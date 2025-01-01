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Службы обмена мгновенными сообщениями - Самые популярные приложения - Оман
Службы обмена мгновенными сообщениями, часто называемые службами обмена мгновенными сообщениями, совершают революцию в общении в реальном времени, позволяя людям мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, мультимедийным контентом и даже участвовать в голосовых или видеозвонках. Эти платформы способствуют быстрому и удобному общению, позволяя пользователям связываться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру за считанные секунды. Популяризированные благодаря таким функциям, как групповые чаты, смайлики и обмен мультимедиа, службы обмена мгновенными сообщениями стали неотъемлемой частью современного общения, способствуя беспрепятственному и интерактивному обмену как в личной, так и в профессиональной сферах.
Отправить новое приложение
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, или просто WhatsApp, — это американская бесплатная кроссплатформенная служба обмена сообщениями и передачи голоса по IP (VoIP), принадлежащая Facebook, Inc. Она позволяет пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, а также обменива...
Telegram
telegram.org
Telegram — это облачная служба обмена мгновенными сообщениями, видеотелефонии и передачи голоса по IP со сквозным шифрованием только для секретного чата. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и GNU/Linux и созданы в России в 2013 году. Пользователи м...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально S...
Discord
discord.com
Discord — это американское бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и VoIP, а также платформа цифрового распространения, предназначенная для создания сообществ, начиная от геймеров и заканчивая образованием и бизнесом. Discord специализируется на текстовом, графическом, видео и аудио...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (широко известный как Messenger) — американское приложение и платформа для обмена сообщениями, разработанная Facebook, Inc. Первоначально разработанная как Facebook Chat в 2008 году, компания обновила свою службу обмена сообщениями в 2010 году, а затем в августе 2011 года выпустил...
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging позволяет вам общаться с другими участниками LinkedIn, к которым вы подключены. В LinkedIn вы можете бесплатно отправлять сообщения только своим контактам 1-го уровня (а на страницах группы — другим участникам группы). Если вы не подключены, у вас всегда есть возможность отправить...
Nicegram
nicegram.app
Быстрое, безопасное и приятное приложение для обмена сообщениями. Представьте себе сочетание мощного API Telegram, тщательной оптимизации кода и уникальных функций, которые обеспечивают совершенно новый уровень впечатлений, от которого вы не сможете отказаться!
Skype
skype.com
Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут перед...
Text Free
textfree.us
Получите бесплатный номер телефона, чтобы отправлять неограниченное количество бесплатных текстовых сообщений, не выходя из рабочего стола, с помощью TextFree Web. Просто зарегистрируйтесь бесплатно, выберите бесплатный номер телефона и начните бесплатно отправлять текстовые сообщения.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages — это приложение для обмена SMS и мгновенными сообщениями, разработанное Google для мобильной операционной системы Android. Также доступен веб-интерфейс. Запущенное 12 ноября 2014 года, оно поддерживает сообщения Rich Communication Services (RCS) с 2018 года. Приложение не поддержива...
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Отправляйте сообщения, фотографии и видео друзьям через Instagram или Facebook — вместе с эффектами и подписями. Вы также можете отправлять сообщения или общаться в видеочате.
Zalo
zalo.me
Zalo — это приложение для обмена сообщениями из Вьетнама, которое обеспечивает быстрое, стабильное, удобное и конфиденциальное соединение для пользователей в любое время и в любом месте. Быстрый и стабильный - Сообщения, звонки, изображения, файлы высокого качества... доставляются оперативно и стаб...
wechat.com
WeChat (китайский: 微信; пиньинь: Wēixìn (слушать); букв.: «микросообщение») — китайское многоцелевое приложение для обмена сообщениями, социальными сетями и мобильными платежами, разработанное Tencent. Впервые выпущенное в 2011 году, в 2018 году оно стало крупнейшим в мире автономным мобильным прилож...
Threema
threema.ch
Threema — это приложение для обмена мгновенными сообщениями со сквозным шифрованием для iOS, Android и Windows Phone. Программное обеспечение основано на принципах конфиденциальности, и служба не требует от пользователей предоставления номера телефона или любой другой личной информации: Приложение T...
GroupMe
groupme.com
GroupMe — это мобильное приложение для группового обмена сообщениями, принадлежащее Microsoft. Он был запущен в мае 2010 года частной компанией GroupMe. В августе 2011 года GroupMe доставляла более 100 миллионов сообщений ежемесячно, а к июню 2012 года это число выросло до 550 миллионов. В 2013 году...
Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
ICQ
icq.com
Преобразуйте аудиосообщения в текст, используйте умные ответы, оставайтесь онлайн даже при плохом подключении к Интернету.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, and create group chats. Яндекс Мессенджер — это безопасный корпоративный мессенджер в привычном интерфейсе. Мы объединили важные функции мессенджеров и добавили необходимые в...
X Messages
twitter.com
Личные сообщения — это частная часть X. Вы можете использовать личные сообщения, чтобы вести частные беседы с людьми о публикациях и другом контенте.
MySMS
mysms.com
Семейство приложений mysms позволяет отправлять текстовые сообщения где угодно и расширяет возможности обмена сообщениями на смартфоне, планшете и компьютере.