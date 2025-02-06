Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

Skype

skype.com

Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут передавать текст, видео, аудио и изображения. Skype позволяет проводить видеоконференции. В конце 2010 года во всем мире насчитывалось более 660 миллионов пользователей, причем по состоянию на август 2015 года каждый месяц, по оценкам, было более 300 миллионов активных пользователей. В какой-то момент в феврале 2012 года в Skype одновременно находилось 34 миллиона пользователей. В марте 2020 года Skype был им пользуются 100 миллионов человек ежемесячно и 40 миллионов человек ежедневно. Это на 70% больше числа ежедневных пользователей, чем в предыдущем месяце, из-за пандемии COVID-19. Skype, впервые выпущенный в августе 2003 года, был создан шведом Никласом Зеннстремом и датчанином Янусом Фриисом в сотрудничестве с Ахти Хейнла. , Прийт Касесалу, Яан Таллинн и Тойво Аннус, эстонцы, которые разработали одноранговую серверную часть, которая также использовалась в приложении для обмена музыкой Kazaa. В сентябре 2005 года eBay приобрела Skype за 2,6 миллиарда долларов. В сентябре 2009 года Silver Lake, Andreessen Horowitz и Инвестиционный совет пенсионного плана Канады объявили о приобретении 65% Skype за 1,9 миллиарда долларов у eBay, в результате чего рыночная стоимость предприятия составила 2,92 миллиарда долларов. Microsoft купила Skype в мае 2011 года за 8,5 миллиарда долларов. Штаб-квартира подразделения Skype находится в Люксембурге, но большая часть команды разработчиков и 44% всех сотрудников подразделения по-прежнему находятся в Таллинне и Тарту, Эстония. Skype позволяет пользователям общаться через Интернет голосом, с помощью микрофона, с помощью видео с помощью веб-камерой и посредством обмена мгновенными сообщениями. Skype реализует бизнес-модель freemium, при которой звонки между Skype являются бесплатными, а звонки на стационарные и мобильные телефоны (по традиционным телефонным сетям) взимаются через дебетовую систему учетных записей пользователей, называемую Skype Credit. Некоторые сетевые администраторы запретили Skype в корпоративных, правительственных, домашних и образовательных сетях, ссылаясь на такие причины, как ненадлежащее использование ресурсов, чрезмерное использование полосы пропускания и проблемы безопасности. Первоначально Skype представлял собой гибридную одноранговую и клиент-серверную систему. С мая 2012 года Skype полностью работает на суперузлах, управляемых Microsoft. Раскрытие информации о массовой слежке в 2013 году показало, что Microsoft предоставила спецслужбам беспрепятственный доступ к суперузлам и коммуникационному контенту Skype. На протяжении 2016 и 2017 годов Microsoft модернизировала свои клиенты Skype таким образом, чтобы Skype превратился из одноранговой службы в централизованную службу Azure и скорректировал пользовательские интерфейсы приложений, чтобы сделать обмен текстовыми сообщениями более заметным, чем голосовые вызовы. Skype для Windows, iOS, Android, Mac и Linux претерпел значительные и заметные изменения.