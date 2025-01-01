Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения

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Службы обмена мгновенными сообщениями, часто называемые службами обмена мгновенными сообщениями, совершают революцию в общении в реальном времени, позволяя людям мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, мультимедийным контентом и даже участвовать в голосовых или видеозвонках. Эти платформы способствуют быстрому и удобному общению, позволяя пользователям связываться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру за считанные секунды. Популяризированные благодаря таким функциям, как групповые чаты, смайлики и обмен мультимедиа, службы обмена мгновенными сообщениями стали неотъемлемой частью современного общения, способствуя беспрепятственному и интерактивному обмену как в личной, так и в профессиональной сферах.
Отправить новое приложение
whatsapp.com
WhatsApp - приложение для обмена сообщениями и звонков, позволяющее отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также делиться медиафайлами и создавать групповые чаты.
Telegram
telegram.org
Telegram — облачное приложение для обмена сообщениями, поддерживающее текстовые сообщения, голосовые и видео вызовы, обмен файлами и секретные чаты.
Discord
discord.com
Discord - приложение для мгновенной связи и организации сообществ через текстовые, голосовые и видеозвонки, доступное на различных платформах.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat - это приложение для обмена мультимедийными сообщениями, позволяющее делиться фото, видео и общаться с друзьями через истории и групповые чаты.
Messenger
messenger.com
Messenger — приложение для обмена сообщениями, поддерживающее текстовые сообщения, голосовые и видеозвонки, а также обмен медиафайлами и платежами.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages - приложение для обмена SMS и мгновенными сообщениями на Android с поддержкой RCS и возможностью отправки медиафайлов.
Nicegram
nicegram.app
Nicegram - приложение для обмена сообщениями на базе Telegram с поддержкой нескольких учетных записей, улучшенной конфиденциальностью и настраиваемым интерфейсом.
Skype
skype.com
Skype - это приложение для голосовых и видеозвонков, обмена сообщениями и участия в групповых чатах через Интернет на разных устройствах.
Zalo
zalo.me
Zalo — приложение для обмена сообщениями из Вьетнама, предлагающее текстовые сообщения, голосовые и видеозвонки, групповые чаты и обмен файлами.
Text Free
textfree.us
Text Free позволяет пользователям отправлять и получать текстовые сообщения, делать звонки и отправлять фотографии бесплатно с выделенного номера.
wechat.com
WeChat — это китайское приложение для обмена сообщениями, социальных сетей и мобильных платежей, предлагающее широкий спектр функций для общения.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Instagram Direct Messenger позволяет отправлять сообщения, фото и видео друзьям на Instagram или Facebook и проводить видеочаты.
GroupMe
groupme.com
GroupMe - это приложение для обмена сообщениями в группах, позволяющее общаться между друзьями и семьями через групповые чаты и прямые сообщения.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
Обмен сообщениями LinkedIn позволяет пользователям общаться с контактами и участниками групп на платформе, а также отправлять InMail не связанным пользователям.
Threema
threema.ch
Threema — это приложение для обмена сообщениями с шифрованием, позволяющее анонимное общение без необходимости указывать номер телефона.
Reddit Chat
reddit.com
Reddit Chat — это функция Reddit для общения в реальном времени внутри субреддитов, позволяющая пользователям участвовать в обсуждениях по различным темам.
X Messages
twitter.com
X Messages - это функция для частного обмена сообщениями на платформе X, позволяющая пользователям общаться в личных и групповых чатах.
Yandex Messenger
yandex.com
Яндекс Мессенджер — корпоративный мессенджер для обмена сообщениями, звонков и групповых чатов, обеспечивающий безопасность и интеграцию с другими сервисами.
MySMS
mysms.com
MySMS - приложение для обмена сообщениями, позволяющее отправлять и получать SMS с различных устройств и синхронизировать историю сообщений.
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