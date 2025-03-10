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Механизмы аналитики позволяют пользователям исследовать, обнаруживать и анализировать как организованные, так и неорганизованные данные. Эти инструменты одинаково полезны как сотрудникам, так и клиентам, способствуя быстрому и легкому поиску информации по контенту, документам или необработанным данным. Используя обработку естественного языка (NLP) и машинное обучение, эти системы оптимизируют поисковые запросы для получения точных результатов. Вместо того чтобы создавать SQL-запросы или использовать другие языки баз данных, пользователи могут формулировать поиск на естественном языке, получая сопоставимые результаты. Постоянно обучаясь на основе взаимодействия с пользователем, эти решения повышают точность поиска. Кроме того, механизмы анализа легко интегрируются с различными источниками данных, включая системы управления корпоративным контентом (ECM), платформы обработки и распространения больших данных, а также базы данных, объединяя все данные компании в централизованное хранилище.
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Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire — это платформа для коллективного управления знаниями, позволяющая командам быстро находить и обмениваться информацией в различных форматах.
Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog упрощает работу, объединяя инструменты для совместной работы, улучшая связь между людьми и командами.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com был привержен предоставлению онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием мирового класса, помогая компаниям и профессионалам улучшить их присутствие в Интернете, а также вовлечение клиентов и сотрудников. В связи с совместной миссией, чтобы помочь миллионам организаций развиваться и улучшить, интегрированную платформу SaaS от SaaS. Продолжает возглавлять отрасль в авангарде инноваций в цифровом маркетинге. Experience.com обслуживает широкий целевой рынок, включая местных специалистов и многоцелевых брендов, стремящихся укрепить свою онлайн-репутацию благодаря силе ИИ и отзывов клиентов. Платформа предназначена для того, чтобы помочь предприятиям и профессионалам повысить их опыт работы в опыте, использовать информацию от отзывов клиентов и установить непоколебимое доверие среди своей аудитории. Это дает им возможность не только поддерживать исключительную онлайн -репутацию, но и использовать ее как инструмент для приобретения нового бизнеса. Универсальные решения, предлагаемые резонируют с предприятиями всех размеров, предоставляя средства для пребывания в области обслуживания клиентов (CX), опыта сотрудников (EX) и управления репутацией в различных отраслях. Платформа Range Search также позволяет профессионалам и организациям взять под контроль все свое присутствие в Интернете с одной платформы и подниматься на рейтинг поисковых рядов с помощью индивидуальных инструментов.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки данных. Клиенты получают непрерывный поток наиболее актуальной и действенной информации о своей организации. Они используют эту информацию для проверки и оптимизации стратегий, получения конкурентного преимущества, а также защиты и увеличения доходов.
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту мы автоматизируем утомительные части исследований, чтобы вы могли свободно организовывать, анализировать, раскрывать и делиться ценными сведениями о пользователях. Посетите heyMarvin.com, чтобы заказать демо-версию и увидеть новые функции, которые наши клиенты называют «супер-впечатляющими — ОГРОМНЫМ сдвигом в области UX-исследований».
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том числе поиск по веб-сайтам, поиск на рабочем месте и поиск в приложениях, позволяют компаниям легко организовывать и оптимизировать существующий контент. С помощью Raffle Search вы можете упростить процесс поиска и максимально эффективно использовать свои данные. Мы используем искусственный интеллект для улучшения понимания клиентов и сотрудников компаний посредством отслеживания взаимодействия и использования поведенческой аналитики для анализа данных, таких как актуальные вопросы, пробелы в знаниях и скорость решения, тем самым улучшая общение и поддержку.
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