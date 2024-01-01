Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников - Самые популярные приложения - Бразилия Самые популярные Недавно добавленные

Интеллектуальные виртуальные помощники (IVA), также известные как виртуальные агенты и цифровые сотрудники, позволяют компаниям взаимодействовать со своими клиентами или клиентами в диалоговой форме. Эти взаимодействия имитируют человеческие разговоры и характеризуются естественным течением. Одно из основных различий между IVA и обычным программным обеспечением для чат-ботов заключается в сложности их разговорных способностей. В то время как чат-боты обычно работают на основе заранее подготовленных ответов и изо всех сил пытаются понять несколько намерений в рамках одного взаимодействия, IVA используют расширенные возможности обработки естественного языка (NLP) для интерпретации широкого спектра намерений из одного высказывания. Более того, IVA могут понимать ответы, для которых они не были явно запрограммированы, благодаря своим алгоритмам машинного обучения и глубокого обучения. Это позволяет им постоянно совершенствовать свое понимание различных словарей, включая разговорный язык, и со временем давать более точные и контекстуально релевантные ответы. Кроме того, IVA могут адаптировать ответы на основе сегментации пользователей или другой предоставленной информации, тем самым предоставляя персонализированную помощь. IVA часто специализируются на конкретных должностях или сценариях использования, таких как маркетинг, обслуживание клиентов и продажи. Они также обладают способностью интегрироваться с существующими бизнес-системами, такими как программное обеспечение CRM, что позволяет им использовать созданные человеком данные в качестве входных данных для обновления этих систем. Чтобы быть классифицированным как интеллектуальный виртуальный помощник, продукт должен соответствовать нескольким критериям: * НЛП или распознавание речи: способность понимать разговорные запросы с помощью технологий обработки естественного языка или распознавания речи. * Редактирование потока разговоров: предоставление пользователям инструментов для редактирования потоков разговоров, позволяющих настраивать и оптимизировать взаимодействие. * Анализ разговоров: предлагает такие инструменты, как информационные панели или отчеты, для анализа разговоров, что позволяет компаниям получить представление о взаимодействии пользователей и повысить производительность. * Человеческая маршрутизация: возможность при необходимости направлять разговоры к людям-агентам, обеспечивая плавную эскалацию сложных запросов или ситуаций, требующих вмешательства человека. * Возможности «человек-в-контуре»: включение возможностей «человек-в-контуре» для поддержания точности и жизнеспособности, позволяя человеческий надзор или вмешательство для исправления ошибок или улучшения производительности по мере необходимости. Соответствуя этим критериям, IVA позволяют компаниям предоставлять более персонализированное, эффективное и привлекательное обслуживание клиентов через диалоговые интерфейсы.