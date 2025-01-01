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Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты
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Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения

Интеллектуальная защита электронной почты, также известная как безопасность на уровне человека, относится к передовым программным решениям, направленным на защиту сотрудников от изощренных кибератак по электронной почте. Используя машинное обучение, эти инструменты изучают прошлые взаимодействия по электронной почте, поведение пользователей и угрозы электронной почты, чтобы выявить риски и установить нормальные модели поведения. Они фильтруют входящие электронные письма, чтобы обнаружить и заблокировать потенциальные попытки фишинга, вредоносные вложения и опасные ссылки. Кроме того, эти решения отслеживают исходящую электронную почту, чтобы предотвратить случайную утечку данных, кражу данных и неправомерное использование конфиденциальной информации.

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HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard — это приложение для обучения сотрудников безопасности, которое в реальном времени анализирует фишинговые письма и предоставляет необходимую информацию.

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver — приложение для безопасной передачи электронной почты и файлов, обеспечивающее защиту конфиденциальных данных и простоту использования.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

MailInBlack - решение для защиты электронной почты от угроз, включая фишинг, спам и вредоносные программы, с возможностью управления инцидентами безопасности.

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Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения - WebCatalog