Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) - Самые популярные приложения

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Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) позволяют предприятиям предлагать клиентам возможность приобретать продукты и услуги посредством серии регулярных платежей. Эти решения встроены в интернет-магазины или интегрированы с программным обеспечением для выставления счетов, обеспечивая гибкие варианты оплаты. Такая гибкость может помочь предприятиям привлечь новых клиентов и увеличить продажи более дорогих товаров в своих магазинах электронной коммерции. Поставщики торговых площадок, такие как Etsy и eBay, также получают выгоду от BNPL, поскольку он позволяет продавцам получать платежи в рассрочку. Для эффективной работы эти инструменты должны интегрироваться с платформами электронной коммерции, чтобы предлагать варианты оплаты в рассрочку при оформлении заказа, а также с платежными шлюзами для обработки платежей. Кроме того, все платежные данные необходимо синхронизировать с финансовыми системами, что требует интеграции с бухгалтерским программным обеспечением.
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PayPal
paypal.com
Приложение PayPal позволяет пользователям отправлять и получать деньги, делать покупки онлайн и в магазинах, а также хранить средства безопасно.
Klarna
klarna.com
Klarna - приложение, позволяющее разделять покупки на 4 беспроцентные платежа, отсрочивать платежи и управлять финансами при онлайн и офлайн покупках.
Afterpay
afterpay.com
Afterpay позволяет покупателям делить платежи на 4 беспроцентных части, удобный способ для управления расходами при покупках.
Affirm
affirm.com
Affirm — это приложение для финансовых технологий, позволяющее пользователям оплачивать покупки частями с прозрачными условиями и без скрытых сборов.
Zip
zip.co
Приложение Zip позволяет пользователям покупать товары и платить позже, при этом продавцы получают оплату заранее.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle — приложение для покупок с возможностью оплачивать товары частями без процентов. Оно включает функции для улучшения финансовой грамотности.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal - приложение для управления покупками с оплатой в 6 беспроцентных installments. Позволяет делать покупки онлайн и в магазине.
Tamara
tamara.co
Tamara — приложение для разделения платежей без процентов, позволяющее пользователям покупать и оплачивать товары в удобные сроки.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless - платформа для сбора одноразовых и повторяющихся платежей напрямую с банковских счетов клиентов.
Zilch
zilch.com
Zilch - приложение для онлайн-платежей и управления кредитом, предлагающее гибкие варианты оплаты и инструменты для улучшения кредитной истории.
Paythen
paythen.co
Paythen - платформа для управления финансами, предлагающая простые планы оплаты и подписки без кодирования.
Simpl
getsimpl.com
Simpl — это платформа для мгновенной оплаты в Индии, позволяющая клиентам совершать покупки одним нажатием кнопки с защитой прав потребителей.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платформа B2B для автоматизации и упрощения процессов оплаты с поддержкой различных методов и интеграцией с учетным ПО.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Приложение Laybuy Merchant позволяет предприятиям интегрировать платежи, предлагая клиентам возможность оплачивать покупки в рассрочку на 6 недель.
Mondu
mondu.ai
Mondu — платформа для B2B платежей, предоставляющая гибкие условия оплаты и интеграцию с платежными системами для бизнеса в Европе.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly позволяет предлагать клиентам настраиваемые и гибкие планы платежей, деля большие счета на удобные рассрочки.
Vartana
vartana.com
Vartana — это платформа для B2B-продаж, упрощающая процесс закрытия сделок и оплаты, снижая сопротивление по срокам платежей.
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