Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) - Самые популярные приложения - Узбекистан

Zip

zip.co

Zip (ранее Quadpay) - это ведущая покупка сейчас, платит позже компании, предоставляя справедливые и беспроблемные решения, которые упрощают, как люди платят. С растущим присутствием по всему миру наша миссия состоит в том, чтобы стать первым выбором платежей, везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котором люди могут жить бесстрашно сегодня, зная, что они контролируют завтра. Сосредоточенная на инновациях продуктов, которые ставят людей в центр, мы ставим финансовое благополучие наших клиентов и торговцев в центр всего, что мы делаем. С ZIP клиенты могут делать покупки где угодно и платить позже, в то время как продавцам платят заранее. Наша платформа дает возможность предприятиям предлагать гибкие платежные решения для клиентов в Интернете и в магазине без риска. Наше удобное решение легко интегрируется без API. После жизни торговцы могут познакомить свой бренд с миллионами новых потребителей, которые уже любят ZIP, мгновенно приобретая новых клиентов и мгновенно увеличивая продажи. Мы Zip, и мы только начинаем.