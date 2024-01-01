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Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) - Самые популярные приложения - Бруней

Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) позволяют предприятиям предлагать клиентам возможность приобретать продукты и услуги посредством серии регулярных платежей. Эти решения встроены в интернет-магазины или интегрированы с программным обеспечением для выставления счетов, обеспечивая гибкие варианты оплаты. Такая гибкость может помочь предприятиям привлечь новых клиентов и увеличить продажи более дорогих товаров в своих магазинах электронной коммерции. Поставщики торговых площадок, такие как Etsy и eBay, также получают выгоду от BNPL, поскольку он позволяет продавцам получать платежи в рассрочку. Для эффективной работы эти инструменты должны интегрироваться с платформами электронной коммерции, чтобы предлагать варианты оплаты в рассрочку при оформлении заказа, а также с платежными шлюзами для обработки платежей. Кроме того, все платежные данные необходимо синхронизировать с финансовыми системами, что требует интеграции с бухгалтерским программным обеспечением.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay стал пионером в улучшенном способе оплаты. Клиенты делают покупки сейчас, платят в течение 6 недель и никогда не платят проценты. Продавцы, сотрудничающие с Afterpay, достигают крупнейших и самых лояльных покупателей в мире. Более 19 миллионов активных клиентов по всему миру совершали покуп...

Klarna

Klarna

klarna.com

Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.

Affirm

Affirm

affirm.com

Миссия Affirm — предоставлять честные финансовые продукты, которые улучшают жизнь. Создавая новый вид платежной сети, основанной на доверии, прозрачности и приоритете людей, мы даем возможность миллионам потребителей тратить и экономить ответственно, а также даем тысячам предприятий инструменты для ...

Zip

Zip

zip.co

Zip (ранее Quadpay) — ведущая компания «Купи сейчас, заплати потом», предлагающая справедливые и удобные решения, которые упрощают способы оплаты. Благодаря растущему присутствию по всему миру наша миссия — быть лучшим выбором для оплаты везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котор...

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных рассрочек одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!

Tamara

Tamara

tamara.co

Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.

Zilch

Zilch

zilch.com

Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simp...

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Бесконечный рост, одна платформа. Как мы работаем для продавцов. Предложите своим клиентам более простой способ оплаты. Позвольте им платить 6 еженедельными беспроцентными платежами, получая ваш платеж немедленно. Более низкие цены означают более короткие платежные циклы и, в свою очередь, постоянны...

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...

Paythen

Paythen

paythen.co

Paythen позволяет без проблем предлагать удобные планы оплаты, подписки и многое другое, а встроенные средства автоматизации уменьшают вашу занятость. Никакого кода или технических ноу-хау не требуется. Просто подключите свою учетную запись Stripe и начните работу менее чем за минуту.

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana — это универсальная платформа закрытия и финансирования корпоративных продаж B2B, которая упрощает процесс закрытия сделок торговыми представителями и оплаты покупателями за счет оптимизации процесса закрытия и устранения отсрочки платежа.

Mondu

Mondu

mondu.ai

Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Велик...

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

Partial.ly позволяет вам предложить вашим клиентам индивидуальный гибкий план платежей, чтобы они могли начать платежи сразу.

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