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Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения - Малави
Интеллектуальная защита электронной почты, также известная как безопасность на уровне человека, относится к передовым программным решениям, направленным на защиту сотрудников от изощренных кибератак по электронной почте. Используя машинное обучение, эти инструменты изучают прошлые взаимодействия по электронной почте, поведение пользователей и угрозы электронной почты, чтобы выявить риски и установить нормальные модели поведения. Они фильтруют входящие электронные письма, чтобы обнаружить и заблокировать потенциальные попытки фишинга, вредоносные вложения и опасные ссылки. Кроме того, эти решения отслеживают исходящую электронную почту, чтобы предотвратить случайную утечку данных, кражу данных и неправомерное использование конфиденциальной информации.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mime...
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, ранее «Retruster», — единственное антифишинговое решение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает обучение безопасности как в контексте, так и в режиме реального времени на реальных фишинговых электронных письмах, которые может получить ваша организация. Мы дополн...
Mailinblack
mailinblack.com
Защитите свой бизнес и сотрудников от угроз с помощью ведущего решения для защиты электронной почты во Франции. Технологии Mailinblack сочетают в себе искусственный и человеческий интеллект и уже более 20 лет признаются компаниями, медицинскими и государственными учреждениями. Присоединяйтесь к наши...
Zivver
zivver.com
Zivver — это простое решение для обеспечения безопасности электронной почты, позволяющее людям безопасно и уверенно обмениваться информацией и использовать ее. Благодаря интеллектуальному машинному обучению и беспрецедентному шифрованию мы трансформируем электронную почту к лучшему, добавляя уровен...