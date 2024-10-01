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Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения - Монтсеррат Самые популярные Недавно добавленные

Интеллектуальная защита электронной почты, также известная как безопасность на уровне человека, относится к передовым программным решениям, направленным на защиту сотрудников от изощренных кибератак по электронной почте. Используя машинное обучение, эти инструменты изучают прошлые взаимодействия по электронной почте, поведение пользователей и угрозы электронной почты, чтобы выявить риски и установить нормальные модели поведения. Они фильтруют входящие электронные письма, чтобы обнаружить и заблокировать потенциальные попытки фишинга, вредоносные вложения и опасные ссылки. Кроме того, эти решения отслеживают исходящую электронную почту, чтобы предотвратить случайную утечку данных, кражу данных и неправомерное использование конфиденциальной информации.