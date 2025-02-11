Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) - Самые популярные приложения - Суринам

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Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) позволяют предприятиям предлагать клиентам возможность приобретать продукты и услуги посредством серии регулярных платежей. Эти решения встроены в интернет-магазины или интегрированы с программным обеспечением для выставления счетов, обеспечивая гибкие варианты оплаты. Такая гибкость может помочь предприятиям привлечь новых клиентов и увеличить продажи более дорогих товаров в своих магазинах электронной коммерции. Поставщики торговых площадок, такие как Etsy и eBay, также получают выгоду от BNPL, поскольку он позволяет продавцам получать платежи в рассрочку. Для эффективной работы эти инструменты должны интегрироваться с платформами электронной коммерции, чтобы предлагать варианты оплаты в рассрочку при оформлении заказа, а также с платежными шлюзами для обработки платежей. Кроме того, все платежные данные необходимо синхронизировать с финансовыми системами, что требует интеграции с бухгалтерским программным обеспечением.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-продавцов, аукционных сайтов и многих других коммерческих пользователей, за что взимает комиссию в обмен на такие преимущества, как транзакции в один клик и память паролей. PayPal, основанная в 1998 году как Confinity, провела первичное публичное размещение акций в 2002 году. Позже в том же году она стала дочерней компанией eBay, ее стоимость оценивается в 1,5 миллиарда долларов. eBay выделил PayPal в 2015 году в пользу акционеров eBay. Компания заняла 204-е место в рейтинге Fortune 500 крупнейших корпораций США по выручке за 2019 год.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.
Paythen
paythen.co
Paythen позволяет без проблем предлагать удобные планы оплаты, подписки и многое другое, а встроенные средства автоматизации уменьшают вашу занятость. Никакого кода или технических ноу-хау не требуется. Просто подключите свою учетную запись Stripe и начните работу менее чем за минуту.
Mondu
mondu.ai
Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Великобритании самые популярные способы оплаты B2B и гибкие условия оплаты в многоканальной среде, как онлайн, так и офлайн. В результате получается беспроигрышная история: бизнес-клиенты получают возможность совершать покупки и платить, когда захотят, что приводит к более высокому коэффициенту конверсии и средней стоимости заказа и, в конечном итоге, способствует росту продавцов и торговых площадок. Mondu GmbH была основана в 2021 году предпринимателями Мальте Хаффманном, Филиппом Повелем и Гилем Данцигером с целью упрощения платежных операций B2B. В команде Mondu более 140 талантливых профессионалов разного происхождения и с опытом работы в лучших компаниях в сфере технологий и других сферах. Mondu привлек $90 млн в виде акционерного и долгового финансирования от ведущих инвесторов Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective и банка VVRB.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly позволяет вам предложить вашим клиентам индивидуальный гибкий план платежей, чтобы они могли начать платежи сразу.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочку). Интегрируйтесь с ведущими программными решениями для бухгалтерского учета и PSA, чтобы синхронизировать счета и упростить автоматическую сверку. Включите такие средства автоматизации, как автоматическая оплата и автоматические напоминания по электронной почте, чтобы сэкономить время и быстрее собирать счета, а также получить доступ к ценным данным, чтобы обеспечить полную прозрачность платежей и лучше прогнозировать движение денежных средств. Все на одной платформе.
Simpl
getsimpl.com
Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simpl ставит перед собой задачу предоставить продавцам возможность строить доверительные отношения с клиентами, по одной транзакции за раз. Имея более 26 000 доступных продавцов и миллионы доверенных пользователей по всей Индии, Simpl планирует создать инклюзивный опыт цифровых платежей для Индии, который расширяет возможности и укрепляет доверие между продавцами и их клиентами. Simpl предоставляет комплексное решение для преобразования электронной коммерции. Это позволяет продавцам предоставлять клиентам возможность оформления заказа в одно касание, защиту покупателей и возможность последующей оплаты, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности и доверять при совершении покупок в Интернете. С помощью Simpl продавцы могут предоставить потребителям простой, безопасный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Vartana
vartana.com
Vartana — это универсальная платформа закрытия и финансирования корпоративных продаж B2B, которая упрощает процесс закрытия сделок торговыми представителями и оплаты покупателями за счет оптимизации процесса закрытия и устранения отсрочки платежа.
Tamara
tamara.co
Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.
Zilch
zilch.com
Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.
Zip
zip.co
Zip (ранее Quadpay) — ведущая компания «Купи сейчас, заплати потом», предлагающая справедливые и удобные решения, которые упрощают способы оплаты. Благодаря растущему присутствию по всему миру наша миссия — быть лучшим выбором для оплаты везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котором люди смогут жить бесстрашно сегодня, зная, что они контролируют будущее. Сосредоточившись на инновациях продуктов, которые ставят людей в центр внимания, мы ставим финансовое благополучие наших клиентов и продавцов в основу всего, что мы делаем. С Zip покупатели могут делать покупки где угодно и платить позже, а продавцы получают оплату авансом. Наша платформа позволяет предприятиям предлагать гибкие платежные решения клиентам онлайн и в магазинах без риска. Наше удобное решение легко интегрируется без API. После запуска продавцы смогут представить свой бренд миллионам новых потребителей, которые уже любят Zip, мгновенно привлекая новых клиентов и увеличивая продажи. Мы — Zip, и мы только начинаем.
Laybuy Personal
laybuy.com
Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных рассрочек одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!
Laybuy Merchant
laybuy.com
Бесконечный рост, одна платформа. Как мы работаем для продавцов. Предложите своим клиентам более простой способ оплаты. Позвольте им платить 6 еженедельными беспроцентными платежами, получая ваш платеж немедленно. Более низкие цены означают более короткие платежные циклы и, в свою очередь, постоянных клиентов для вашего бренда.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автоматические регулярные платежи. И используйте наши надстройки для автоматического восстановления неудачных платежей (в среднем 70 %) и борьбы с мошенничеством, не ставя под угрозу качество платежей ваших клиентов. С GoCardless вы экономите время и деньги, привлекаете и удерживаете больше клиентов, получаете оплату вовремя и снижаете стресс. Более 75 000 компаний по всему миру доверяют нам проведение своих платежей, включая такие международные компании, как DocuSign, Carrefour, Норвежский совет по делам беженцев, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey и УВКБ ООН. Мы даем им возможность собирать платежи из более чем 30 стран, обрабатывая более 30 миллиардов долларов США каждый год. Наши продукты можно гибко использовать в зависимости от того, хотите ли вы использовать их самостоятельно с помощью нашей простой в использовании онлайн-панели, подключиться к одной из более чем 350 систем, которые вы, возможно, уже используете для ведения своего бизнеса, или создать ваша собственная интеграция с нашим API. Мы выполняем эту миссию с 2011 года, и теперь у нас есть невероятная команда, состоящая из более чем 700 экспертов по платежам в Великобритании, США, Франции и Австралии. На самом деле, возможно, вы слышали о нас раньше: о нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review и сотни других. Хотите узнать больше? Зайдите на gocardless.com
Afterpay
afterpay.com
Afterpay стал пионером в улучшенном способе оплаты. Клиенты делают покупки сейчас, платят в течение 6 недель и никогда не платят проценты. Продавцы, сотрудничающие с Afterpay, достигают крупнейших и самых лояльных покупателей в мире. Более 19 миллионов активных клиентов по всему миру совершали покупки с помощью Afterpay, и оно постоянно входит в десятку лучших приложений для покупок. Продавцы получают выгоду от партнерства с Afterpay и предложения клиентам более удобного способа оплаты. В среднем Afterpay ежедневно отправляет своим торговым партнерам более 1 миллиона рефералов по всему миру. Последующая оплата увеличивает среднюю стоимость заказа, стимулирует дополнительные продажи и заставляет клиентов возвращаться. Вот как Afterpay работает для ваших клиентов: 1. Ваши клиенты совершают покупки на вашем сайте или получают приложение Afterpay. 2. Клиенты видят свой график платежей и выбирают Afterpay в качестве способа оплаты при оформлении заказа. 3. Сейчас они совершят первый из 4 платежей. Остальное заплатите в течение 6 недель. И вот как это работает для вас: - Получайте оплату вперед. За покупки, совершенные с помощью Afterpay, вы получите оплату в течение нескольких дней. - Минимизируйте свой риск. Мы берем на себя риски, включая возвратные платежи и мошенничество. Таким образом, вы можете сосредоточиться на развитии своего бизнеса. - Получать ежедневные отчеты о расчетах. Получите доступ к информации о транзакциях, которую вы можете использовать для сверки и проверки заказов.
Affirm
affirm.com
Миссия Affirm — предоставлять честные финансовые продукты, которые улучшают жизнь. Создавая новый вид платежной сети, основанной на доверии, прозрачности и приоритете людей, мы даем возможность миллионам потребителей тратить и экономить ответственно, а также даем тысячам предприятий инструменты для стимулирования роста. В отличие от большинства кредитных карт и других вариантов повременной оплаты, мы показываем потребителям именно ту сумму, которую они заплатят авансом, никогда не увеличиваем эту сумму и никогда не взимаем никаких просроченных или скрытых комиссий.
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