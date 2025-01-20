Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения - Реюньон
Службы обмена мгновенными сообщениями, часто называемые службами обмена мгновенными сообщениями, совершают революцию в общении в реальном времени, позволяя людям мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, мультимедийным контентом и даже участвовать в голосовых или видеозвонках. Эти платформы способствуют быстрому и удобному общению, позволяя пользователям связываться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру за считанные секунды. Популяризированные благодаря таким функциям, как групповые чаты, смайлики и обмен мультимедиа, службы обмена мгновенными сообщениями стали неотъемлемой частью современного общения, способствуя беспрепятственному и интерактивному обмену как в личной, так и в профессиональной сферах.
Отправить новое приложение
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, или просто WhatsApp, — это американская бесплатная кроссплатформенная служба обмена сообщениями и передачи голоса по IP (VoIP), принадлежащая Facebook, Inc. Она позволяет пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, а также обмениваться изображениями. , документы, местоположения пользователей и другие носители. Клиентское приложение WhatsApp работает на мобильных устройствах, но доступно также и с настольных компьютеров, если мобильное устройство пользователя остается подключенным к Интернету, пока он использует настольное приложение. Услуга требует, чтобы пользователи предоставили стандартный номер сотового мобильного телефона для регистрации в службе. В январе 2018 года WhatsApp выпустила отдельное бизнес-приложение под названием WhatsApp Business, предназначенное для владельцев малого бизнеса, которое позволяет компаниям общаться с клиентами, использующими стандартный клиент WhatsApp. Клиентское приложение было создано компанией WhatsApp Inc. из Маунтин-Вью, Калифорния, которая была приобретена Facebook в феврале 2014 года примерно за 19,3 миллиарда долларов США. К 2015 году оно стало самым популярным приложением для обмена сообщениями в мире, а по состоянию на февраль 2020 года у него было более 2 миллиардов пользователей по всему миру. Оно стало основным средством электронного общения во многих странах и регионах, включая Латинскую Америку, Индийский субконтинент и большую часть Европа и Африка.
Telegram
telegram.org
Telegram — это облачная служба обмена мгновенными сообщениями, видеотелефонии и передачи голоса по IP со сквозным шифрованием только для секретного чата. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и GNU/Linux и созданы в России в 2013 году. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, наклейками, аудио и файлами любого типа. Клиентский код Telegram является свободным программным обеспечением, тогда как его серверный код имеет закрытый исходный код и является проприетарным. Сервис также предоставляет API независимым разработчикам. По состоянию на апрель 2020 года у Telegram было 400 миллионов активных пользователей в месяц. В объявлении того времени содержалось обещание внедрить безопасные групповые видеозвонки позднее в 2020 году. Сообщения и медиафайлы по умолчанию используют шифрование клиент-сервер во время передачи. Эти данные также зашифрованы в хранении, но к ним могут получить доступ разработчики Telegram, у которых есть ключи шифрования. Кроме того, Telegram обеспечивает сквозные зашифрованные вызовы и дополнительные «секретные» чаты со сквозным шифрованием между двумя онлайн-пользователями в клиентах для смартфонов. Однако клиенты для настольных ПК (за исключением клиента macOS) не поддерживают сквозное шифрование, а сквозное шифрование недоступно для групп, супергрупп или каналов. Telegram защищает отсутствие повсеместного сквозного шифрования, заявляя, что онлайн-резервные копии, не использующие шифрование на стороне клиента, являются «наиболее безопасным решением, возможным в настоящее время», несмотря на несколько других чат-сервисов, таких как Signal, Matrix и WhatsApp. предлагая сквозное шифрование на всех платформах.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (широко известный как Messenger) — американское приложение и платформа для обмена сообщениями, разработанная Facebook, Inc. Первоначально разработанная как Facebook Chat в 2008 году, компания обновила свою службу обмена сообщениями в 2010 году, а затем в августе 2011 года выпустила автономные приложения для iOS и Android и автономное оборудование Facebook Portal для звонков через Messenger в четвертом квартале 2018 года. Позже Facebook запустил специальный интерфейс веб-сайта (Messenger.com) и отделил функции обмена сообщениями от основного приложения Facebook, что позволяет пользователям использовать веб-интерфейс или загружать его. автономных приложений. В апреле 2020 года Facebook официально выпустила Messenger для настольных компьютеров, который поддерживается в Windows 10 и macOS и распространяется в Microsoft Store и App Store соответственно. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, стикерами, аудио и файлами, а также реагировать на сообщения других пользователей и взаимодействовать с ботами. Сервис также поддерживает голосовые и видеозвонки. Автономные приложения поддерживают использование нескольких учетных записей, разговоры с дополнительным сквозным шифрованием и игры.
Discord
discord.com
Discord — это американское бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и VoIP, а также платформа цифрового распространения, предназначенная для создания сообществ, начиная от геймеров и заканчивая образованием и бизнесом. Discord специализируется на текстовом, графическом, видео и аудио общении между пользователями в чат-канале. Discord работает на Windows, macOS, Android, iOS, Linux и в веб-браузерах. По состоянию на 21 июля 2019 г. число пользователей программного обеспечения превышает 250 миллионов.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages — это приложение для обмена SMS и мгновенными сообщениями, разработанное Google для мобильной операционной системы Android. Также доступен веб-интерфейс. Запущенное 12 ноября 2014 года, оно поддерживает сообщения Rich Communication Services (RCS) с 2018 года. Приложение не поддерживает сквозное шифрование, однако разработка этой функции была замечена во внутренней версии приложения, просочившейся 23 мая 2020 года. .К апрелю 2020 года приложение было установлено более миллиарда раз, что, скорее всего, связано с более широким распространением Google Rich Communication Services во многих странах без поддержки операторов связи.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально Snapchat Inc. Одной из основных особенностей Snapchat является то, что изображения и сообщения обычно доступны только в течение короткого времени, прежде чем они становятся недоступными для получателей.
Nicegram
nicegram.app
Быстрое, безопасное и приятное приложение для обмена сообщениями. Представьте себе сочетание мощного API Telegram, тщательной оптимизации кода и уникальных функций, которые обеспечивают совершенно новый уровень впечатлений, от которого вы не сможете отказаться!
Skype
skype.com
Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут передавать текст, видео, аудио и изображения. Skype позволяет проводить видеоконференции. В конце 2010 года во всем мире насчитывалось более 660 миллионов пользователей, причем по состоянию на август 2015 года каждый месяц, по оценкам, было более 300 миллионов активных пользователей. В какой-то момент в феврале 2012 года в Skype одновременно находилось 34 миллиона пользователей. В марте 2020 года Skype был им пользуются 100 миллионов человек ежемесячно и 40 миллионов человек ежедневно. Это на 70% больше числа ежедневных пользователей, чем в предыдущем месяце, из-за пандемии COVID-19. Skype, впервые выпущенный в августе 2003 года, был создан шведом Никласом Зеннстремом и датчанином Янусом Фриисом в сотрудничестве с Ахти Хейнла. , Прийт Касесалу, Яан Таллинн и Тойво Аннус, эстонцы, которые разработали одноранговую серверную часть, которая также использовалась в приложении для обмена музыкой Kazaa. В сентябре 2005 года eBay приобрела Skype за 2,6 миллиарда долларов. В сентябре 2009 года Silver Lake, Andreessen Horowitz и Инвестиционный совет пенсионного плана Канады объявили о приобретении 65% Skype за 1,9 миллиарда долларов у eBay, в результате чего рыночная стоимость предприятия составила 2,92 миллиарда долларов. Microsoft купила Skype в мае 2011 года за 8,5 миллиарда долларов. Штаб-квартира подразделения Skype находится в Люксембурге, но большая часть команды разработчиков и 44% всех сотрудников подразделения по-прежнему находятся в Таллинне и Тарту, Эстония. Skype позволяет пользователям общаться через Интернет голосом, с помощью микрофона, с помощью видео с помощью веб-камерой и посредством обмена мгновенными сообщениями. Skype реализует бизнес-модель freemium, при которой звонки между Skype являются бесплатными, а звонки на стационарные и мобильные телефоны (по традиционным телефонным сетям) взимаются через дебетовую систему учетных записей пользователей, называемую Skype Credit. Некоторые сетевые администраторы запретили Skype в корпоративных, правительственных, домашних и образовательных сетях, ссылаясь на такие причины, как ненадлежащее использование ресурсов, чрезмерное использование полосы пропускания и проблемы безопасности. Первоначально Skype представлял собой гибридную одноранговую и клиент-серверную систему. С мая 2012 года Skype полностью работает на суперузлах, управляемых Microsoft. Раскрытие информации о массовой слежке в 2013 году показало, что Microsoft предоставила спецслужбам беспрепятственный доступ к суперузлам и коммуникационному контенту Skype. На протяжении 2016 и 2017 годов Microsoft модернизировала свои клиенты Skype таким образом, чтобы Skype превратился из одноранговой службы в централизованную службу Azure и скорректировал пользовательские интерфейсы приложений, чтобы сделать обмен текстовыми сообщениями более заметным, чем голосовые вызовы. Skype для Windows, iOS, Android, Mac и Linux претерпел значительные и заметные изменения.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Отправляйте сообщения, фотографии и видео друзьям через Instagram или Facebook — вместе с эффектами и подписями. Вы также можете отправлять сообщения или общаться в видеочате.
Text Free
textfree.us
Получите бесплатный номер телефона, чтобы отправлять неограниченное количество бесплатных текстовых сообщений, не выходя из рабочего стола, с помощью TextFree Web. Просто зарегистрируйтесь бесплатно, выберите бесплатный номер телефона и начните бесплатно отправлять текстовые сообщения.
ICQ
icq.com
Преобразуйте аудиосообщения в текст, используйте умные ответы, оставайтесь онлайн даже при плохом подключении к Интернету.
Zalo
zalo.me
Zalo — это приложение для обмена сообщениями из Вьетнама, которое обеспечивает быстрое, стабильное, удобное и конфиденциальное соединение для пользователей в любое время и в любом месте. Быстрый и стабильный - Сообщения, звонки, изображения, файлы высокого качества... доставляются оперативно и стабильно в любых условиях и контекстах. Просто и удобно - Простой интерфейс, который удобен для всех. - Многофункциональное приложение, поддерживающее текстовые сообщения, голос, стикеры, изображения, аудиовызов, видеозвонок, соединение 1-1, групповой чат, отправку файлов, захват экрана... для различных вариантов использования. - Легко доступен с нескольких платформ, таких как телефон, рабочий стол или веб-сайт. - Наслаждайтесь возможностью делиться и сохранять прекрасные моменты со своей семьей и любимыми друзьями на временной шкале Zalo.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging позволяет вам общаться с другими участниками LinkedIn, к которым вы подключены. В LinkedIn вы можете бесплатно отправлять сообщения только своим контактам 1-го уровня (а на страницах группы — другим участникам группы). Если вы не подключены, у вас всегда есть возможность отправить InMail другому участнику LinkedIn.
GroupMe
groupme.com
GroupMe — это мобильное приложение для группового обмена сообщениями, принадлежащее Microsoft. Он был запущен в мае 2010 года частной компанией GroupMe. В августе 2011 года GroupMe доставляла более 100 миллионов сообщений ежемесячно, а к июню 2012 года это число выросло до 550 миллионов. В 2013 году у GroupMe было более 12 миллионов зарегистрированных пользователей.
MySMS
mysms.com
Семейство приложений mysms позволяет отправлять текстовые сообщения где угодно и расширяет возможности обмена сообщениями на смартфоне, планшете и компьютере.
Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
Threema
threema.ch
Threema — это приложение для обмена мгновенными сообщениями со сквозным шифрованием для iOS, Android и Windows Phone. Программное обеспечение основано на принципах конфиденциальности, и служба не требует от пользователей предоставления номера телефона или любой другой личной информации: Приложение Threema можно использовать анонимно. Помимо обмена текстовыми сообщениями, пользователи могут совершать голосовые вызовы, отправлять мультимедиа, данные о местоположении, голосовые сообщения и файлы. С помощью веб-приложения «Threema Web» сервис можно использовать на ПК. Threema разработана швейцарской компанией Threema GmbH. Серверы расположены в Швейцарии, а разработка базируется в Pfäffikon SZ. По состоянию на апрель 2017 года у Threema было 4,5 миллиона пользователей. По состоянию на январь 2019 года бизнес-версию Threema Work использовали 3000 компаний и организаций.
wechat.com
WeChat (китайский: 微信; пиньинь: Wēixìn (слушать); букв.: «микросообщение») — китайское многоцелевое приложение для обмена сообщениями, социальными сетями и мобильными платежами, разработанное Tencent. Впервые выпущенное в 2011 году, в 2018 году оно стало крупнейшим в мире автономным мобильным приложением с более чем 1 миллиардом активных пользователей в месяц. WeChat называют китайским «приложением для всего» и «суперприложением» из-за его широкого спектра функций. Действия пользователей в WeChat анализируются, отслеживаются и по запросу передаются китайским властям в рамках сети массового наблюдения в Китае. WeChat подвергает цензуре политически чувствительные темы в Китае. Данные, передаваемые учетными записями, зарегистрированными за пределами Китая, отслеживаются, анализируются и используются для создания алгоритмов цензуры в Китае. В ответ на пограничный спор между Индией и Китаем WeChat был запрещен в Индии в июне 2020 года. 6 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий «транзакции» США с WeChat в течение 45 дней.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, and create group chats. Яндекс Мессенджер — это безопасный корпоративный мессенджер в привычном интерфейсе. Мы объединили важные функции мессенджеров и добавили необходимые возможности для корпоративной работы — например, приглашение команд или отделов в групповой чат. Работать над проектами проще, когда контакты всех коллег собраны в одном месте, а чаты с семьей и друзьями не отвлекают от задач.
X Messages
twitter.com
Личные сообщения — это частная часть X. Вы можете использовать личные сообщения, чтобы вести частные беседы с людьми о публикациях и другом контенте.