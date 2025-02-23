Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения - Таджикистан

Skype

skype.com

Skype - это приложение для телекоммуникаций, которое специализируется на предоставлении видеочата и голосовых вызовов между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консоли Xbox One и интеллектуальными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут передавать текст, видео, аудио и изображения. Skype разрешает видео конференции. В конце 2010 года по всему августу 2015 года по состоянию на август 2015 года было более 660 миллионов пользователей, причем более 300 миллионов, по оценкам, активно активно активно. Используется 100 миллионами человек ежемесячно и ежедневно 40 миллионами человек. Это было на 70% увеличение числа ежедневных пользователей за предыдущее месяц, из-за пандемии Covid-19. Первый в августе 2003 года Skype был создан Swede Niklas Zennström и Dane Janus Friis в сотрудничестве с Ахти Хайнла , Приит Касалу, Джаан Таллинн и Тойво Аннус, эстонцы, которые разработали одноранговый бэкэнд, который также был Используется в приложении для обмена музыкой Казаа. В сентябре 2005 года eBay приобрел Skype за 2,6 миллиарда долларов. В сентябре 2009 года Серебряное озеро, Андрессен Горовиц и Канадский инвестиционный совет по пенсионному плану объявили о приобретении 65% Skype за 1,9 миллиарда долларов с eBay, что связано с предприятием рыночной стоимостью 2,92 млрд долларов. Microsoft купила Skype в мае 2011 года за 8,5 миллиарда долларов. Штаб -квартира подразделения Skype's Division находится в Люксембурге, но большая часть команды разработчиков и 44% всех сотрудников дивизиона все еще расположены в Таллинне и Тарту, Эстония. Skype позволяет пользователям общаться через Интернет с помощью голоса, используя микрофон, с помощью видео с использованием Веб -камера и мгновенным обменом сообщениями. Skype реализует бизнес-модель Freemium, а вызовы Skype-Skype являются бесплатными, в то время как вызовы на стационарные телефоны и мобильные телефоны (над традиционными телефонными сетями) взимаются через систему пользовательских счетов на основе дебетов под названием Skype Credit. Некоторые сетевые администраторы запретили Skype в области корпоративных, правительственных, домашних и образовательных сетей, ссылаясь на такие причины, как неуместное использование ресурсов, чрезмерное использование полосы пропускания и проблемы безопасности. Skype первоначально показал гибридную систему с одноранговым и клиентом. Skype полностью работал под мая 2012 года. Раскрытие массовых наблюдений за Microsoft показало, что Microsoft предоставила разведывательным агентствам беспрепятственный доступ к сверхноскам и контенту связи в Skype. Через 2016 и 2017 годы, Microsoft перепроектировали свои клиенты Skype по тому, что на то, что они перешли. Skype от однорангового сервиса до централизованного сервиса Azure и настроить пользователя Интерфейсы приложений, чтобы сделать текстовые сообщения более заметными, чем голосовые вызова. Skype для Windows, iOS, Android, Mac и Linux получили значительные, видимые капитальные ремонты.