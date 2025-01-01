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Механизмы аналитики позволяют пользователям исследовать, обнаруживать и анализировать как организованные, так и неорганизованные данные. Эти инструменты одинаково полезны как сотрудникам, так и клиентам, способствуя быстрому и легкому поиску информации по контенту, документам или необработанным данным. Используя обработку естественного языка (NLP) и машинное обучение, эти системы оптимизируют поисковые запросы для получения точных результатов. Вместо того чтобы создавать SQL-запросы или использовать другие языки баз данных, пользователи могут формулировать поиск на естественном языке, получая сопоставимые результаты. Постоянно обучаясь на основе взаимодействия с пользователем, эти решения повышают точность поиска. Кроме того, механизмы анализа легко интегрируются с различными источниками данных, включая системы управления корпоративным контентом (ECM), платформы обработки и распространения больших данных, а также базы данных, объединяя все данные компании в централизованное хранилище.
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Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog упрощает работу, объединяя инструменты для совместной работы, улучшая связь между людьми и командами.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire — это платформа для коллективного управления знаниями, позволяющая командам быстро находить и обмениваться информацией в различных форматах.
Marvin
heymarvin.com
Marvin — это платформа для качественного анализа данных и хранения исследований, помогающая централизовать знания о клиентах и разрабатывать ориентированные на пользователя продукты.
Raffle
raffle.ai
Raffle — приложение для поиска, которое помогает компаниям оптимизировать контент, анализировать поведение пользователей и улучшать коммуникацию.
Experience.com
experience.com
Experience.com предлагает решения для управления онлайн-репутацией, отзывами и присутствием в интернете, включая инструменты для бизнеса и профессионалов.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor - платформа для анализа конкурентов, обеспечивающая отслеживание их активности и предоставление аналитических данных для улучшения бизнес-стратегий.
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