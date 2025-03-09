Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) позволяют предприятиям предлагать клиентам возможность приобретать продукты и услуги посредством серии регулярных платежей. Эти решения встроены в интернет-магазины или интегрированы с программным обеспечением для выставления счетов, обеспечивая гибкие варианты оплаты. Такая гибкость может помочь предприятиям привлечь новых клиентов и увеличить продажи более дорогих товаров в своих магазинах электронной коммерции. Поставщики торговых площадок, такие как Etsy и eBay, также получают выгоду от BNPL, поскольку он позволяет продавцам получать платежи в рассрочку. Для эффективной работы эти инструменты должны интегрироваться с платформами электронной коммерции, чтобы предлагать варианты оплаты в рассрочку при оформлении заказа, а также с платежными шлюзами для обработки платежей. Кроме того, все платежные данные необходимо синхронизировать с финансовыми системами, что требует интеграции с бухгалтерским программным обеспечением.
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PayPal
paypal.com
Приложение PayPal позволяет пользователям отправлять и получать деньги, делать покупки онлайн и в магазинах, а также хранить средства безопасно.
Zip
zip.co
Zip (ранее Quadpay) - это ведущая покупка сейчас, платит позже компании, предоставляя справедливые и беспроблемные решения, которые упрощают, как люди платят. С растущим присутствием по всему миру наша миссия состоит в том, чтобы стать первым выбором платежей, везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котором люди могут жить бесстрашно сегодня, зная, что они контролируют завтра. Сосредоточенная на инновациях продуктов, которые ставят людей в центр, мы ставим финансовое благополучие наших клиентов и торговцев в центр всего, что мы делаем. С ZIP клиенты могут делать покупки где угодно и платить позже, в то время как продавцам платят заранее. Наша платформа дает возможность предприятиям предлагать гибкие платежные решения для клиентов в Интернете и в магазине без риска. Наше удобное решение легко интегрируется без API. После жизни торговцы могут познакомить свой бренд с миллионами новых потребителей, которые уже любят ZIP, мгновенно приобретая новых клиентов и мгновенно увеличивая продажи. Мы Zip, и мы только начинаем.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочку). Интегрируйтесь с ведущими программными решениями для бухгалтерского учета и PSA, чтобы синхронизировать счета и упростить автоматическую сверку. Включите такие средства автоматизации, как автоматическая оплата и автоматические напоминания по электронной почте, чтобы сэкономить время и быстрее собирать счета, а также получить доступ к ценным данным, чтобы обеспечить полную прозрачность платежей и лучше прогнозировать движение денежных средств. Все на одной платформе.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle — приложение для покупок с возможностью оплачивать товары частями без процентов. Оно включает функции для улучшения финансовой грамотности.
Paythen
paythen.co
Paythen позволяет без проблем предлагать удобные планы оплаты, подписки и многое другое, а встроенные средства автоматизации уменьшают вашу занятость. Никакого кода или технических ноу-хау не требуется. Просто подключите свою учетную запись Stripe и начните работу менее чем за минуту.
Mondu
mondu.ai
Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Великобритании самые популярные способы оплаты B2B и гибкие условия оплаты в многоканальной среде, как онлайн, так и офлайн. В результате получается беспроигрышная история: бизнес-клиенты получают возможность совершать покупки и платить, когда захотят, что приводит к более высокому коэффициенту конверсии и средней стоимости заказа и, в конечном итоге, способствует росту продавцов и торговых площадок. Mondu GmbH была основана в 2021 году предпринимателями Мальте Хаффманном, Филиппом Повелем и Гилем Данцигером с целью упрощения платежных операций B2B. В команде Mondu более 140 талантливых профессионалов разного происхождения и с опытом работы в лучших компаниях в сфере технологий и других сферах. Mondu привлек $90 млн в виде акционерного и долгового финансирования от ведущих инвесторов Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective и банка VVRB.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly позволяет вам предложить вашим клиентам индивидуальный гибкий план платежей, чтобы они могли начать платежи сразу.
Simpl
getsimpl.com
Simps-ведущая сеть 1-липинга в Индии, предназначенная для того, чтобы сделать платежи невидимыми и денег интеллектуальными. Он привержен упрощению и демократизации цифровой трансформации в пространстве платежей. Будучи ведущей платформой индийского опыта потребительского опыта, Simps выполняет миссию по расширению прав и возможностей торговцев для строительства надежных отношений с клиентами, по одной транзакции за раз. Имея более 26 000+ доступных торговцев и миллионов доверенных пользователей Pan-India, Simps предполагает создание инклюзивного опыта цифрового платежа для Индии, который расширяет возможности и способствует доверию между торговцами и их клиентами. Simply предоставляет полное решение для преобразования электронной коммерции. Это позволяет продавцам предоставлять клиентам 1-х наряду, защиту покупателей и объект платежного платежа, чтобы позволить им чувствовать себя в безопасности и доверять при совершении покупок в Интернете. Через Simpl, торговцы могут предоставить потребителям простой, безопасный и интуитивно понятный пользовательский опыт.
Vartana
vartana.com
Vartana — это универсальная платформа закрытия и финансирования корпоративных продаж B2B, которая упрощает процесс закрытия сделок торговыми представителями и оплаты покупателями за счет оптимизации процесса закрытия и устранения отсрочки платежа.
Tamara
tamara.co
Tamara — приложение для разделения платежей без процентов, позволяющее пользователям покупать и оплачивать товары в удобные сроки.
Zilch
zilch.com
Zilch - приложение для онлайн-платежей и управления кредитом, предлагающее гибкие варианты оплаты и инструменты для улучшения кредитной истории.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal - приложение для управления покупками с оплатой в 6 беспроцентных installments. Позволяет делать покупки онлайн и в магазине.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Бесконечный рост, одна платформа. Как мы работаем на продавцов. Предложите своим клиентам более простой способ оплаты. Позвольте им оплатить 6 еженедельных, беспроцентных платежей, немедленно получая ваш платеж. Более низкие цены означают более короткие циклы оплаты и постоянные клиенты для вашего бренда.
Klarna
klarna.com
Klarna - приложение, позволяющее разделять покупки на 4 беспроцентные платежа, отсрочивать платежи и управлять финансами при онлайн и офлайн покупках.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless - платформа для сбора одноразовых и повторяющихся платежей напрямую с банковских счетов клиентов.
Afterpay
afterpay.com
Afterpay позволяет покупателям делить платежи на 4 беспроцентных части, удобный способ для управления расходами при покупках.
Affirm
affirm.com
Affirm — это приложение для финансовых технологий, позволяющее пользователям оплачивать покупки частями с прозрачными условиями и без скрытых сборов.
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