Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения - Словакия

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Интеллектуальная защита электронной почты, также известная как безопасность на уровне человека, относится к передовым программным решениям, направленным на защиту сотрудников от изощренных кибератак по электронной почте. Используя машинное обучение, эти инструменты изучают прошлые взаимодействия по электронной почте, поведение пользователей и угрозы электронной почты, чтобы выявить риски и установить нормальные модели поведения. Они фильтруют входящие электронные письма, чтобы обнаружить и заблокировать потенциальные попытки фишинга, вредоносные вложения и опасные ссылки. Кроме того, эти решения отслеживают исходящую электронную почту, чтобы предотвратить случайную утечку данных, кражу данных и неправомерное использование конфиденциальной информации.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной почты, защищающей от спама, вирусы, фишинг и программы-вымогатели; плюс подписи по электронной почте и заявления об отказе от ответственности. Вы также можете воспользоваться преимуществами расширенной защиты от угроз (ATP) для защиты своих пользователей от самых изощренных атак по электронной почте, автоматической непрерывности электронной почты для предотвращения неожиданных простоев и соответствующего законодательству архивирования электронной почты, чтобы обеспечить безопасность всех электронных писем и возможность поиска. Вы даже можете выбрать резервное копирование и восстановление конечных точек и данных Microsoft 365 в почтовых ящиках, Teams, OneDrive и SharePoint. Специальная интеграция 365 Total Protection с Microsoft 365 упрощает весь ваш опыт: от регистрации до настройки, управления функциями и пользователями. Его центральная консоль представляет собой идеальное сочетание конфиденциальности данных и простоты использования, позволяя вам делать больше и меньше беспокоиться.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, ранее «Retruster», — единственное антифишинговое решение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает обучение безопасности как в контексте, так и в режиме реального времени на реальных фишинговых электронных письмах, которые может получить ваша организация. Мы дополняем наше решение иммерсивной программой обучения безопасности, которая предлагает постоянно обновляемый, актуальный и очень интересный контент, специально разработанный для изменения поведения сотрудников и продвижения сильной культуры безопасности на вашем предприятии.
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mimecast вы получаете: - Лучшая в отрасли защита: блокируйте угрозы, исходящие из электронной почты, с помощью лучшего в отрасли обнаружения на базе искусственного интеллекта, которому доверяют более 42 000 клиентов. - Гибкость развертывания: выберите вариант развертывания — безопасность электронной почты со шлюзом или без него. - Обнаружение мирового класса на основе искусственного интеллекта: используйте возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и социальных графиков, чтобы повысить безопасность и расширить возможности сотрудников.
Zivver
zivver.com
Zivver - это беспроблемное решение по безопасности электронной почты, позволяющее людям обмениваться и безопасно и с уверенностью использовать информацию. Основанный на интеллектуальном машинном обучении, и при беспрецедентном шифровании мы преобразуем коммуникации по электронной почте в лучшую сторону, добавляя уровень конфиденциальности существующим почтовым клиентам, чтобы сотрудники могли безопасно отправлять информацию, не нарушая рабочие процессы.
Mailinblack
mailinblack.com
Защитите свой бизнес и сотрудников от угроз с помощью ведущего решения для защиты электронной почты во Франции. Технологии Mailinblack сочетают в себе искусственный и человеческий интеллект и уже более 20 лет признаются компаниями, медицинскими и государственными учреждениями. Присоединяйтесь к нашим 14 000 клиентам, которые получают выгоду от эффективного и обновляемого решения, адаптированного к их организации, а также от службы поддержки мирового класса.
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