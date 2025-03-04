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Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) позволяют предприятиям предлагать клиентам возможность приобретать продукты и услуги посредством серии регулярных платежей. Эти решения встроены в интернет-магазины или интегрированы с программным обеспечением для выставления счетов, обеспечивая гибкие варианты оплаты. Такая гибкость может помочь предприятиям привлечь новых клиентов и увеличить продажи более дорогих товаров в своих магазинах электронной коммерции. Поставщики торговых площадок, такие как Etsy и eBay, также получают выгоду от BNPL, поскольку он позволяет продавцам получать платежи в рассрочку. Для эффективной работы эти инструменты должны интегрироваться с платформами электронной коммерции, чтобы предлагать варианты оплаты в рассрочку при оформлении заказа, а также с платежными шлюзами для обработки платежей. Кроме того, все платежные данные необходимо синхронизировать с финансовыми системами, что требует интеграции с бухгалтерским программным обеспечением.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. - американская компания, управляющая всемирной онлайн -платежной системой, которая поддерживает онлайн -переводы денег и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает в качестве платежного процессора для онлайн-поставщиков, аукционных сайтов и многих других коммерческих пользователей, за которые взимает плату в обмен на такие преимущества, как транзакции одного щелчка и память пароля. Основанная в 1998 году как Confinity, PayPal получила свое первоначальное публичное предложение в 2002 году. Он стал дочерней компанией Ebay, которая стала полностью принадлежащей Ebay, стоимостью 1,5 миллиарда долларов. eBay отказался от PayPal в 2015 году акционерам eBay. Компания заняла 204 -е место по поводу Fortune 500 крупнейших корпораций США по доходам 2019 года.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дает возможность покупателям покупать сегодня и производить 4 беспроцентные платежи в течение 6 недель! Увеличьте свои конверсии, AOV и удовлетворенность клиентов.
Paythen
paythen.co
Paythen позволяет без проблем предлагать удобные планы оплаты, подписки и многое другое, а встроенные средства автоматизации уменьшают вашу занятость. Никакого кода или технических ноу-хау не требуется. Просто подключите свою учетную запись Stripe и начните работу менее чем за минуту.
Mondu
mondu.ai
Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Великобритании самые популярные способы оплаты B2B и гибкие условия оплаты в многоканальной среде, как онлайн, так и офлайн. В результате получается беспроигрышная история: бизнес-клиенты получают возможность совершать покупки и платить, когда захотят, что приводит к более высокому коэффициенту конверсии и средней стоимости заказа и, в конечном итоге, способствует росту продавцов и торговых площадок. Mondu GmbH была основана в 2021 году предпринимателями Мальте Хаффманном, Филиппом Повелем и Гилем Данцигером с целью упрощения платежных операций B2B. В команде Mondu более 140 талантливых профессионалов разного происхождения и с опытом работы в лучших компаниях в сфере технологий и других сферах. Mondu привлек $90 млн в виде акционерного и долгового финансирования от ведущих инвесторов Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective и банка VVRB.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly позволяет вам предложить вашим клиентам индивидуальный гибкий план платежей, чтобы они могли начать платежи сразу.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочку). Интегрируйтесь с ведущими программными решениями для бухгалтерского учета и PSA, чтобы синхронизировать счета и упростить автоматическую сверку. Включите такие средства автоматизации, как автоматическая оплата и автоматические напоминания по электронной почте, чтобы сэкономить время и быстрее собирать счета, а также получить доступ к ценным данным, чтобы обеспечить полную прозрачность платежей и лучше прогнозировать движение денежных средств. Все на одной платформе.
Simpl
getsimpl.com
Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simpl ставит перед собой задачу предоставить продавцам возможность строить доверительные отношения с клиентами, по одной транзакции за раз. Имея более 26 000 доступных продавцов и миллионы доверенных пользователей по всей Индии, Simpl планирует создать инклюзивный опыт цифровых платежей для Индии, который расширяет возможности и укрепляет доверие между продавцами и их клиентами. Simpl предоставляет комплексное решение для преобразования электронной коммерции. Это позволяет продавцам предоставлять клиентам возможность оформления заказа в одно касание, защиту покупателей и возможность последующей оплаты, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности и доверять при совершении покупок в Интернете. С помощью Simpl продавцы могут предоставить потребителям простой, безопасный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Vartana
vartana.com
Vartana — это универсальная платформа закрытия и финансирования корпоративных продаж B2B, которая упрощает процесс закрытия сделок торговыми представителями и оплаты покупателями за счет оптимизации процесса закрытия и устранения отсрочки платежа.
Tamara
tamara.co
Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.
Zilch
zilch.com
Покупайте онлайн или в магазине с вашей виртуальной картой Zilch. Заплатите сейчас и заработайте вознаграждение или разделите стоимость в течение 6 недель или 3 месяцев. С 14,99% апреля. T & CS применяется.
Zip
zip.co
Zip (ранее Quadpay) - это ведущая покупка сейчас, платит позже компании, предоставляя справедливые и беспроблемные решения, которые упрощают, как люди платят. С растущим присутствием по всему миру наша миссия состоит в том, чтобы стать первым выбором платежей, везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котором люди могут жить бесстрашно сегодня, зная, что они контролируют завтра. Сосредоточенная на инновациях продуктов, которые ставят людей в центр, мы ставим финансовое благополучие наших клиентов и торговцев в центр всего, что мы делаем. С ZIP клиенты могут делать покупки где угодно и платить позже, в то время как продавцам платят заранее. Наша платформа дает возможность предприятиям предлагать гибкие платежные решения для клиентов в Интернете и в магазине без риска. Наше удобное решение легко интегрируется без API. После жизни торговцы могут познакомить свой бренд с миллионами новых потребителей, которые уже любят ZIP, мгновенно приобретая новых клиентов и мгновенно увеличивая продажи. Мы Zip, и мы только начинаем.
Laybuy Personal
laybuy.com
Купите сейчас и заплатите более 6 еженедельных беспроцентных платежей с одним способом оплаты, с Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что проверьте!
Laybuy Merchant
laybuy.com
Бесконечный рост, одна платформа. Как мы работаем на продавцов. Предложите своим клиентам более простой способ оплаты. Позвольте им оплатить 6 еженедельных, беспроцентных платежей, немедленно получая ваш платеж. Более низкие цены означают более короткие циклы оплаты и постоянные клиенты для вашего бренда.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентные платежи. В Интернете или в магазине это легко с приложением Klarna.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автоматические регулярные платежи. И используйте наши надстройки для автоматического восстановления неудачных платежей (в среднем 70 %) и борьбы с мошенничеством, не ставя под угрозу качество платежей ваших клиентов. С GoCardless вы экономите время и деньги, привлекаете и удерживаете больше клиентов, получаете оплату вовремя и снижаете стресс. Более 75 000 компаний по всему миру доверяют нам проведение своих платежей, включая такие международные компании, как DocuSign, Carrefour, Норвежский совет по делам беженцев, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey и УВКБ ООН. Мы даем им возможность собирать платежи из более чем 30 стран, обрабатывая более 30 миллиардов долларов США каждый год. Наши продукты можно гибко использовать в зависимости от того, хотите ли вы использовать их самостоятельно с помощью нашей простой в использовании онлайн-панели, подключиться к одной из более чем 350 систем, которые вы, возможно, уже используете для ведения своего бизнеса, или создать ваша собственная интеграция с нашим API. Мы выполняем эту миссию с 2011 года, и теперь у нас есть невероятная команда, состоящая из более чем 700 экспертов по платежам в Великобритании, США, Франции и Австралии. На самом деле, возможно, вы слышали о нас раньше: о нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review и сотни других. Хотите узнать больше? Зайдите на gocardless.com
Afterpay
afterpay.com
Послеплаты пионера лучше заплатить. Клиенты делают покупки сейчас, платят более 6 недель и никогда не платят проценты. Торговцы, которые сотрудничают с Afterpay, достигают крупнейших, самых верных покупателей в мире. Более 19 миллионов активных клиентов совершали покупки с Afterpay во всем мире, и он последовательно оценивается в топ -10 приложений для покупок. Торговцы получают выгоду от партнерства с Phesppay и предлагают клиентам лучший способ оплаты. В среднем, послеплаты каждый день отправляет более 1 млн глобальных рефералов своим торговым партнерам. Послеплаты повышают среднюю стоимость заказа, приводит к инкрементным продажам и заставляет клиентов возвращаться. Вот как работает Phopepay для ваших клиентов: 1. Ваши клиенты делают покупки на вашем сайте или получают приложение для Afterpay. 2. Клиенты видят график оплаты и выберите PhestPay в качестве способа оплаты при оформлении заказа. 3. Они сделают первую из 4 платежей сейчас. И заплатить остальным в течение 6 недель. И вот как это работает для вас: - Получите плату заранее. Вам будет платить в течение нескольких дней за покупки, сделанные с помощью Phest Pay. - минимизировать свой риск. Мы принимаем риски, включая возвратные платы и мошенничество. Таким образом, вы можете сосредоточиться на развитии своего бизнеса. - Получать ежедневные отчеты об расчетах. Получите доступ к транзакционной информации, которую вы можете использовать для согласования и проверки заказов.
Affirm
affirm.com
Миссия Affirm - предоставить честные финансовые продукты, которые улучшают жизнь. Создавая новый вид платежной сети, основанную на доверии, прозрачности и поставив людей на первое место, мы даем возможность миллионам потребителей потратить и экономить ответственность, и даем тысячи предприятий инструменты для роста. В отличие от большинства кредитных карт и других вариантов оплаты времени, мы показываем потребителей именно то, что они будут платить заранее, никогда не увеличивать эту сумму, и никогда не взимаем никаких поздних или скрытых платежей.
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