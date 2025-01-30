Интеллектуальное программное обеспечение для защиты электронной почты - Самые популярные приложения - Бенин

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной почты, защищающей от спама, вирусы, фишинг и программы-вымогатели; плюс подписи по электронной почте и заявления об отказе от ответственности. Вы также можете воспользоваться преимуществами расширенной защиты от угроз (ATP) для защиты своих пользователей от самых изощренных атак по электронной почте, автоматической непрерывности электронной почты для предотвращения неожиданных простоев и соответствующего законодательству архивирования электронной почты, чтобы обеспечить безопасность всех электронных писем и возможность поиска. Вы даже можете выбрать резервное копирование и восстановление конечных точек и данных Microsoft 365 в почтовых ящиках, Teams, OneDrive и SharePoint. Специальная интеграция 365 Total Protection с Microsoft 365 упрощает весь ваш опыт: от регистрации до настройки, управления функциями и пользователями. Его центральная консоль представляет собой идеальное сочетание конфиденциальности данных и простоты использования, позволяя вам делать больше и меньше беспокоиться.