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Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL)
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Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) - Самые популярные приложения

Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) позволяют предприятиям предлагать клиентам возможность приобретать продукты и услуги посредством серии регулярных платежей. Эти решения встроены в интернет-магазины или интегрированы с программным обеспечением для выставления счетов, обеспечивая гибкие варианты оплаты. Такая гибкость может помочь предприятиям привлечь новых клиентов и увеличить продажи более дорогих товаров в своих магазинах электронной коммерции. Поставщики торговых площадок, такие как Etsy и eBay, также получают выгоду от BNPL, поскольку он позволяет продавцам получать платежи в рассрочку. Для эффективной работы эти инструменты должны интегрироваться с платформами электронной коммерции, чтобы предлагать варианты оплаты в рассрочку при оформлении заказа, а также с платежными шлюзами для обработки платежей. Кроме того, все платежные данные необходимо синхронизировать с финансовыми системами, что требует интеграции с бухгалтерским программным обеспечением.

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PayPal

PayPal

paypal.com

Приложение PayPal позволяет пользователям отправлять и получать деньги, делать покупки онлайн и в магазинах, а также хранить средства безопасно.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna - приложение, позволяющее разделять покупки на 4 беспроцентные платежа, отсрочивать платежи и управлять финансами при онлайн и офлайн покупках.

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay позволяет покупателям делить платежи на 4 беспроцентных части, удобный способ для управления расходами при покупках.

Affirm

Affirm

affirm.com

Affirm — это приложение для финансовых технологий, позволяющее пользователям оплачивать покупки частями с прозрачными условиями и без скрытых сборов.

Zip

Zip

zip.co

Приложение Zip позволяет пользователям покупать товары и платить позже, при этом продавцы получают оплату заранее.

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle — приложение для покупок с возможностью оплачивать товары частями без процентов. Оно включает функции для улучшения финансовой грамотности.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Laybuy Personal - приложение для управления покупками с оплатой в 6 беспроцентных installments. Позволяет делать покупки онлайн и в магазине.

Tamara

Tamara

tamara.co

Tamara — приложение для разделения платежей без процентов, позволяющее пользователям покупать и оплачивать товары в удобные сроки.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless - платформа для сбора одноразовых и повторяющихся платежей напрямую с банковских счетов клиентов.

Zilch

Zilch

zilch.com

Zilch - приложение для онлайн-платежей и управления кредитом, предлагающее гибкие варианты оплаты и инструменты для улучшения кредитной истории.

Paythen

Paythen

paythen.co

Paythen - платформа для управления финансами, предлагающая простые планы оплаты и подписки без кодирования.

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl — это платформа для мгновенной оплаты в Индии, позволяющая клиентам совершать покупки одним нажатием кнопки с защитой прав потребителей.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платформа B2B для автоматизации и упрощения процессов оплаты с поддержкой различных методов и интеграцией с учетным ПО.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Приложение Laybuy Merchant позволяет предприятиям интегрировать платежи, предлагая клиентам возможность оплачивать покупки в рассрочку на 6 недель.

Mondu

Mondu

mondu.ai

Mondu — платформа для B2B платежей, предоставляющая гибкие условия оплаты и интеграцию с платежными системами для бизнеса в Европе.

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

Partial.ly позволяет предлагать клиентам настраиваемые и гибкие планы платежей, деля большие счета на удобные рассрочки.

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana — это платформа для B2B-продаж, упрощающая процесс закрытия сделок и оплаты, снижая сопротивление по срокам платежей.

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