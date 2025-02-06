Программное обеспечение Insight Engines - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

Bloomfire

bloomfire.com

Bloomfire — это безопасная платформа для обмена знаниями, которая позволяет командам быстро находить информацию. Избавьтесь от постукиваний по плечам, неистовых запросов Slack и повторяющихся вопросов, предоставив своей команде необходимые знания, когда и где они им нужны. Пользователи могут загружать контент в любом формате (включая текстовые документы, PDF-файлы, видео, аудиозаписи и слайды) или создавать новый контент непосредственно на облачной платформе. Bloomfire глубоко индексирует каждое слово в каждом файле, включая слова, произнесенные в видеороликах, чтобы пользователи могли быстро найти то, что ищут. Независимо от того, хотите ли вы поделиться знаниями со всей компанией или между ее подразделениями, Bloomfire помогает разрушить разрозненность и сделать информацию доступной для всех, кто в ней нуждается. В настоящее время Bloomfire поддерживает усилия по обмену знаниями ведущих компаний, включая FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet и King's Hawaiian. Результаты, которых клиенты достигли с помощью Bloomfire, включают: - Экономия сотрудников в среднем 30 минут в день на поиск информации - Уменьшение количества вызовов службы поддержки клиентов, поставленных на удержание, на 50%. - Повышение удовлетворенности клиентов на 30% - Сокращение внутренних электронных писем до одной трети - Демократизация идей и исследований по всем направлениям бизнеса.