Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения

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Интеллектуальная защита электронной почты, также известная как безопасность на уровне человека, относится к передовым программным решениям, направленным на защиту сотрудников от изощренных кибератак по электронной почте. Используя машинное обучение, эти инструменты изучают прошлые взаимодействия по электронной почте, поведение пользователей и угрозы электронной почты, чтобы выявить риски и установить нормальные модели поведения. Они фильтруют входящие электронные письма, чтобы обнаружить и заблокировать потенциальные попытки фишинга, вредоносные вложения и опасные ссылки. Кроме того, эти решения отслеживают исходящую электронную почту, чтобы предотвратить случайную утечку данных, кражу данных и неправомерное использование конфиденциальной информации.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard — это приложение для обучения сотрудников безопасности, которое в реальном времени анализирует фишинговые письма и предоставляет необходимую информацию.
Zivver
zivver.com
Zivver — приложение для безопасной передачи электронной почты и файлов, обеспечивающее защиту конфиденциальных данных и простоту использования.
Mailinblack
mailinblack.com
MailInBlack - решение для защиты электронной почты от угроз, включая фишинг, спам и вредоносные программы, с возможностью управления инцидентами безопасности.
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