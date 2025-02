Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения - Сомали

Yandex Messenger

Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, and create group chats. Яндекс Мессенджер — это безопасный корпоративный мессенджер в привычном интерфейсе. Мы объединили важные функции мессенджеров и добавили необходимые возможности для корпоративной работы — например, приглашение команд или отделов в групповой чат. Работать над проектами проще, когда контакты всех коллег собраны в одном месте, а чаты с семьей и друзьями не отвлекают от задач.