточной обработки вызовов, гарантируя, что клиенты смогут подключиться в любое удобное для них время. Он разработан с учетом гибкости, позволяя пользователям...
Automatorr
automatorr.com
В услуги Automatorr входит: * Специализированный набор талантов на постоянные, контрактные или временные должности. * Консультации, консультации и внедрение на всех этапах разработки, внедрения и поддержки решения. * Мы предлагаем полностью управляемые программные решения, которые решают конкретные...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — технологическая компания CPaaS, которая предоставляет автоматизированные технологические решения на основе искусственного интеллекта через программируемые облачные платформы. Plum Voice позволяет клиентам выбирать из набора интеллектуальных виртуальных голосовых агентов (IVA) или индиви...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — это то, чем должен был быть диалоговый ИИ… Наша платформа корпоративного уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и запатентованных моделях большого языка (LLM), радикально меняет качество обслуживания клиентов благодаря самосовершенствующимся диалоговым агентам искусс...
Mercury
mercury.ai
Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в Whats...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX — компания-разработчик программного обеспечения, которая предлагает предприятиям возможности голосового искусственного интеллекта, подобные Alexa, для оптимизации своего телефонного канала для лучшего обслуживания клиентов. Flip CX поддерживается Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Ve...
Neocom.ai
neocom.ai
Мы — Neocom, динамичная и молодая Saas-компания, стремящаяся предоставить каждому онлайн-покупателю превосходное качество обслуживания. Мы помогаем бизнесу помогать своим клиентам. Мы — исключительная команда с обширным опытом, вооруженная новейшими технологиями. Наше решение для управляемых продаж ...
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — это комплексная платформа диалогового искусственного интеллекта на основе SaaS, «без кода», работающая на основе «генеративного искусственного интеллекта», которая помогает финтех-компаниям и предприятиям автоматизировать поддержку клиентов, повышать качество обслуживания клиентов и цифро...
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory — это помощник по поддержке клиентов на базе искусственного интеллекта, который помогает вашему бизнесу автоматизировать общение с клиентами и обеспечивать круглосуточную поддержку без задержек, превращая каждое взаимодействие в идеальное обслуживание клиентов. Благодаря диалоговому искусствен...
Posh AI
posh.ai
Posh — это компания, занимающаяся диалоговым искусственным интеллектом, поддерживаемая венчурным капиталом, которая возникла на базе лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института в 2018 году. Мы стремимся демократизировать доступ к банковскому делу и ускорить отве...
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — это облачный продукт, который использует технологии диалогового искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка для автоматизации взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Ее технология IVA обеспечивает быстрое, простое и персонализированное обслуживание благ...
Mehery
mehery.com
Mehery — молодая компания, существующая всего год, создающая решения в цифровом пространстве. Он был основан командой технократов и технологов с совокупным опытом более 100 лет и обширным опытом в оцифровке корпоративных систем, цифровой трансформации крупных предприятий и создании масштабируемых...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — голосовой бот с искусственным интеллектом для корпоративных контакт-центров. Созданный специально для предприятий, особенно в сфере финансовых услуг, голосовой бот Fundamento с искусственным интеллектом может обрабатывать сложные разговоры с клиентами с помощью лучших в своем классе мод...
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork — ведущий поставщик современного программного обеспечения для управления услугами, позволяющего ИТ-командам автоматизировать поддержку сотрудников и предоставление услуг с помощью искусственного интеллекта. Atomicwork объединяет ваших сотрудников, ИТ-системы, кадровые операции и автомати...
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum стремится помочь компаниям увеличить свои возможности в 10 раз и избавиться от повторяющихся задач с помощью помощников искусственного интеллекта Аркоса и Арчи в бэк-офисе. Ориентируясь на ценность для бизнеса, они стремятся сделать интеграцию технологий искусственного интеллекта в малый и с...
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — это SaaS-компания, призванная революционизировать рынок гиперавтоматизации с помощью BotzForce, своей недорогой платформы автоматизации. Мы переворачиваем старый способ предоставления ИТ-поддержки, автоматизации процессов продаж и поддержки клиентов с помощью генеративного искусственного ...
bluecap.ai
bluecap.ai
Выполняйте задачи быстрее, умнее и в больших масштабах. Представьте себе сводки практически в реальном времени, запуск контекстных задач и заполнение соответствующей информацией, автоматизированной и легко интегрируемой в ваши рабочие процессы: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho и дру...