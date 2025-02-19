Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения - Чад

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Службы обмена мгновенными сообщениями, часто называемые службами обмена мгновенными сообщениями, совершают революцию в общении в реальном времени, позволяя людям мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, мультимедийным контентом и даже участвовать в голосовых или видеозвонках. Эти платформы способствуют быстрому и удобному общению, позволяя пользователям связываться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру за считанные секунды. Популяризированные благодаря таким функциям, как групповые чаты, смайлики и обмен мультимедиа, службы обмена мгновенными сообщениями стали неотъемлемой частью современного общения, способствуя беспрепятственному и интерактивному обмену как в личной, так и в профессиональной сферах.
Отправить новое приложение
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, или просто WhatsApp, является американским бесплатным программным обеспечением, межплатформенным обменом сообщением и голосом через IP (VOIP), принадлежащая Facebook, Inc. Она позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения и голосовые сообщения, делать голосовые и видеозвонки и обмениваться изображениями , документы, местоположения пользователей и другие медиа. Клиентское приложение WhatsApp работает на мобильных устройствах, но также доступно на настольных компьютерах, если мобильное устройство пользователя остается подключенным к Интернету, пока они используют настольное приложение. Служба требует, чтобы пользователи предоставили стандартный номер мобильного мобильного телефона для регистрации в службу. В январе 2018 года WhatsApp выпустил отдельное деловое приложение, предназначенное для владельцев малого бизнеса, под названием WhatsApp Busines был приобретен Facebook в феврале 2014 года примерно за 19,3 млрд. Долл. США. Он стал самым популярным в мире приложением обмена сообщениями к 2015 году, и в феврале 2020 года насчитывает более 2 миллиардов пользователей. Он стал основным средством электронного общения во многих странах и местах, включая Латинскую Америку, Индийский субконтинент и большие части Европа и Африка.
Telegram
telegram.org
Telegram-это облачный обмен мгновенными сообщениями, видеотелефония и голос над IP-сервисом с сквозном шифрованием только для секретного чата. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, MacOS и GNU/Linux и созданы в России в 2013 году. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, наклеек, аудио и файлы любого типа. Код на стороне клиента Telegram является бесплатным программным обеспечением, тогда как его код на стороне сервера является закрытым исходным кодом и запатентованным. Сервис также предоставляет API независимым разработчикам. По состоянию на апрель 2020 года Telegram имела 400 миллионов активных пользователей в месяц. Объявление в то время включало обещание реализовать безопасные группы видеопоздраз в позже в 2020 году. Сообщения по умолчанию и шифрование клиентов-сервер во время транзита. Эти данные также зашифрованы в состоянии покоя, но могут получить доступ к разработчикам Telegram, которые держат клавиши шифрования. Кроме того, Telegram предоставляет сквозные зашифрованные звонки и дополнительные сквозные зашифрованные «секретные» чаты между двумя онлайн-пользователями на клиентах смартфонов. Тем не менее, клиенты настольных компьютеров (за исключением клиента macOS) не имеют сквозного шифрования и не доступа к сквозному шифрованию для групп, супергрупп или каналов. Telegram защищала отсутствие повсеместного сквозного шифрования, заявив, что онлайн-обработки, которые не используют шифрование на стороне клиента, являются «наиболее безопасным в настоящее время решением», несмотря на несколько других служб чата, таких как сигнал, матрица и WhatsApp предлагая сквозное шифрование на всех платформах.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально Snapchat Inc. Одной из основных особенностей Snapchat является то, что изображения и сообщения обычно доступны только в течение короткого времени, прежде чем они становятся недоступными для получателей.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (широко известный как Messenger) - это американское приложение для обмена сообщениями и платформа, разработанная Facebook, Inc., первоначально разработанная как Facebook Chat в 2008 году, компания обновила свои услуги обмена сообщениями в 2010 году, а затем выпустила автономные приложения для iOS и Android в августе 2011 года и автономное оборудование для портала Facebook для вызова Messenger в четвертом квартале 2018 года. Позже Facebook запустил специальный интерфейс веб-сайта (Messenger.com) и отделил функции обмена сообщениями от основного приложения Facebook, Позволяет пользователям использовать веб -интерфейс или загружать одно из автономных приложений. В апреле 2020 года Facebook официально выпустил Messenger для Desktop, который поддерживается в Windows 10 и MacOS и распространяется в Microsoft Store и App Store соответственно. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, наклеек, аудио и файлами, а также реагировать на сообщения других пользователей и взаимодействовать с ботами. Сервис также поддерживает голосовые и видеозвонки. Автономные приложения поддерживают с использованием нескольких учетных записей, беседы с необязательным сквозным шифрованием и играми в игры.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages — это приложение для обмена SMS и мгновенными сообщениями, разработанное Google для мобильной операционной системы Android. Также доступен веб-интерфейс. Запущенное 12 ноября 2014 года, оно поддерживает сообщения Rich Communication Services (RCS) с 2018 года. Приложение не поддерживает сквозное шифрование, однако разработка этой функции была замечена во внутренней версии приложения, просочившейся 23 мая 2020 года. .К апрелю 2020 года приложение было установлено более миллиарда раз, что, скорее всего, связано с более широким распространением Google Rich Communication Services во многих странах без поддержки операторов связи.
Discord
discord.com
Discord - это американская проприетарная платформа для обмена мгновенными сообщениями и приложений VoIP и цифрового распространения, предназначенная для создания сообществ, от геймеров до образования и предприятий. Discord специализируется на текстовом, изображении, видео и аудиосвязи между пользователями в канале чата. Discord работает в Windows, MacOS, Android, iOS, Linux и в веб -браузерах. По состоянию на 21 июля 2019 года более 250 миллионов пользователей программного обеспечения.
wechat.com
WeChat (китайский: 微信; пиньинь: Wēixìn (слушать); букв.: «микросообщение») — китайское многоцелевое приложение для обмена сообщениями, социальными сетями и мобильными платежами, разработанное Tencent. Впервые выпущенное в 2011 году, в 2018 году оно стало крупнейшим в мире автономным мобильным приложением с более чем 1 миллиардом активных пользователей в месяц. WeChat называют китайским «приложением для всего» и «суперприложением» из-за его широкого спектра функций. Действия пользователей в WeChat анализируются, отслеживаются и по запросу передаются китайским властям в рамках сети массового наблюдения в Китае. WeChat подвергает цензуре политически чувствительные темы в Китае. Данные, передаваемые учетными записями, зарегистрированными за пределами Китая, отслеживаются, анализируются и используются для создания алгоритмов цензуры в Китае. В ответ на пограничный спор между Индией и Китаем WeChat был запрещен в Индии в июне 2020 года. 6 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий «транзакции» США с WeChat в течение 45 дней.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Отправляйте сообщения, фотографии и видео друзьям через Instagram или Facebook — вместе с эффектами и подписями. Вы также можете отправлять сообщения или общаться в видеочате.
Skype
skype.com
Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут передавать текст, видео, аудио и изображения. Skype позволяет проводить видеоконференции. В конце 2010 года во всем мире насчитывалось более 660 миллионов пользователей, причем по состоянию на август 2015 года каждый месяц, по оценкам, было более 300 миллионов активных пользователей. В какой-то момент в феврале 2012 года в Skype одновременно находилось 34 миллиона пользователей. В марте 2020 года Skype был им пользуются 100 миллионов человек ежемесячно и 40 миллионов человек ежедневно. Это на 70% больше числа ежедневных пользователей, чем в предыдущем месяце, из-за пандемии COVID-19. Skype, впервые выпущенный в августе 2003 года, был создан шведом Никласом Зеннстремом и датчанином Янусом Фриисом в сотрудничестве с Ахти Хейнла. , Прийт Касесалу, Яан Таллинн и Тойво Аннус, эстонцы, которые разработали одноранговую серверную часть, которая также использовалась в приложении для обмена музыкой Kazaa. В сентябре 2005 года eBay приобрела Skype за 2,6 миллиарда долларов. В сентябре 2009 года Silver Lake, Andreessen Horowitz и Инвестиционный совет пенсионного плана Канады объявили о приобретении 65% Skype за 1,9 миллиарда долларов у eBay, в результате чего рыночная стоимость предприятия составила 2,92 миллиарда долларов. Microsoft купила Skype в мае 2011 года за 8,5 миллиарда долларов. Штаб-квартира подразделения Skype находится в Люксембурге, но большая часть команды разработчиков и 44% всех сотрудников подразделения по-прежнему находятся в Таллинне и Тарту, Эстония. Skype позволяет пользователям общаться через Интернет голосом, с помощью микрофона, с помощью видео с помощью веб-камерой и посредством обмена мгновенными сообщениями. Skype реализует бизнес-модель freemium, при которой звонки между Skype являются бесплатными, а звонки на стационарные и мобильные телефоны (по традиционным телефонным сетям) взимаются через дебетовую систему учетных записей пользователей, называемую Skype Credit. Некоторые сетевые администраторы запретили Skype в корпоративных, правительственных, домашних и образовательных сетях, ссылаясь на такие причины, как ненадлежащее использование ресурсов, чрезмерное использование полосы пропускания и проблемы безопасности. Первоначально Skype представлял собой гибридную одноранговую и клиент-серверную систему. С мая 2012 года Skype полностью работает на суперузлах, управляемых Microsoft. Раскрытие информации о массовой слежке в 2013 году показало, что Microsoft предоставила спецслужбам беспрепятственный доступ к суперузлам и коммуникационному контенту Skype. На протяжении 2016 и 2017 годов Microsoft модернизировала свои клиенты Skype таким образом, чтобы Skype превратился из одноранговой службы в централизованную службу Azure и скорректировал пользовательские интерфейсы приложений, чтобы сделать обмен текстовыми сообщениями более заметным, чем голосовые вызовы. Skype для Windows, iOS, Android, Mac и Linux претерпел значительные и заметные изменения.
GroupMe
groupme.com
GroupMe — это мобильное приложение для группового обмена сообщениями, принадлежащее Microsoft. Он был запущен в мае 2010 года частной компанией GroupMe. В августе 2011 года GroupMe доставляла более 100 миллионов сообщений ежемесячно, а к июню 2012 года это число выросло до 550 миллионов. В 2013 году у GroupMe было более 12 миллионов зарегистрированных пользователей.
ICQ
icq.com
Преобразуйте аудиосообщения в текст, используйте умные ответы, оставайтесь онлайн даже при плохом подключении к Интернету.
Nicegram
nicegram.app
Быстрое, безопасное и приятное приложение для обмена сообщениями. Представьте себе сочетание мощного API Telegram, тщательной оптимизации кода и уникальных функций, которые обеспечивают совершенно новый уровень впечатлений, от которого вы не сможете отказаться!
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging позволяет вам общаться с другими участниками LinkedIn, к которым вы подключены. В LinkedIn вы можете бесплатно отправлять сообщения только своим контактам 1-го уровня (а на страницах группы — другим участникам группы). Если вы не подключены, у вас всегда есть возможность отправить InMail другому участнику LinkedIn.
Zalo
zalo.me
Zalo — это приложение для обмена сообщениями из Вьетнама, которое обеспечивает быстрое, стабильное, удобное и конфиденциальное соединение для пользователей в любое время и в любом месте. Быстрый и стабильный - Сообщения, звонки, изображения, файлы высокого качества... доставляются оперативно и стабильно в любых условиях и контекстах. Просто и удобно - Простой интерфейс, который удобен для всех. - Многофункциональное приложение, поддерживающее текстовые сообщения, голос, стикеры, изображения, аудиовызов, видеозвонок, соединение 1-1, групповой чат, отправку файлов, захват экрана... для различных вариантов использования. - Легко доступен с нескольких платформ, таких как телефон, рабочий стол или веб-сайт. - Наслаждайтесь возможностью делиться и сохранять прекрасные моменты со своей семьей и любимыми друзьями на временной шкале Zalo.
MySMS
mysms.com
Семейство приложений mysms позволяет отправлять текстовые сообщения где угодно и расширяет возможности обмена сообщениями на смартфоне, планшете и компьютере.
Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
Text Free
textfree.us
Получите бесплатный номер телефона, чтобы отправлять неограниченное количество бесплатных текстовых сообщений, не выходя из рабочего стола, с помощью TextFree Web. Просто зарегистрируйтесь бесплатно, выберите бесплатный номер телефона и начните бесплатно отправлять текстовые сообщения.
Threema
threema.ch
Threema — это приложение для обмена мгновенными сообщениями со сквозным шифрованием для iOS, Android и Windows Phone. Программное обеспечение основано на принципах конфиденциальности, и служба не требует от пользователей предоставления номера телефона или любой другой личной информации: Приложение Threema можно использовать анонимно. Помимо обмена текстовыми сообщениями, пользователи могут совершать голосовые вызовы, отправлять мультимедиа, данные о местоположении, голосовые сообщения и файлы. С помощью веб-приложения «Threema Web» сервис можно использовать на ПК. Threema разработана швейцарской компанией Threema GmbH. Серверы расположены в Швейцарии, а разработка базируется в Pfäffikon SZ. По состоянию на апрель 2017 года у Threema было 4,5 миллиона пользователей. По состоянию на январь 2019 года бизнес-версию Threema Work использовали 3000 компаний и организаций.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, and create group chats. Яндекс Мессенджер — это безопасный корпоративный мессенджер в привычном интерфейсе. Мы объединили важные функции мессенджеров и добавили необходимые возможности для корпоративной работы — например, приглашение команд или отделов в групповой чат. Работать над проектами проще, когда контакты всех коллег собраны в одном месте, а чаты с семьей и друзьями не отвлекают от задач.
X Messages
twitter.com
Личные сообщения — это частная часть X. Вы можете использовать личные сообщения, чтобы вести частные беседы с людьми о публикациях и другом контенте.
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