Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) - Самые популярные приложения - Румыния

GoCardless

gocardless.com

GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автоматические регулярные платежи. И используйте наши надстройки для автоматического восстановления неудачных платежей (в среднем 70 %) и борьбы с мошенничеством, не ставя под угрозу качество платежей ваших клиентов. С GoCardless вы экономите время и деньги, привлекаете и удерживаете больше клиентов, получаете оплату вовремя и снижаете стресс. Более 75 000 компаний по всему миру доверяют нам проведение своих платежей, включая такие международные компании, как DocuSign, Carrefour, Норвежский совет по делам беженцев, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey и УВКБ ООН. Мы даем им возможность собирать платежи из более чем 30 стран, обрабатывая более 30 миллиардов долларов США каждый год. Наши продукты можно гибко использовать в зависимости от того, хотите ли вы использовать их самостоятельно с помощью нашей простой в использовании онлайн-панели, подключиться к одной из более чем 350 систем, которые вы, возможно, уже используете для ведения своего бизнеса, или создать ваша собственная интеграция с нашим API. Мы выполняем эту миссию с 2011 года, и теперь у нас есть невероятная команда, состоящая из более чем 700 экспертов по платежам в Великобритании, США, Франции и Австралии. На самом деле, вы, возможно, слышали о нас раньше: о нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review и сотни других. Хотите узнать больше? Зайдите на сайт gocardless.com.