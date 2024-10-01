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Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения - Франция
Интеллектуальная защита электронной почты, также известная как безопасность на уровне человека, относится к передовым программным решениям, направленным на защиту сотрудников от изощренных кибератак по электронной почте. Используя машинное обучение, эти инструменты изучают прошлые взаимодействия по электронной почте, поведение пользователей и угрозы электронной почты, чтобы выявить риски и установить нормальные модели поведения. Они фильтруют входящие электронные письма, чтобы обнаружить и заблокировать потенциальные попытки фишинга, вредоносные вложения и опасные ссылки. Кроме того, эти решения отслеживают исходящую электронную почту, чтобы предотвратить случайную утечку данных, кражу данных и неправомерное использование конфиденциальной информации.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Mailinblack
mailinblack.com
Защитите свой бизнес и сотрудников от угроз с помощью ведущего решения для защиты электронной почты во Франции. Технологии Mailinblack сочетают в себе искусственный и человеческий интеллект и уже более 20 лет признаются компаниями, медицинскими и государственными учреждениями. Присоединяйтесь к наши...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной...
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mime...
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, ранее «Retruster», — единственное антифишинговое решение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает обучение безопасности как в контексте, так и в режиме реального времени на реальных фишинговых электронных письмах, которые может получить ваша организация. Мы дополн...
Zivver
zivver.com
Zivver — это простое решение для обеспечения безопасности электронной почты, позволяющее людям безопасно и уверенно обмениваться информацией и использовать ее. Благодаря интеллектуальному машинному обучению и беспрецедентному шифрованию мы трансформируем электронную почту к лучшему, добавляя уровен...