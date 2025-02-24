Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения - Токелау

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Службы обмена мгновенными сообщениями, часто называемые службами обмена мгновенными сообщениями, совершают революцию в общении в реальном времени, позволяя людям мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, мультимедийным контентом и даже участвовать в голосовых или видеозвонках. Эти платформы способствуют быстрому и удобному общению, позволяя пользователям связываться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру за считанные секунды. Популяризированные благодаря таким функциям, как групповые чаты, смайлики и обмен мультимедиа, службы обмена мгновенными сообщениями стали неотъемлемой частью современного общения, способствуя беспрепятственному и интерактивному обмену как в личной, так и в профессиональной сферах.
Отправить новое приложение
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Отправляйте сообщения, фотографии и видео друзьям через Instagram или Facebook — вместе с эффектами и подписями. Вы также можете отправлять сообщения или общаться в видеочате.
X Messages
twitter.com
Личные сообщения — это частная часть X. Вы можете использовать личные сообщения, чтобы вести частные беседы с людьми о публикациях и другом контенте.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, and create group chats. Яндекс Мессенджер — это безопасный корпоративный мессенджер в привычном интерфейсе. Мы объединили важные функции мессенджеров и добавили необходимые возможности для корпоративной работы — например, приглашение команд или отделов в групповой чат. Работать над проектами проще, когда контакты всех коллег собраны в одном месте, а чаты с семьей и друзьями не отвлекают от задач.
wechat.com
WeChat (китайский: 微信; pinyin: wēixìn (слушать); Lit.: 'Micro-Message')-это китайское многоцелевое приложение для обмена сообщениями, социальные сети и мобильные платежи, разработанное Tencent. Впервые выпущенный в 2011 году, он стал крупнейшим в мире автономным мобильным приложением в 2018 году с более чем 1 миллиардами активных пользователей в месяц. WeChat был описан как «приложение для всего» Китая и «супер приложение» из -за широкого спектра функций. Пользовательская деятельность на WeChat анализируется, отслеживается и обменивается китайскими властями по запросу в рамках сети массового наблюдения в Китае. WeChat цензуры политически чувствительные темы в Китае. Данные, передаваемые учетными записями, зарегистрированными за пределами Китая, анализируются, анализируются и используются для создания алгоритмов цензуры в Китае. В ответ на пограничный спор между Индией и Китаем был запрещен в Индии в июне 2020 года. 6 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете «сделок США» с WeChat за 45 дней.
Threema
threema.ch
Threema-это сквозное зашифрованное приложение для обмена мгновенными сообщениями для iOS, Android и Windows Phone. Программное обеспечение основано на принципах конфиденциальности по принципам проектирования, а служба не требует, чтобы пользователи предоставляли номер телефона или любую другую личную информацию: Приложение Threema можно использовать анонимно. В дополнение к обмену текстовыми сообщениями пользователи могут делать голосовые вызовы, отправлять мультимедиа, местоположения, голосовые сообщения и файлы. Используя веб -приложение «Threema Web», услуга может использоваться на ПК. Серверы расположены в Швейцарии, и разработка базируется в Pfäffikon SZ. По состоянию на апрель 2017 года у Threema было 4,5 миллиона пользователей. По состоянию на январь 2019 года бизнес -версия, TheMema Work, использовалась 3.000 компаний и организаций.
Text Free
textfree.us
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Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
MySMS
mysms.com
Семейство приложений mysms позволяет отправлять текстовые сообщения где угодно и расширяет возможности обмена сообщениями на смартфоне, планшете и компьютере.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages - это приложение SMS и мгновенные сообщения, разработанное Google для ее мобильной операционной системы Android. Веб -интерфейс также доступен. Запущенный 12 ноября 2014 года, он поддерживает сообщения Rich Communication Services (RCS) с 2018 года. Приложение не поддерживает сквозное шифрование, однако разработка функции была замечена в просочившейся внутренней версии приложения 23 мая 2020 г. В апреле 2020 года в приложении было более миллиарда установок, что, скорее всего, из -за более широкого развертывания Google из богатых коммуникационных услуг во многих странах без поддержки перевозчиков.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging позволяет вам общаться с другими участниками LinkedIn, к которым вы подключены. В LinkedIn вы можете бесплатно отправлять сообщения только своим контактам 1-го уровня (а на страницах группы — другим участникам группы). Если вы не подключены, у вас всегда есть возможность отправить InMail другому участнику LinkedIn.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat позволяет вам легко поговорить с друзьями, просматривать истории со всего мира и исследовать новости в Discover. Жизнь веселее, когда вы живете в данный момент! Snapchat - это американское мультимедийное приложение для обмена сообщениями и услуги, разработанное Snap Inc., первоначально Snapchat Inc. Одной из основных особенностей Snapchat является то, что изображения и сообщения обычно доступны только на короткое время, прежде чем они станут недоступными для своих получателей.
GroupMe
groupme.com
GroupMe - это приложение для обмена сообщениями мобильной группы, принадлежащее Microsoft. Он был запущен в мае 2010 года частной компанией GroupMe. В августе 2011 года GroupMe доставляла более 100 миллионов сообщений каждый месяц, и к июню 2012 года это число подскочило до 550 миллионов. В 2013 году у GroupMe было более 12 миллионов зарегистрированных пользователей.
Nicegram
nicegram.app
Быстрое, безопасное и хорошее приложение для обмена сообщениями. Представьте себе сочетание мощного API Telegram, тщательной оптимизации кода и уникальных функций, которые обеспечивают совершенно новый уровень опыта, на который вы не можете отказаться!
Zalo
zalo.me
Zalo - это приложение для обмена сообщениями от Вьетнама, которое обеспечивает быстрое, стабильное, удобное и частное соединение для пользователей в любое время. Быстро и стабильно - Сообщения, вызовы, изображения, высококачественные файлы ... быстро и стабильно доставляются в любых условиях и контекстах. Просто и удобно - простой интерфейс, который прост в использовании для всех. -Многофункциональное приложение, поддерживающее текстовое сообщение, голос, наклейки, изображения, аудио-вызов, видеозвонок, 1-1 подключение, групповой чат, отправка файла, захват экрана ... для различных вариантов использования. - Легко доступен с нескольких платформ, таких как телефон, настольный компьютер или веб -сайт. - Наслаждайтесь делиться и экономить красивые моменты со своей семьей, ваши любимые друзья на временной шкале Zalo
Telegram
telegram.org
Telegram-это облачный обмен мгновенными сообщениями, видеотелефония и голос над IP-сервисом с сквозном шифрованием только для секретного чата. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, MacOS и GNU/Linux и созданы в России в 2013 году. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, наклеек, аудио и файлы любого типа. Код на стороне клиента Telegram является бесплатным программным обеспечением, тогда как его код на стороне сервера является закрытым исходным кодом и запатентованным. Сервис также предоставляет API независимым разработчикам. По состоянию на апрель 2020 года Telegram имела 400 миллионов активных пользователей в месяц. Объявление в то время включало обещание реализовать безопасные группы видеопоздраз в позже в 2020 году. Сообщения по умолчанию и шифрование клиентов-сервер во время транзита. Эти данные также зашифрованы в состоянии покоя, но могут получить доступ к разработчикам Telegram, которые держат клавиши шифрования. Кроме того, Telegram предоставляет сквозные зашифрованные звонки и дополнительные сквозные зашифрованные «секретные» чаты между двумя онлайн-пользователями на клиентах смартфонов. Тем не менее, клиенты настольных компьютеров (за исключением клиента macOS) не имеют сквозного шифрования и не доступа к сквозному шифрованию для групп, супергрупп или каналов. Telegram защищала отсутствие повсеместного сквозного шифрования, заявив, что онлайн-обработки, которые не используют шифрование на стороне клиента, являются «наиболее безопасным в настоящее время решением», несмотря на несколько других служб чата, таких как сигнал, матрица и WhatsApp предлагая сквозное шифрование на всех платформах.
Skype
skype.com
Skype - это приложение для телекоммуникаций, которое специализируется на предоставлении видеочата и голосовых вызовов между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консоли Xbox One и интеллектуальными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут передавать текст, видео, аудио и изображения. Skype разрешает видео конференции. В конце 2010 года по всему августу 2015 года по состоянию на август 2015 года было более 660 миллионов пользователей, причем более 300 миллионов, по оценкам, активно активно активно. Используется 100 миллионами человек ежемесячно и ежедневно 40 миллионами человек. Это было на 70% увеличение числа ежедневных пользователей за предыдущее месяц, из-за пандемии Covid-19. Первый в августе 2003 года Skype был создан Swede Niklas Zennström и Dane Janus Friis в сотрудничестве с Ахти Хайнла , Приит Касалу, Джаан Таллинн и Тойво Аннус, эстонцы, которые разработали одноранговый бэкэнд, который также был Используется в приложении для обмена музыкой Казаа. В сентябре 2005 года eBay приобрел Skype за 2,6 миллиарда долларов. В сентябре 2009 года Серебряное озеро, Андрессен Горовиц и Канадский инвестиционный совет по пенсионному плану объявили о приобретении 65% Skype за 1,9 миллиарда долларов с eBay, что связано с предприятием рыночной стоимостью 2,92 млрд долларов. Microsoft купила Skype в мае 2011 года за 8,5 миллиарда долларов. Штаб -квартира подразделения Skype's Division находится в Люксембурге, но большая часть команды разработчиков и 44% всех сотрудников дивизиона все еще расположены в Таллинне и Тарту, Эстония. Skype позволяет пользователям общаться через Интернет с помощью голоса, используя микрофон, с помощью видео с использованием Веб -камера и мгновенным обменом сообщениями. Skype реализует бизнес-модель Freemium, а вызовы Skype-Skype являются бесплатными, в то время как вызовы на стационарные телефоны и мобильные телефоны (над традиционными телефонными сетями) взимаются через систему пользовательских счетов на основе дебетов под названием Skype Credit. Некоторые сетевые администраторы запретили Skype в области корпоративных, правительственных, домашних и образовательных сетей, ссылаясь на такие причины, как неуместное использование ресурсов, чрезмерное использование полосы пропускания и проблемы безопасности. Skype первоначально показал гибридную систему с одноранговым и клиентом. Skype полностью работал под мая 2012 года. Раскрытие массовых наблюдений за Microsoft показало, что Microsoft предоставила разведывательным агентствам беспрепятственный доступ к сверхноскам и контенту связи в Skype. Через 2016 и 2017 годы, Microsoft перепроектировали свои клиенты Skype по тому, что на то, что они перешли. Skype от однорангового сервиса до централизованного сервиса Azure и настроить пользователя Интерфейсы приложений, чтобы сделать текстовые сообщения более заметными, чем голосовые вызова. Skype для Windows, iOS, Android, Mac и Linux получили значительные, видимые капитальные ремонты.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (широко известный как Messenger) - это американское приложение для обмена сообщениями и платформа, разработанная Facebook, Inc., первоначально разработанная как Facebook Chat в 2008 году, компания обновила свои услуги обмена сообщениями в 2010 году, а затем выпустила автономные приложения для iOS и Android в августе 2011 года и автономное оборудование для портала Facebook для вызова Messenger в четвертом квартале 2018 года. Позже Facebook запустил специальный интерфейс веб-сайта (Messenger.com) и отделил функции обмена сообщениями от основного приложения Facebook, Позволяет пользователям использовать веб -интерфейс или загружать одно из автономных приложений. В апреле 2020 года Facebook официально выпустил Messenger для Desktop, который поддерживается в Windows 10 и MacOS и распространяется в Microsoft Store и App Store соответственно. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, наклеек, аудио и файлами, а также реагировать на сообщения других пользователей и взаимодействовать с ботами. Сервис также поддерживает голосовые и видеозвонки. Автономные приложения поддерживают с использованием нескольких учетных записей, беседы с необязательным сквозным шифрованием и играми в игры.
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, или просто WhatsApp, является американским бесплатным программным обеспечением, межплатформенным обменом сообщением и голосом через IP (VOIP), принадлежащая Facebook, Inc. Она позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения и голосовые сообщения, делать голосовые и видеозвонки и обмениваться изображениями , документы, местоположения пользователей и другие медиа. Клиентское приложение WhatsApp работает на мобильных устройствах, но также доступно на настольных компьютерах, если мобильное устройство пользователя остается подключенным к Интернету, пока они используют настольное приложение. Служба требует, чтобы пользователи предоставили стандартный номер мобильного мобильного телефона для регистрации в службу. В январе 2018 года WhatsApp выпустил отдельное деловое приложение, предназначенное для владельцев малого бизнеса, под названием WhatsApp Busines был приобретен Facebook в феврале 2014 года примерно за 19,3 млрд. Долл. США. Он стал самым популярным в мире приложением обмена сообщениями к 2015 году, и в феврале 2020 года насчитывает более 2 миллиардов пользователей. Он стал основным средством электронного общения во многих странах и местах, включая Латинскую Америку, Индийский субконтинент и большие части Европа и Африка.
Discord
discord.com
Discord - это американская проприетарная платформа для обмена мгновенными сообщениями и приложений VoIP и цифрового распространения, предназначенная для создания сообществ, от геймеров до образования и предприятий. Discord специализируется на текстовом, изображении, видео и аудиосвязи между пользователями в канале чата. Discord работает в Windows, MacOS, Android, iOS, Linux и в веб -браузерах. По состоянию на 21 июля 2019 года более 250 миллионов пользователей программного обеспечения.
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